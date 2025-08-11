Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Hungria

F1 - Vasseur admite: "Talvez tenhamos subestimado o desafio de Hamilton"

Chefe da Ferrari permanece calmo, apesar das dificuldades da equipe desde o início da temporada

Basile Davoine
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari, Frederic Vasseur, Ferrari

O início de Lewis Hamilton na Ferrari não está sendo nada fácil. O heptacampeão já terminou mais de uma corrida completamente frustrado com o carro, com a equipe e com seus resultados. Agora, Frederic Vasseur, chefe da equipe de Maranello da Fórmula 1, admitiu que o desafio do britânico foi "subestimado".

Leia também:

Embora tenha descrito seu piloto como "frustrado, mas não desmotivado" ao fim do GP da Hungria (que foi totalmente decepcionante para ambos os carros vermelhos), Vasseur confessou que não era esperado que o início da parceria entre Hamilton e Ferrari fosse tão delicado.

"Talvez tenhamos subestimado o desafio de Lewis no início da temporada", confessou ele em uma entrevista publicada no site oficial da F1.

"Ele passou quase dez anos na McLaren, depois dez anos na Mercedes. São quase 20 anos no mesmo ambiente com a Mercedes. Foi uma mudança enorme para Lewis em termos de cultura, as pessoas ao seu redor, a parte do software, o carro, uma mudança enorme em todos os aspectos. Talvez Lewis e eu tenhamos subestimado isso".

Apesar de uma temporada decepcionante até agora, ainda sem nenhuma vitória (apenas na Sprint da China), nem tudo está perdido em 2025. A Ferrari entra na segunda metade do calendário com um segundo lugar no Campeonato de Construtores para defender. Pois, em contraste com as dificuldades de Lewis Hamilton, a equipe sediada em Maranello pode contar com um Charles Leclerc eficiente, que já terminou no pódio cinco vezes.

"Ele está indo muito bem", diz Vasseur sobre o piloto monegasco. "Certamente não é uma temporada fácil; não é fácil para Charles, não é fácil para a equipe. É muito mais fácil para o piloto administrar quando o carro é rápido, e tivemos alguns problemas no início, mas a reação foi positiva e muito boa".

"Nesse tipo de temporada, quando você tem muitas expectativas e tem dificuldades no início, é muito fácil desistir, e ele nunca desistiu. Ele sempre insistiu, insistiu na equipe, insistiu em si mesmo, e há uma colaboração muito forte com Lewis. É muito positivo porque é em situações como essa que você vê como as pessoas reagem".

BERNIE quer BORTOLETO na FERRARI, Hamilton MAL, McLAREN: balanço da F1 no meio do ano e RAFA CÂMARA!

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Basile Davoine Fórmula 1 Lewis Hamilton Ferrari
Artigo anterior A teoria por trás daquilo que coloca a McLaren à frente dos rivais na F1

