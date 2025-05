Yuki Tsunoda largará do pitlane no GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 pois a Red Bull teve que montar um chassi reserva após seu acidente na classificação em Ímola.

Ao entrar na veloz chicane Villeneuve no final do primeiro setor, Tsunoda perdeu o controle do RB21 e teve um forte contato com o muro, fazendo o carro rodar. O piloto japonês saiu ileso e foi examinado pelo centro médico e, devido à extensão dos danos, a Red Bull montou um chassi reserva.

Tsunoda também terá que usar uma nova unidade de potência Honda - sua terceira na temporada - como parte de uma enorme lista de componentes que tiveram que ser trocados no parque fechado. No caso da bateria e da eletrônica de controle, Tsunoda já excedeu seu limite para a temporada, mas essa penalidade é absorvida na largada do pitlane.

Carro de Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto de: Franco Nugnes

"Para a reconstrução do carro 22 após a troca da célula de sobrevivência, a equipe Red Bull Racing usou vários componentes de especificações diferentes", escreveu o delegado técnico da FIA, Jo Bauer. "Portanto, o carro número 22 deve agora ser obrigado a iniciar a corrida a partir do pitlane, de acordo com o Artigo 40.9 a) do Regulamento Esportivo da Fórmula 1 de 2025."

Tsunoda foi extremamente autocrítico em relação à sua desnecessária manobra no Q1, em um fim de semana em que recebeu a mesma especificação de assoalho do companheiro de equipe Max Verstappen, além de outras atualizações.

"Eu sou muito estúpido... empurrando daquele jeito", disse Tsunoda. "Quero dizer, isso é muito difícil e [nós] fizemos muitas mudanças no carro. Por isso, fazer isso sem entender o suficiente sobre o carro e simplesmente... Foi muito desnecessário forçar tanto a barra nos estágios iniciais."

PIASTRI BATE MAX E É POLE! Ferrari PARA NO Q2, Bortoleto 14º e BATIDAS! Rubinho fala de F1/NASCAR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!