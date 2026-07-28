O chefe da Ferrari, Fred Vasseur, admitiu que a equipe foi pega de surpresa pelo stint final de 29 voltas de Max Verstappen com pneus macios, o qual garantiu o segundo lugar para a Red Bull no GP da Hungria de Fórmula 1. Do outro lado, o chefe de equipe da Red Bull, Laurent Mekies, elogiou seu time por uma estratégia "ousada".

Apesar de enfrentar mais um fim de semana difícil, Verstappen terminou a prova em Budapeste na segunda colocação. Enquanto isso, tanto Charles Leclerc quanto Lewis Hamilton ficaram fora do pódio, atrás de Kimi Antonelli, sem conseguir aproveitar o ritmo 'natural' do SF-26.

Quando a decisão da Ferrari de largar com pneus macios com os dois pilotos não resultou em ganho de posições na largada, a equipe pareceu se perder na própria estratégia. Hamilton parou depois de apenas 13 voltas para colocar pneus duros — com os quais a Ferrari não se mostrou particularmente rápida —, e Leclerc seguiu o mesmo caminho três voltas depois.

A parada de Hamilton provocou uma resposta de Verstappen, que não conseguiu evitar o undercut, mas uma ultrapassagem precisa na Curva 1 devolveu a posição ao holandês. No entanto, o ritmo ruim com os compostos duros levou o heptacampeão a parar novamente após apenas 17 voltas, partindo para uma estratégia de três paradas — com Leclerc fazendo o mesmo na volta 36.

Mas decisivo mesmo foi o fato de a Ferrari ter insistido em outro jogo de pneus duros para os dois carros. Por isso, foi uma surpresa quando Verstappen fez seu segundo pit stop, na volta 41 de 70, e voltou à pista com um jogo de macios usados. A surpresa da Scuderia também foi compartilhada pelo próprio holandês. "Existe alguma prova ao meu redor de que este pneu macio vai durar?", o tetracampeão perguntou ao seu engenheiro de corrida.

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Quando Oscar Piastri causou um safety car virtual, parando a McLaren por causa de um problema na caixa de câmbio, na volta 56, a Ferrari então tomou a decisão relativamente simples de chamar Hamilton para os boxes para colocar outro jogo de macios, cedendo a posição na pista para Verstappen, que todos esperavam que também fosse parar.

No entanto, a Red Bull decidiu mantê-lo na pista, dando início a um stint gigantesco de 29 voltas com pneus macios, o qual o tetracampeão executou com perfeição, alcançando um segundo lugar além das expectativas mais otimistas do time austríaco.

"A equipe me colocou com os macios e, no começo, pensei: 'Vai ser um longo caminho até o final', mas fizemos funcionar", disse um perplexo Verstappen. "Eu pensei: 'Como diabos vim parar aqui?' Fiquei chocado, na verdade ainda estou".

No fim das contas, Hamilton também foi ultrapassado por Antonelli, perdendo o pódio, além de ser punido em cinco segundos por excesso de velocidade no pit lane, caindo para o quinto lugar, atrás de Leclerc.

"Estratégias ousadas"

Laurent Mekies elogiou o time de estratégia da Red Bull pela decisão de manter Verstappen na pista. "Houve algumas decisões de estratégia bem ousadas feitas pelo pessoal hoje, incluindo a do safety car virtual", disse. "Mas não apenas essa. Se você olhar para a escolha anterior de não reagir ao Lewis quando ele parou cedo... Como sempre, eles acertam. Então, meus parabéns ao pit wall e a toda a equipe na fábrica".

"No geral, a execução da corrida foi muito forte aqui. Sofremos no início do ano com nossas largadas, agora estamos conseguindo largar de forma decente, fazer pit stops rápidos e uma estratégia forte, como de costume. Estou muito feliz com a forma como a equipe vem operando nestas últimas corridas, voltando ao padrão pelo qual é conhecida", acrescentou.

Por outro lado, Vasseur admitiu que a Ferrari não previu o stint de quase meia corrida de Verstappen com os pneus macios. "Todos ficaram surpresos porque Max fez cerca de 37 voltas [na verdade 29]. Esperávamos que a durabilidade fosse metade disso. O pneu duro estava muito pior, mas você descobre isso um pouco tarde demais", falou. "Estávamos tentando o undercut e funcionou em um certo ponto. Você antecipa o pit stop e não consegue reagir".

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Vasseur explicou que a decisão de chamar os dois pilotos durante o safety car de Piastri foi tomada ao ver como os macios de Verstappen estavam resistindo, mas a percepção veio tarde demais.

"Decidimos ir para os macios porque tínhamos os duros mais desgastados do grid. Como tivemos uma largada ruim, você tenta o undercut, troca os pneus muito cedo e precisa tomar decisões antes dos outros. Acho que se tivesse que fazer o mesmo hoje, faria novamente para tentar atacar com os macios", explicou.

No fim do dia, o fim de semana da Ferrari poderia ter sido muito diferente com um desempenho mais limpo na classificação e uma melhor execução de corrida, já que a equipe não conseguiu aproveitar um carro rápido para ao menos garantir um lugar no pódio. No entanto, Vasseur também reconheceu que Norris estava em uma prateleira à parte.

"Lando estava muito rápido, muito mais que Oscar. Quando estava em pista limpa, ele voava", disse ele. "Provavelmente éramos mais rápidos que o Oscar, mas é difícil saber qual é o seu ritmo quando você não tem ar limpo. Não sei se seríamos capazes de vencer ou não, mas acho que se você colocasse o Charles em segundo na Curva 2, teria sido uma corrida completamente diferente para nós".

Reportagem adicional de Roberto Chinchero e Ronald Vording

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