Tanto Esteban Ocon quanto Oliver Bearman estão pessimistas quanto às ultrapassagens com os carros da temporada 2026 da Fórmula 1 após o teste de pré-temporada em Barcelona.

Os pilotos da Haas estiveram na pista por três dias – o máximo permitido – no ‘shakedown’ de semana passada e completaram quase 400 voltas, segundo dados não oficiais.

Isso foi suficiente para experimentar o novo VF-26, que atende às regulamentações revisadas de chassi e motor da F1 para a próxima temporada, com aerodinâmica simplificada, já que a carga aerodinâmica é reduzida entre 15% e 30% e o arrasto é diminuído em até 40%.

No entanto, as ultrapassagens podem ser ainda mais difíceis do que no passado, com base nas primeiras impressões do teste na Catalunha – mesmo com o novo Modo Ultrapassagem substituindo o DRS, que é um aumento de potência para os pilotos que estão a menos de um segundo de um rival.

“Eu estive acompanhando alguns carros,” disse Ocon. “Parece que se perde bastante carga na dianteira, talvez um pouco mais do que antes, mas precisamos ver. E o Modo Ultrapassagem, sim, eu experimentei".

“Não quero tirar conclusões muito cedo sobre como vai ser porque, obviamente, sabe-se que precisa ser ajustado, otimizado, etc., para que funcione perfeitamente. Mas até agora, parece difícil ultrapassar. Essa é minha primeira impressão, mas espero que fique mais fácil".

Companheiro de equipe do francês, Bearman concordou, destacando uma ‘mudança bastante grande no equilíbrio do carro’ no ar sujo logo atrás de outro carro.

“Em termos de seguir e ultrapassar, não tive uma sensação muito forte disso, claro que não é prioridade", comentou o britânico de 20 anos. “Consegui fazer algumas voltas perto de outros carros.

“Tenho que dizer que foi um pouco mais desafiador seguir, considerando as poucas voltas que fiz. Notei uma mudança grande no equilíbrio comparado ao ar limpo, que pareceu maior do que na geração anterior dos carros. Mas, novamente, ainda é muito cedo".

“Não, eu realmente não usei muito o Modo Ultrapassagem, mas consegui testá-lo em ar limpo. Precisamos ver a diferença no resfriamento e todas essas coisas. Então, consegui experimentar, mas não consegui usar para ultrapassar alguém, se é que faz sentido".

