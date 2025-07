F1: Vasseur aponta defeito que Leclerc precisa superar em 2025

Muito se fala sobre as autocríticas feitas por Lando Norris, mas o britânico tem outro piloto que o acompanha nessa situação: Charles Leclerc. O monegasco é muito ferrenho em seus comentários sobre si mesmo quando comete erros e recentemente, no GP da Grã-Bretanha, protagonizou outro momento que chamou a atenção do público da Fórmula 1.

Ao fim da corrida britânica, Leclerc se chamou de "merda" no rádio por conta dos erros e do resultado conquistado no domingo. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais e agora, Fred Vasseur, chefe da Ferrari, comentou sobre o que a equipe tem tentado fazer para facilitar a vida de Charles.

"Por provavelmente 10 anos, uma das qualidades de Charles é que ele assume a culpa", disse segundo o PlanetF1. "[Mas], um dos defeitos do Charles é que às vezes ele se culpa demais".

"Como chefe de equipe, aprecio o fato de o piloto dizer: 'ok, erro meu'. Isso é positivo, porque não está levando a equipe para a direção errada e eles são humanos".

Por tanto, para Vasseur, a cobrança excessiva de Leclerc em si mesmo pode cobrar seu preço no futuro, com o piloto perdendo a autoconfiança ou até mesmo a equipe questionando a estabilidade dele.

O chefe da equipe de Maranello entende que o resultado não depende apenas do piloto e a equipe precisa trabalhar para reconquistarem a forma que encontraram no fim da temporada de 2024, quando conseguiram se aproximar da McLaren.

