F1: Valentino Rossi declara torcida por Antonelli, mas exalta outros dois pilotos da categoria
"Com certeza todos os italianos ficam felizes quando a Ferrari vence, mas eu sou mais fã dos pilotos...", afirmou o heptacampeão da MotoGP; confira
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Lenda da MotoGP e segundo maior campeão da classe rainha da motovelocidade empatado com Marc Márquez e atrás somente de Giacomo Agostini, Valentino Rossi declarou publicamente a torcida pelo título do compatriota italiano Kimi Antonelli na F1.
"Com certeza todos os italianos ficam felizes quando a Ferrari vence, mas eu sou mais fã dos pilotos... Então, estou com Kimi agora", afirmou o heptacampeão da MotoGP, que chegou a testar carros de F1 do time de Maranello nos anos 2000.
Valentino Rossi testa a Ferrari F2008
Foto de: Ferrari Media Center
"Eu acompanho o Lando [Norris, britânico da McLaren], acompanho o Lewis [Hamilton, britânico da Ferrari], acompanho o piloto... Sabe, se você corre pela McLaren ou pela Ferrari, para mim não faz muita diferença", ponderou Valentino.
Lewis Hamilton, Valentino Rossi
Foto de: Monster Energy
"Ele (Antonelli) é um grande talento, tem muita velocidade e, na Itália, nunca tivemos um piloto de F1 que pudesse ganhar o campeonato nos últimos 70 anos. Isso é muito especial", seguiu a lenda do motociclismo sobre Kimi, da Mercedes, à Sky Sports F1.
Andrea pode se tornar o primeiro italiano campeão da F1 desde Alberto Ascari, que venceu consecutivamente as temporadas 1952 e 1953 -- o outro piloto da Itália a ter conquistado uma taça da categoria foi Giuseppe Farina, no ano inaugural, em 1950.
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