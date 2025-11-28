F1: Tsunoda está "mais confiante" após se classificar a frente de Verstappen
Piloto japonês largará da quinta colocação na sprint de Losail
Yuki Tsunoda diz que pode "sentir mais confiança" no seu carro depois de se classificar em quinto lugar, a frente do companheiro de equipe, Max Verstappen, para a sprint do GP do Catar de Fórmula 1.
Tsunoda conquistou sua melhor posição em classificações para a Red Bull no que parece ser seu penúltimo fim de semana com a equipe, já que, ao que tudo indica, ele está prestes a ser substituído por Isack Hadjar, da Racing Bulls, em 2026.
Mas o piloto japonês não vai desistir sem lutar e, depois de mostrar melhoras em Las Vegas, que foram frustradas por um erro com a pressão dos pneus por parte da equipe, Tsunoda confirmou que uma confiança recém-descoberta no RB21 com o quinto lugar na classificação da sprint de Losail.
"Até agora, tem sido um fim de semana de corrida 'limpo', bem tranquilo, sem problemas nos treinos e na classificação até agora", disse Tsunoda. "Sinto-me mais confiante na classificação. Só tenho que acertar tudo, ainda faltam três sessões, mas isso é muito importante para a equipe. É bom que os dois lados da garagem estejam muito concentrados e tentamos dar o máximo".
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing
Foto de: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images
"Mas para mim também, estou feliz com o carro e com minha confiança. Obviamente, há algumas coisas para fazer amanhã para encontrar os décimos extras, mas estou animado", acrescentou.
Quando perguntado pelo Motorsport.com sobre o desempenho de Tsunoda, o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, disse: "Se você olhar para Las Vegas, Yuki já estava muito próximo de Max, mas nós [escolhemos] a pressão errada dos pneus, o que o colocou no Q1 e arruinou seu fim de semana. Mas sua velocidade estava melhorando constantemente. É claro que ele está melhorando seu desempenho e está mais envolvido com a parte técnica".
