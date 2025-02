A Ferrari já deu algumas voltas com o carro de 2025 na pista de Fiorano. A equipe de Fórmula 1 fez algumas mudanças em comparação com o SF-24, tentando melhorar ainda mais o desempenho do carro que já se mostrou bom na segunda metade do campeonato.

Ao falar no lançamento, Frederic Vasseur lembrou que a Ferrari lutou pelo título de construtores até a última corrida da temporada de 2024 e disse que quer dar um passo adiante este ano.

"Em 2024, lutamos pelo campeonato até o último momento e agora temos que dar um passo adiante, mantendo esse nível. Temos um bom pacote: Um carro forte, pilotos fortes e uma equipe que continua a melhorar. Nosso objetivo é claro: Ser campeão".

A Ferrari cometeu erros ocasionais na estratégia durante a corrida nos últimos anos, mas a última temporada mostrou uma grande melhora.

Charles Leclerc, Ferrari Foto: Davide Cavazza

Sob o comando de Vasseur, a equipe se tornou mais disciplinada e capaz de tomar decisões rápidas. Agora, eles querem coroar esse desenvolvimento com um campeonato.

"Para sermos bem-sucedidos, precisamos juntar todas as peças. Precisamos minimizar os erros e continuar o progresso que fizemos nos últimos dois anos."

A maior mudança da Ferrari para 2025 é a introdução de Lewis Hamilton ao lado de Charles Leclerc.

Ter dois grandes pilotos na mesma equipe causou grande controvérsia no mundo da F1. No entanto, Vasseur acha que isso é uma vantagem, não um problema.

"Ter dois pilotos fortes não é um problema, pelo contrário, é uma grande vantagem. Nosso objetivo é o campeonato e temos a melhor combinação para alcançá-lo".

"Conheço os dois há muitos anos, trabalhamos juntos quando éramos jovens e agora ambos estão muito mais maduros. Isso aumentará a coesão dentro da equipe e nos aproximará de nossa meta".

Na temporada de 2024, pelo menos quatro equipes diferentes venceram corridas e espera-se uma rivalidade semelhante neste ano.

Vasseur enfatizou a importância das primeiras corridas, dizendo: "2024 foi provavelmente a temporada mais emocionante dos últimos 10 anos. Acho que veremos uma batalha semelhante em 2025".

"Mas, no meio desta temporada, começaremos a nos concentrar nas novas regras para 2026. Portanto, é fundamental obter o melhor resultado nas primeiras corridas".

