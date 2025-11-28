Yuki Tsunoda diz que pode "sentir mais confiança" no seu carro depois de se classificar em quinto lugar, a frente do companheiro de equipe, Max Verstappen, para a sprint do GP do Catar de Fórmula 1.

Tsunoda conquistou sua melhor posição em classificações para a Red Bull no que parece ser seu penúltimo fim de semana com a equipe, já que, ao que tudo indica, ele está prestes a ser substituído por Isack Hadjar, da Racing Bulls, em 2026.

Mas o piloto japonês não vai desistir sem lutar e, depois de mostrar melhoras em Las Vegas, que foram frustradas por um erro com a pressão dos pneus por parte da equipe, Tsunoda confirmou que uma confiança recém-descoberta no RB21 com o quinto lugar na classificação da sprint de Losail.

"Até agora, tem sido um fim de semana de corrida 'limpo', bem tranquilo, sem problemas nos treinos e na classificação até agora", disse Tsunoda. "Sinto-me mais confiante na classificação. Só tenho que acertar tudo, ainda faltam três sessões, mas isso é muito importante para a equipe. É bom que os dois lados da garagem estejam muito concentrados e tentamos dar o máximo".

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto de: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

"Mas para mim também, estou feliz com o carro e com minha confiança. Obviamente, há algumas coisas para fazer amanhã para encontrar os décimos extras, mas estou animado", acrescentou.

Quando perguntado pelo Motorsport.com sobre o desempenho de Tsunoda, o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, disse: "Se você olhar para Las Vegas, Yuki já estava muito próximo de Max, mas nós [escolhemos] a pressão errada dos pneus, o que o colocou no Q1 e arruinou seu fim de semana. Mas sua velocidade estava melhorando constantemente. É claro que ele está melhorando seu desempenho e está mais envolvido com a parte técnica".

