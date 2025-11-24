Todas as categorias

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: "Tudo está indo contra mim até agora", desabafa Tsunoda após revés em Las Vegas
Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Pirelli define compostos de 2026 e abandona o C6
Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Confira horários e como assistir ao retorno da etapa de Brasília, com a final da Stock Light
MotoGP
MotoGP
MotoGP: Viñales contrata Jorge Lorenzo como treinador para a temporada de 2026
Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
GP do Catar de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Losail, com corrida sprint e F2
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Marko admite que Red Bull tinha "contrato pronto" para Norris; entenda
GP de Las Vegas

F1: "Tudo está indo contra mim até agora", desabafa Tsunoda após revés em Las Vegas

Japonês teve fim de semana decepcionante, com erro da equipe na classificação e estratégia de corrida que não funcionou como esperado

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Publicado:
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

A jornada de Yuki Tsunoda com as cores da Red Bull na Fórmula 1 parece ter chegado ao fim, com a equipe de Milton Keynes tendo confirmado que anunciará sua formação de 2026 após o GP do Catar, que será realizado neste próximo fim de semana. Uma aventura que começou com grandes expectativas por parte do piloto japonês, mas que logo o mergulhou em uma realidade em que, assim como seus antecessores, um após o outro, eles acabaram afundando.

Leia também:

Um destino que está se repetindo novamente nesta temporada e que, inevitavelmente, abre novos cenários. Tsunoda tem plena consciência disso e, em Las Vegas, ele não escondeu sua preocupação com o futuro. É verdade que o piloto japonês não deixou sua marca em seu curto, muito cobiçado e sofrido período com a Red Bull, mas também é verdade que alguns fatores externos não funcionaram a seu favor.

É possível dar um passo atrás e lembrar como Tsunoda frequentemente ficava para trás nos novos recursos, também devido a alguns acidentes causados por ele mesmo. Ao mesmo tempo, porém, não se pode ignorar o peso dos erros cometidos pela equipe, que afetaram significativamente seu desempenho e os poucos pontos que conquistou, especialmente nas últimas corridas.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Em Las Vegas, Tsunoda ficou em 19º lugar no grid depois de um erro da Red Bull no gerenciamento dos pneus na classificação, onde é preciso aquecer bem os pneus. A equipe optou então por violar o regime de parque fechado, mudando novamente a configuração do carro e instalando um novo motor para encerrar a temporada. Mas essa certamente não foi a primeira vez que o japonês pagou caro pelos descuidos da equipe.

O mesmo aconteceu há algumas semanas no México, quando a decisão de mantê-lo atrás de seus rivais para favorecer Verstappen na extensão do primeiro stint, somada a um pit stop interminável, roubou-lhe a chance de terminar nos pontos no que provavelmente teria sido sua melhor corrida da temporada.

É claro que é lógico que o desempenho de Tsunoda raramente correspondeu às expectativas da equipe, mas esses erros fizeram parte de um roteiro que se repetiu em várias etapas, talvez longe dos holofotes, mas que acabou pesando muito em suas ambições.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Yuki Tsunoda, Equipe Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

No final da corrida de Nevada, Tsunoda também fez questão de enfatizar o peso da má sorte. Largando do pitlane, ele fez um pit stop na primeira volta, trocando de pneu médio para duro, mas logo depois a corrida foi neutralizada pelo safety car virtual, do qual dois de seus rivais puderam se aproveitar.

O japonês estava entre os poucos que tentaram uma estratégia de duas paradas, mas não deu certo: ele terminou em 14º, sendo promovido para 12º após a desclassificação das McLarens. Ele também ficou insatisfeito com as mudanças na configuração de seu RB21.

"O problema é que o safety car entrou logo depois do meu pit stop, então não é o ideal. O que estávamos tentando fazer era sair do ar sujo, mas o safety car entrou e vários pilotos voltaram à minha frente, então não há pontos", explicou Tsunoda após a corrida.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Apesar disso, Tsunoda conseguiu superar seus dois rivais diretos que pararam ao mesmo tempo, terminando a 16 segundos da zona de pontos. "Parece que tudo está indo contra mim até agora, sorte e tudo o mais. Não gosto de falar sobre sorte, mas este fim de semana foi muito azarado. É uma pena e frustrante que eu não tenha conseguido explorar meu ritmo até a classificação. Foi jogado fora", admitiu o japonês.

Tsunoda acredita que, sem o safety car virtual que o mandou para o tráfego, a chance de terminar na zona de pontos, lutando aproximadamente ao lado de Haas e Hamilton, não teria sido impossível: "Perdi muito tempo com isso [safety car virtual]".

O japonês tentou analisar os pontos positivos depois de um fim de semana tão decepcionante, que o deixou em 17º lugar na classificação de pilotos, enquanto Max Verstappen fortaleceu sua briga pelo título com mais uma vitória. "Pelo menos mudamos o motor - isso é algo para se esperar para os próximos GPs. Espero que seja uma vantagem, acho que está funcionando melhor do que o que tínhamos antes. Temos que nos classificar bem, mas parece que está funcionando". 

"Pelo menos eu mostrei várias vezes até a classificação, ou seja, do TL1 ao TL3, em todas as sessões que eu estava indo bem contra Max e várias vezes eu estava à frente dele [em Las Vegas]. Isso é algo que eu não tinha visto e que não acontecia há muito tempo. Isso é algo que devo considerar positivo. O que é extraordinário em Max é que, na classificação, ele consegue levar tudo a outro nível. Mas eu também tinha confiança, mais do que em qualquer outro GP. Sim, é realmente uma pena. Mas havia potencial, agora tenho que repetir no Catar", concluiu. 

NORRIS e Piastri DESCLASSIFICADOS de VEGAS! MAX fica a 24 pontos da ponta

Podcast #361: DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Gianluca D'Alessandro
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Briga por vice de construtores? Hamilton descarta: "Com meu desempenho, não há chance"
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas
Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Binotto: "O mais rápido não vencerá imediatamente" em 2026
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: "Estava escorregadio demais até para mim", reclama Verstappen sobre quali em Vegas
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Tsunoda admite "nervosismo" sobre futuro e possibilidade de demissão da Red Bull
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Verstappen explica laço "especial" com Brasil
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Marko ironiza mensagem no rádio da McLaren que mandava Norris atacar Verstappen
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Verstappen 'zoa' largada de Norris em Las Vegas: "Se preocupou com os retrovisores e esqueceu de frear"
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Verstappen celebra primeira fila em Las Vegas, mas alerta: "Não espero milagre"

