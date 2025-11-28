Todas as categorias

GP do Catar
AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real
GP do Catar
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'
Brasília
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília
Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias
GP do Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o sábado de sprint e classificação principal no GP do Catar, em Losail
Brasília
Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira
GP do Catar
Ex-F1 é preso na Alemanha por esquema envolvendo carros de luxo
GP do Catar
F1: "Seria estúpido da minha parte não tentar vencer", diz Norris sobre sprint do Catar
Fórmula 1 GP do Catar

F1: Vasseur admite que Ferrari 'desistiu' de 2025 ainda em abril

Desempenho da McLaren fez a equipe perder as esperanças de lutar pelo título

Livia Veiga
Editado:
Ferrari em crise: Por que o chefe de equipe Vasseur não vê "nenhuma catástrofe"?

Foto de: LAT Images

A Ferrari começou a temporada de 2025 da Fórmula 1 como uma grande promessa, logo atrás da McLaren. No entanto, a equipe é apenas a quarta colocada na tabela, sendo a única do top 4 a não ter conquistado nenhuma vitória desde a Austrália.

Leia também:

A McLaren começou 2025 como o time dominante da F1, abrindo uma vantagem no campeonato de construtores que lhe permitiu garantir o título mundial já em Singapura, com os dois pilotos pontuando consistentemente.

Com decisões cruciais a serem tomadas no desenvolvimento dos carros totalmente novos para 2026, a dominância inicial da equipe de Woking influenciou como as equipes rivais abordaram a temporada.

Frederic Vasseur revelou que a Ferrari transferiu totalmente o desenvolvimento aerodinâmico para 2026 já em abril, após apenas alguns GPs, e agora admite que pode ter subestimado o impacto psicológico de passar tanto tempo sem trazer atualizações significativas.

"Não começamos da melhor maneira, houve a dupla desclassificação na China. Isso nos custou muitos pontos em comparação com os concorrentes diretos, e bem no início da temporada a McLaren estava tão dominante nas primeiras quatro ou cinco corridas que percebemos que 2025 seria muito difícil", explicou Vasseur.

"Isso significa que decidimos muito cedo na temporada, acho que no fim de abril, mudar o foco para 2026. Foi uma decisão difícil. Talvez eu também tenha subestimado um pouco o lado psicológico, porque quando ainda faltam 18 ou 20 corridas e você sabe que não vai trazer nenhum desenvolvimento aerodinâmico, é bem difícil de administrar psicologicamente".

"Mas, no geral, continuamos pressionando. Trouxemos algumas atualizações mecânicas, estamos tentando fazer um trabalho melhor operacionalmente, e isso faz parte do DNA do nosso esporte. Mas temos que aceitar. Ainda estou confiante na decisão que tomamos, e tudo bem — agora vamos lutar pelo P2 nessas condições".

Essa situação não facilitou a vida de Lewis Hamilton e sua transferência para a equipe de Maranello. No entanto, o chefe do time revelou que ambos os pilotos participaram do processo de decisão para sacrificar 2025, já que o regulamento de 2026 pode trazer a chance de Leclerc e Hamilton vencerem.

"Essa decisão foi compartilhada por todos na equipe", explicou. "Com certeza os pilotos fizeram parte disso, porque estão totalmente comprometidos com o projeto. É algo que precisamos compartilhar juntos — nesse tipo de situação, você precisa agir como um time, e foi o que fizemos neste ponto da temporada".

"Em determinado momento você olha para o campeonato e vê que seria muito difícil recuperar a McLaren com o ritmo e a diferença de pontos. Então você diz: 'Ok, com os recursos que temos no túnel de vento, vamos focar em 2026'".

"Por outro lado, você ainda pode continuar desenvolvendo a parte mecânica e trazer algumas atualizações para o carro, exceto na aerodinâmica, e foi o que fizemos. Honestamente, tivemos boas reações em sessões e fins de semana difíceis. Vamos ver no ano que vem se fizemos um bom trabalho nesta temporada".

A Ferrari chega às duas últimas etapas em quarto no campeonato de construtores, 13 pontos atrás da Red Bull, terceira. A Mercedes está praticamente fora de alcance depois de ampliar sua vantagem para 53 pontos em Las Vegas.

Filtros