F1: Vasseur aponta o que elevou a moral da Ferrari no Japão
Chefe de equipe da Ferrari acredita que a Scuderia vai para a pausa de abril em alta
O chefe de equipe da Ferrari, Fred Vasseur, acredita que a Scuderia chega à pausa de abril com um grande impulso moral após derrotar um dos carros dominantes da Mercedes no GP do Japão de Fórmula 1.
Kimi Antonelli e George Russell venceram as duas primeiras corridas na Austrália e na China em uma busca da Mercedes para retornar à trajetória de campeã sob as novas regras da F1.
A Ferrari também teve um início forte em comparação com a decepcionante temporada de 2025, mas a considerável diferença para a Mercedes tornou difícil para os exigentes tifosi comemorarem muito.
Mas enquanto Antonelli saiu vitorioso de forma dominante no Japão, mantendo intacta a sequência de vitórias da Mercedes, Charles Leclerc conseguiu manter Russell fora do pódio com uma combinação de ritmo e gerenciamento inteligente de energia.
Depois que Leclerc conquistou o terceiro lugar com meio segundo de vantagem sobre Russell, Vasseur considerou que esse desempenho era algo a ser aproveitado antes da pausa de abril.
“É o terceiro pódio consecutivo. Queremos conquistar mais, mas acho que foi uma corrida muito, muito forte do Charles no final contra o Russell”, disse Vasseur. “Era importante para nós manter a Mercedes atrás e o Russell atrás de nós".
“As últimas 10 voltas mostraram também a todos na fábrica e à equipe que somos capazes. Isso significa que é importante e é a melhor maneira de nos prepararmos para a pausa".
"Foi uma boa disputa no geral e ele foi muito inteligente ao deixar Russell passar na última chicane para poder ultrapassá-lo na curva 1. Ele administrou isso muito bem com o modo de ultrapassagem ativado em Russell. Podemos ficar felizes e ele pode se orgulhar do que fez hoje. Foi uma corrida muito, muito forte".
Charles Leclerc, Ferrari
Foto: Ferrari
O impulso na moral da Ferrari é ainda mais significativo porque a F1 agora entra em uma pausa de um mês nas corridas, causada pelo conflito no Oriente Médio. Quando a F1 voltar às pistas em Miami em maio, espera-se que a Ferrari e seus rivais apresentem pacotes de atualizações significativos que possam virar o jogo.
“Temos muito trabalho, como todo mundo no paddock. É o início da homologação do carro. Isso significa que temos milhares de coisas para melhorar”, disse Vasseur.
“Agora, temos bons dados após três corridas para entender a competitividade do carro, onde estamos mais ou menos bem e onde não estamos. Isso significa que o desempenho vem de todos os lados, mas precisamos dar um passo adiante em cada área do desempenho. Isso vale para todos no grid, então é uma questão de fazer um trabalho melhor do que os outros e dar um passo adiante”, concluiu.
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