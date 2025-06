F1: Vasseur aponta "falhas massivas" da Ferrari no GP do Canadá

Após o GP do Canadá, Frédéric Vasseur disse que a Ferrari precisa se inspirar na Mercedes e melhorar sua execução nos finais de semana de corrida para competir por vitórias na Fórmula 1.

Uma rápida olhada nos resultados do mostra que a Ferrari foi uma distante quarta equipe mais rápida em Montreal, com Charles Leclerc e Lewis Hamilton terminando em quinto e sexto, respectivamente, sem maiores brigas com o pelotão atrás ou com os adversários na frente.

Mas a verdadeira história do fim de semana da Scuderia foi a de oportunidades perdidas e execução de corrida malfeita, o que se tornou um tema recorrente este ano.

Leclerc, que bateu no TL1 e não participou do TL2, parecia estar no caminho certo para ficar em uma posição das duas primeiras filas até sofrer problemas com ar sujo durante a classificação, deixando-o em oitavo no grid, com Hamilton em quinto.

A corrida também não foi fácil, com Hamilton sofrendo perda de desempenho por ter atropelado uma marmota, enquanto Leclerc discordava da Scuderia sobre as estratégias de pneus.

O monegasco estava confiante de que poderia fazer uma corrida com uma só parada, mas, em vez disso, a equipe o converteu em uma de duas paradas, o que garantiu que ele terminasse bem atrás dos primeiros colocados, para sua frustração.

"Ele tem razão quando diz que não temos muito a perder quando estamos atrás do pelotão", admitiu Vasseur. "Podemos correr alguns riscos, mas para nós foi um pouco otimista demais fazer uma sessão de 50 voltas com os pneus duros em termos de vida útil dos pneus. Provavelmente, também nos faltaram algumas voltas durante o fim de semana para estimar isso".

Embora o desentendimento de Leclerc com a equipe tenha sido transmitido e, portanto, atraído muita atenção do público, Vasseur apontou para fatores mais significativos por trás do resultado decepcionante da Ferrari em Montreal.

"Mostramos que estávamos no ritmo quando Charles estabeleceu um setor um roxo na qualificação", disse Vasseur. "Esse foi o ponto fraco durante todo o fim de semana. Não quero dizer que teríamos feito a pole position, mas pelo menos estaríamos em uma boa posição".

"Cometemos muitos erros coletivos desde o início, com o acidente no TL1, com o erro na classificação e com a marmota na corrida. No final, a luta é muito apertada. Você pode mudar de posição por quase nada de um fim de semana para outro se não fizer o fim de semana perfeito".

"Também é uma boa lição vinda da Mercedes. Eles não estiveram em lugar nenhum nos últimos três finais de semana e conseguiram colocar os dois carros no pódio neste final de semana. Não tenho certeza se eles mudaram completamente o carro. Desde a primeira volta na manhã de sexta-feira, eles estavam lá, fizeram um bom trabalho de preparação".

Vasseur admitiu que a Ferrari pode ter perdido uma 'carta na manga' ao não se classificar com os pneus médios mais consistentes, que o pole George Russell e o segundo colocado Max Verstappen usaram com bons resultados.

"A questão principal é ter um bom uso dos pneus primeiro, entender os pneus e escolher os bons para a classificação", acrescentou. "O exercício é bastante difícil. Acho que Max e a Mercedes fizeram um trabalho melhor no fim de semana do que a McLaren e nós, mas isso também está na escolha dos pneus, provavelmente desde o início do fim de semana. E você tem que se comprometer com isso quase desde a manhã de sexta-feira".

"Há mais desempenho no uso dos pneus do que entre os carros. Isso é verdade neste fim de semana, foi verdade em Mônaco, foi verdade em Imola. Temos que fazer um trabalho melhor".

"Conseguimos estar na frente em Mônaco. Conseguimos estar na frente na primeira parte da volta de classificação aqui. Mas se quisermos largar nas primeiras filas, precisamos fazer um fim de semana muito tranquilo em termos de execução. E foi aí que falhamos muito no Canadá".

