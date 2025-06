O piloto da Red Bull, Yuki Tsunoda, criticou a punição em 10 posições no grid para o GP do Canadá de Fórmula 1 por ter ultrapassado Oscar Piastri em regime de bandeira vermelha. O resultado da penalidade? Ele largará em último na corrida de domingo.

O piloto japonês foi penalizado por ultrapassar Piastri em condições de bandeira vermelha no terceiro treino livre do Circuito Gilles Villeneuve. Piastri causou a bandeira vermelha depois de furar o pneu e sofrer danos na suspensão quando bateu no "muro dos campeões" na chicane final.

Enquanto o líder do campeonato, Piastri, voltava para os boxes, Tsunoda o ultrapassou na reta de trás, perto da curva 12. Tsunoda alegou que estava preocupado com a possibilidade de ser atingido por detritos vindos do carro de Piastri após o incidente.

No entanto, os comissários não viram com bons olhos a manobra de Tsunoda, que o fez ultrapassar o australiano a 171 km/h, enquanto Piastri estava a apenas 86 km/h.

Tsunoda, em fúria, afirmou: "Não tenho certeza se mereço essa penalidade porque não sei o que eles querem que eu faça. Obviamente, vi Oscar pilotando muito à esquerda e entendo que, sob a bandeira vermelha, não se pode ultrapassar. Mas esperar que o Oscar vá para o box e eu fique atrás do carro danificado, para mim, é apenas esperar que os detritos me atinjam".

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Vi que o pneu estava indo para o lado e achei que ele ia voar. Obviamente, eu sabia disso, então fui para a direita. Verifiquei o carro à frente do Oscar, o carro atrás de mim, para ter certeza de que não havia ninguém. Fui para a esquerda, na direção oposta para ultrapassá-lo com uma velocidade sensata, que era de 170 km/h.

"Metade da velocidade que normalmente corrermos e recebi uma penalidade. Portanto, ter 10 lugares é ridículo para mim. Não sei o que eles querem que eu faça".

"Aparentemente, eles querem que eu fique atrás do Oscar e não ultrapasse. Mas, para mim, é apenas torcer para que os detritos não me atinjam. Não entendo o que está acontecendo, principalmente com o carro danificado, indo muito devagar. Acho que não mereço essa penalidade de 10 posições".

Tsunoda, que marcou apenas quatro pontos desde que foi promovido da Racing Bulls para a Red Bull no GP do Japão em abril, também recebeu dois pontos de penalidade em sua superlicença.

Ele começará a corrida de domingo em último depois de se classificar em 11º, o que dá continuidade ao seu decepcionante início na Red Bull. "Sim, é muito frustrante", acrescentou Tsunoda. "Considerando isso, com as circunstâncias, o que aconteceu no TL3. P11 provavelmente não é o pior".

"Obviamente, não é bom o suficiente. Mas não é um P20 de novo. Normalmente, não começo assim, no P20, com frequência. Pelo menos nos últimos dois anos, especialmente. Não é uma experiência que eu esteja gostando muito. Mas é o que é. É hora de melhorar a posição".

