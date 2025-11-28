Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real

AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília

Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília

Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o sábado de sprint e classificação principal no GP do Catar, em Losail

F1: Horários, previsão do tempo e como ver o sábado de sprint e classificação principal no GP do Catar, em Losail

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o sábado de sprint e classificação principal no GP do Catar, em Losail
Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira

Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira

Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira
Ex-F1 é preso na Alemanha por esquema envolvendo carros de luxo

Ex-F1 é preso na Alemanha por esquema envolvendo carros de luxo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Ex-F1 é preso na Alemanha por esquema envolvendo carros de luxo
F1: "Seria estúpido da minha parte não tentar vencer", diz Norris sobre sprint do Catar

F1: "Seria estúpido da minha parte não tentar vencer", diz Norris sobre sprint do Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: "Seria estúpido da minha parte não tentar vencer", diz Norris sobre sprint do Catar
Fórmula 1 GP do Catar

F1: Tsunoda está "mais confiante" após se classificar a frente de Verstappen

Piloto japonês largará da quinta colocação na sprint de Losail

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:

Yuki Tsunoda diz que pode "sentir mais confiança" no seu carro depois de se classificar em quinto lugar, a frente do companheiro de equipe, Max Verstappen, para a sprint do GP do Catar de Fórmula 1.

Leia também:

Tsunoda conquistou sua melhor posição em classificações para a Red Bull no que parece ser seu penúltimo fim de semana com a equipe, já que, ao que tudo indica, ele está prestes a ser substituído por Isack Hadjar, da Racing Bulls, em 2026.

Mas o piloto japonês não vai desistir sem lutar e, depois de mostrar melhoras em Las Vegas, que foram frustradas por um erro com a pressão dos pneus por parte da equipe, Tsunoda confirmou que uma confiança recém-descoberta no RB21 com o quinto lugar na classificação da sprint de Losail.

"Até agora, tem sido um fim de semana de corrida 'limpo', bem tranquilo, sem problemas nos treinos e na classificação até agora", disse Tsunoda. "Sinto-me mais confiante na classificação. Só tenho que acertar tudo, ainda faltam três sessões, mas isso é muito importante para a equipe. É bom que os dois lados da garagem estejam muito concentrados e tentamos dar o máximo".

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Foto de: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

"Mas para mim também, estou feliz com o carro e com minha confiança. Obviamente, há algumas coisas para fazer amanhã para encontrar os décimos extras, mas estou animado", acrescentou. 

Quando perguntado pelo Motorsport.com sobre o desempenho de Tsunoda, o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, disse: "Se você olhar para Las Vegas, Yuki já estava muito próximo de Max, mas nós [escolhemos] a pressão errada dos pneus, o que o colocou no Q1 e arruinou seu fim de semana. Mas sua velocidade estava melhorando constantemente. É claro que ele está melhorando seu desempenho e está mais envolvido com a parte técnica". 

Bortoleto CRITICADO por Gasly, Max JOGA REAL, McLaren SEM AJUDA a Norris e Hamilton MUDA DISCURSO

Ouça versão áudio do Podcast:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Russell fica surpreso com ritmo do carro da Mercedes na classificação para sprint do Catar
Próximo artigo F1 - Piastri comemora pole para sprint no Catar: "Bom estar de volta"

Principais comentários
Filip Cleeren
Mais de
Filip Cleeren
F1: Como Hamilton vem reagindo à temporada 'de pesadelo' com a Ferrari

F1: Como Hamilton vem reagindo à temporada 'de pesadelo' com a Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Como Hamilton vem reagindo à temporada 'de pesadelo' com a Ferrari
F1: Hamilton "não se arrepende" de ida à Ferrari e volta atrás em comentário sobre 2026

F1: Hamilton "não se arrepende" de ida à Ferrari e volta atrás em comentário sobre 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Hamilton "não se arrepende" de ida à Ferrari e volta atrás em comentário sobre 2026
F1: Como Norris e Piastri lidam com 'ameaça Verstappen' após desclassificação em Las Vegas

F1: Como Norris e Piastri lidam com 'ameaça Verstappen' após desclassificação em Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Como Norris e Piastri lidam com 'ameaça Verstappen' após desclassificação em Las Vegas
Yuki Tsunoda
Mais de
Yuki Tsunoda
Tsunoda 'dá dica' sobre seu futuro na F1: "A maioria das pessoas sabe"

Tsunoda 'dá dica' sobre seu futuro na F1: "A maioria das pessoas sabe"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Tsunoda 'dá dica' sobre seu futuro na F1: "A maioria das pessoas sabe"
F1: "Tudo está indo contra mim até agora", desabafa Tsunoda após revés em Las Vegas

F1: "Tudo está indo contra mim até agora", desabafa Tsunoda após revés em Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: "Tudo está indo contra mim até agora", desabafa Tsunoda após revés em Las Vegas
F1: "Estava escorregadio demais até para mim", reclama Verstappen sobre quali em Vegas

F1: "Estava escorregadio demais até para mim", reclama Verstappen sobre quali em Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: "Estava escorregadio demais até para mim", reclama Verstappen sobre quali em Vegas
Red Bull Racing
Mais de
Red Bull Racing
F1: Novo assoalho da Red Bull divide opiniões e Verstappen opta por não usá-lo

F1: Novo assoalho da Red Bull divide opiniões e Verstappen opta por não usá-lo

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Novo assoalho da Red Bull divide opiniões e Verstappen opta por não usá-lo
F1: Qual é a "grande vantagem" da Red Bull para novas regras de 2026?

F1: Qual é a "grande vantagem" da Red Bull para novas regras de 2026?

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Qual é a "grande vantagem" da Red Bull para novas regras de 2026?
Ayumu Iwasa, da Red Bull, "seria melhor que Tsunoda" na F1?

Ayumu Iwasa, da Red Bull, "seria melhor que Tsunoda" na F1?

Fórmula 1
Fórmula 1
Ayumu Iwasa, da Red Bull, "seria melhor que Tsunoda" na F1?

Últimas notícias

AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real

AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília

Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília

Stock Car
STCK Stock Car
Brasília
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Stock Car
STCK Stock Car
Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros