A Fórmula 1 confirmou o calendário de 2026 no mês passado, mas os chefes do GP da Turquia estão prontos para intervir e sediar uma corrida de F1 já no próximo ano, caso alguma etapa seja cancelada.

O Istanbul Park foi recentemente transferido para a TOSFED, a Federação Turca de Esportes Automobilísticos, e o presidente da federação, Eren Uclertopragi, está convencido de que gostaria de ver a F1 de volta à Turquia em caráter permanente, em vez de apenas um acordo de curto prazo.

A Turquia sediou corridas de F1 pela última vez durante as temporadas afetadas pela COVID-19, em 2020 e2021, como uma solução provisória para preencher o calendário, e as autoridades agora estão trabalhando em um retorno permanente.

Em entrevista ao Motorsport.com, Uclertopragi disse: "Após nossa nomeação pelo governo como federação há alguns meses, estivemos em intensas discussões com a F1 e a direção da FIA. Há um forte compromisso do governo em trazer a Turquia de volta ao calendário da Fórmula 1 com um acordo permanente e de longo prazo".

"Como se sabe, o calendário de 2026 já foi anunciado. No entanto, caso uma corrida não possa ser realizada por vários motivos, poderemos sediar o GP da Turquia. E, ao contrário do que aconteceu durante a pandemia, não queremos sediar uma corrida de substituição única. Em vez disso, pretendemos garantir um lugar no calendário por meio de um contrato de longo prazo", continuou.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, e Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

Uclertopragi acrescentou que a proposta de um GP da Turquia tem o total apoio do governo do país: "Tenho o prazer de dizer que, felizmente, nosso presidente, o ministro da cultura e do turismo e o ministro da juventude e dos esportes estão todos apoiando seriamente o projeto de trazer a Fórmula 1 de volta à Turquia", disse ele.

"Portanto, estamos atualmente recebendo apoio e incentivo significativos do nosso governo. Todos os pagamentos e procedimentos relacionados à corrida serão concluídos com a garantia do Estado. Neste ponto, o fato de nós, como federação, termos assumido a administração do Istanbul Park nos dá uma grande vantagem. Além de assumir as responsabilidades do promotor e da autoridade esportiva nacional reconhecida pela FIA, o fato de a corrida ser apoiada por toda a força do nosso governo nos permitirá organizar um evento muito tranquilo", explicou. "Encontrar uma estrutura como essa em outras corridas do calendário é muito raro. Na verdade, algumas categorias internacionais já entraram em contato para correr na Turquia no próximo ano".

Sebastian Vettel, Red Bull RB7 Renault, Nico Rosberg, Mercedes MGP W02, Mark Webber, Red Bull RB7 Renault, na largada Foto de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

As ambições do país em relação à F1 e a disposição de participar da corrida acontecem depois que os organizadores do GP da Emilia Romagna, em Ímola, também expressaram sua intenção de lutar pelo retorno ao calendário da F1. Mas Uclertopragi diz que a localização do circuito de Istambul o torna uma proposta atraente para a categoria.

"Não temos a perspectiva de competir com nenhum outro país", disse ele. "A Turquia ainda tem uma pista muito popular e única, uma população de 85 milhões de habitantes, grande interesse no esporte entre os jovens, um mercado onde mais de 1,2 milhão de carros são vendidos anualmente, fábricas ou grandes distribuidores da maioria das marcas de carros de F1 localizados aqui e uma posição geopolítica".

"O enorme potencial de espectadores em países que ficam a uma distância de duas ou três horas de voo de Istambul faz com que o país possa agregar um valor significativo ao calendário da F1 se for incluído. De preferência, setembro é um mês em que o clima é bom em Istambul e os alunos voltam às aulas. Portanto, acho que seria muito conveniente organizar a corrida em setembro".

"O fato de o GP do Azerbaijão também ser realizado em nosso país irmão em setembro pode facilitar as coisas para as equipes de F1 em termos de logística. Uma corrida que pode ser realizada antes ou depois de ir ou voltar de Baku seria uma operação de custo relativamente mais baixo e mais fácil para a F1", finalizou.

Da forma como está, um retorno à Turquia poderia ser possível já em 2027, quando o GP da Holanda em Zandvoort terá sido retirado do calendário. Barcelona ainda não chegou a um novo acordo para depois de 2026, o que pode criar duas vagas a serem preenchidas.

No momento, o mais forte candidato a uma nova corrida continua sendo a Tailândia, cujo governo se comprometeu a investir 1,2 bilhão de dólares (R$6,6 bilhões) em uma corrida em circuito de rua em Bangkok a partir de 2028.

