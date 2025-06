O quali de Max Verstappen para o GP da Áustria foi significativamente prejudicado quando Pierre Gasly rodou à sua frente na última volta, mas ele acredita que o desempenho da Red Bull já havia piorado devido às mudanças nas condições.

Após o TL3, Verstappen estava apenas 0s2 atrás do ritmo de Lando Norris e parecia ser uma aposta remota para a pole, mas a diferença para a McLaren aumentou para mais de 0s4 durante o Q1 e o Q2, o que ele atribuiu às temperaturas mais altas e à mudança na direção do vento no final do dia.

Após as primeiras voltas no Q3, Verstappen estava apenas em sexto, mas estava entre os primeiros a tentar a última volta, na tentativa de melhorar sua posição no grid de domingo.

Mas sua última tentativa foi anulada pela rodada de Gasly na curva 10, que provocou a bandeira amarela. Verstappen não encontrou Gasly imediatamente, mas as bandeiras amarelas persistiram o suficiente para forçá-lo a reduzir a velocidade antes da última curva.

Ele não teve tempo suficiente para completar a última volta e, assim, perdeu mais uma posição quando Liam Lawson, da Racing Bulls, passou para o sexto lugar por 0s003.

Verstappen disse estar razoavelmente satisfeito com seu carro no TL3 e que a equipe mal havia alterado sua configuração entre as sessões, acrescentando que a temperatura da pista de 47°C começou a prejudicar o desempenho do seu RB21.

"As condições certamente não são tão boas para o nosso carro", lamentou Verstappen. “Em termos de diferença, acho que foi muito grande. Certamente, na classificação, tudo pareceu muito pior.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

"Não havia muitas [expectativas na corrida]. O calor também não ajudou e, até agora neste ano, nunca fomos tão competitivos na corrida quanto na classificação, então veremos o que podemos fazer amanhã."

Questionado se havia alguma relação com as atualizações que a Red Bull introduziu no fim de semana na Áustria, Verstappen acreditou que não.

"Não quero falar sobre as atualizações porque acho que não foi só a atualização que causou tudo isso", acrescentou o tetracampeão mundial.

"De repente, demos um passo para trás, o que não é o que se espera na classificação.

"Não mexemos no carro [após o TL3], apenas pequenas mudanças que não deveriam influenciar o equilíbrio do carro. Quer dizer, tudo isso é administrável, mas de repente, com as temperaturas mais altas da pista e mais vento, tudo desmoronou."

Colaborou Ronald Vording

RBR e cia AMEAÇAM McLAREN? E Bortoleto? Drugo 'na' Cadillac, F1 na Áustria: TELEMETRIA RICO PENTEADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate principais rumores do mercado de pilotos da F1 2026:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!