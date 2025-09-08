O chefe de equipe da Ferrari, Fréd Vasseur, falou sobre a aposta que a equipe fez com Lewis Hamilton quando ele teve dificuldades para ultrapassar George Russell durante o GP da Itália de Fórmula 1. No final das contas, não deu certo, com o heptacampeão terminando em sexto lugar depois de largar em 10º.

Apesar de ter largado tão atrás devido a uma penalidade de cinco posições no grid, Hamilton rapidamente começou a ganhar posições durante a primeira volta, acabando por ficar atrás de George Russell, seu ex-companheiro de equipe na Mercedes. Enquanto Hamilton fez o pit stop na 38ª volta, Russell fez o pit stop muito antes e se beneficiou da surpreendente falta de degradação dos pneus observada em todo o grid.

A vantagem de ritmo de Hamilton após seu pitstop não foi suficiente para desafiar Russell, como confirmou o chefe da Scuderia.

"Não é que o ritmo tenha caído. Acho que conseguimos nos aproximar de Russell no final do primeiro stint. Depois, apostamos em estender a corrida e tentar obter uma vantagem de pneus no final, mas a velocidade estava muito baixa e não funcionou".

"Mas acho que foi a melhor maneira de tentar ultrapassar Russell na pista. Talvez, se eu tivesse que fazer isso de novo, talvez eu chamasse Lewis no box um pouco mais cedo, mas acho que foi a melhor opção para tentar algo diferente".

Lewis Hamilton, Ferrari

Ele foi pressionado ainda mais sobre a configuração de seus carros e se ele a mudaria em retrospectiva.

"Acho que amanhã teremos o debriefing. Acho que isso é verdade para nós, mas é verdade para todo mundo. Você pensa um pouco diferente depois do fim de semana, que poderia ter sido assim, assim, assim. Mas se estivermos falando sobre o nível de downforce, por exemplo, acho que, em termos de desempenho puro, ele é bastante estável".

"Não há grande diferença em termos de tempo de volta com as diferentes opções. É mais a distribuição do desempenho na pista. Ou você é mais rápido em linha reta ou na Lesmo".

"Mas, no geral, estamos falando de alguns centésimos. Com certeza, isso também está relacionado à evolução da pista. Mas não é que tenhamos perdido alguma coisa. Precisamos dar uma olhada amanhã. Mas isso é verdade para nós, mas tenho certeza de que a Red Bull terá a mesma análise amanhã de manhã. E [acho] que eles poderiam ter feito isso de forma um pouco diferente e um pouco melhor.

"Com certeza, ainda temos espaço para melhorar em todos os tópicos. Quando você perde o P3 por 0,01 segundo ontem, cada detalhe faz a diferença".

Apesar de não ter ultrapassado seu antigo companheiro de equipe, Hamilton estava visivelmente mais positivo neste fim de semana na corrida em casa da Ferrari, como observou Vasseur.

"Acho que isso começou em Zandvoort na semana passada. É difícil dizer porque o resultado do fim de semana não foi positivo para ele. Mas, no final das contas, o ritmo estava melhor desde o início em comparação com Charles. O humor estava melhor".

"Durante a corrida, ele estava brigando com Russell até a volta 30. Isso significa que ele estava de volta em uma posição melhor. Acho que a energia que ele recebeu dos tifosi na quarta e quinta-feira em Milão foi algo muito especial para ele. Não sei se isso era esperado dele. Não sei o que ele estava esperando disso. Mas foi algo muito bom. E acho que isso lhe deu um impulso extra durante todo o fim de semana".

"Com certeza, tivemos que cumprir a penalidade. Sabíamos desde o início do fim de semana que era mais cinco. Não é fácil. Mas voltamos atrás de Russell. E o ritmo estava lá desde a primeira volta do TL1 até a última volta da corrida".

