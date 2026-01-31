Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 Teste de pré-temporada em Barcelona

F1: Vasseur analisa shakedown como "primeiro passo", mas Leclerc ainda vê "grande ponto de interrogação"

Ferrari foi mais rápida da última quinta-feira e sabe que semana em Barcelona foi apenas o começo

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

O chefe de equipe da Ferrari na Fórmula 1, Fred Vasseur, afirmou que a quilometragem percorrida pela Scuderia no shakedown de Barcelona é um “marco importante” para o time que está explorando o SF-26.

Leia também:

A Ferrari superou a Mercedes nas tabelas de voltas na quinta-feira, com Lewis Hamilton e Charles Leclerc completando um total de 170 voltas, enquanto a Mercedes ficou com 168, após acumular o maior número de quilômetros de qualquer equipe nos três dias de testes. Mas, embora a maior parte da atenção tenha se voltado para a estreia quase perfeita do Mercedes W17,  Vasseur acredita que sua equipe também pode estar satisfeita com os testes já concluídos.

“Foi um primeiro dia interessante com pneus de pista seca para nós. Tivemos o primeiro dia em condições de chuva e [quinta-feira] foi uma sessão muito boa, com algo como 180 voltas no placar, e isso é importante para a equipe, para sua capacidade de acumular quilometragem e aprender sobre o carro”, explicou o chefe da Ferrari. “É um grande desafio para todos e quanto mais quilometragem você faz, mais você aprende, o que é bom". 

"Mas ainda há muito a fazer, há um longo caminho a percorrer antes de Melbourne e da [estreia na] temporada, mas acho que foi um primeiro passo. É um marco importante poder correr, acumular quilometragem. Acho que podemos fazer mais, mas em algum momento você tem que parar para reabastecer!”, adicionou. 

Lewis Hamilton, Charles Leclerc $ Frédéric Vasseur, Ferrari

Foto: Ferrari

Apesar de Barcelona ser um shakedown, com o desempenho real a ser testado nos dois testes do Bahrein em fevereiro, Vasseur diz que a natureza totalmente nova dos carros de 2026 significa que é ainda mais importante do que o habitual fazer as voltas.

“Há muitos aspectos a serem analisados no carro, desde a aerodinâmica até a mecânica e o motor; o uso da energia também é um tema importante para todos. Isso significa que é preciso analisar cada parâmetro, o que leva tempo. A melhor maneira de fazer isso é permanecer na pista", explicou. "No final das contas, temos que ter em mente que o desempenho em uma determinada fase será crucial, mas o objetivo era acumular quilometragem e conseguimos isso". 

Leclerc ainda acrescentou: “A lista de verificação é enorme, então ainda há muitas coisas que queremos testar e tentar de maneira diferente, seja alguma configuração no carro ou abordagens que temos com este novo sistema. Em termos de desempenho, não tenho ideia de onde estamos e é apenas um grande ponto de interrogação. Não há nada que me diga: 'Ok, estamos mais ou menos aqui ou ali'", concluiu. 

