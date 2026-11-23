O chefe de equipe da Ferrari na Fórmula 1, Frederic Vasseur, insistiu que a resolução do conflito entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc se trata, acima de tudo, de uma questão de respeito. O fato de as coisas terem dado errado novamente após o acidente no México o deixou “mais frustrado do que você pode imaginar”. No entanto, o executivo francês descartou uma solução envolvendo 'diretrizes de corrida'.

A coletiva de imprensa pós-corrida com Vasseur foi, em vários aspectos, quase uma cópia fiel da conversa na Cidade do México. Assim como no México, houve um interesse considerável da mídia e, assim como no Autódromo Hermanos Rodríguez, um tema dominou a conversa: o confronto entre Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Antes da chegada de Vasseur, enquanto o assessor de imprensa da Scuderia tentava abrir um pouco mais de espaço, um colega comentou que a sala tinha uma atmosfera bastante relaxante. O assessor brincou: “Bem, é uma noite muito relaxante para nós também…”

Era, é claro, uma observação sarcástica. Desta vez, a batida entre os dois SF-26 não custou à Ferrari uma possível dobradinha, ao contrário do que aconteceu no México, mas isso não ajudou em nada a aliviar a frustração de Vasseur.

“Sinceramente, vocês não conseguem imaginar a frustração que sinto, mas isso é ainda mais importante para todos lá em casa”, disse o chefe da equipe da Ferrari.

Além da palavra “frustração”, outra palavra que surgiu durante a sessão foi “impotência”. Após o duelo no México, discussões construtivas foram realizadas em São Paulo, com todas as partes afirmando posteriormente que essas conversas haviam sido muito produtivas e que os limites haviam sido estabelecidos.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

A mensagem central foi que os interesses de um piloto nunca devem se sobrepor aos dos dois mil membros da equipe em Maranello, e que os pilotos nunca devem decepcionar esses membros da equipe e patrocinadores com ações que prejudiquem a equipe.

Quando o Motorsport.com perguntou se, de certa forma, Vasseur se sentia impotente, já que havia comunicado claramente essa mensagem, mas ela ainda assim se mostrou insuficiente assim que as viseiras foram abaixadas, o chefe da equipe da Ferrari respondeu: “Essa é uma boa observação… E é por isso que quero ter mais uma conversa amanhã, também para tentar assimilar a situação”, admitiu.

“Acho que não é o momento certo para discutir isso com eles dois minutos após a corrida. Vi que Charles estava um pouco abatido e disse a ele o que tinha a dizer. Preciso discutir o resto com ele amanhã".

Vasseur deixou imediatamente claro pelo rádio da equipe que queria falar com Leclerc antes que o monegasco fizesse qualquer outra coisa – como falar com a imprensa –, mas, quando questionado pelo Motorsport.com, ficou claro que o que aconteceu na noite de sábado não foi exatamente uma conversa.

“Não, não foi uma discussão, eu falei. Acho que ele se desculpou; ele entendeu, mas o resultado está aí. Você comete um erro. Você pode dizer: ‘foi meu erro, desculpe’, mas ainda assim cometeu um erro".

As discussões mais substanciais, portanto, ocorrerão nesta semana, embora permaneça a questão do que ajudará e do que é necessário para evitar que a mesma situação se repita – especialmente se a Ferrari quiser disputar o título em 2027.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

A resposta mais óbvia pareceria ser regras de conduta ou diretrizes rígidas, mas Vasseur deixou claro que, em sua opinião, colocar as coisas por escrito também não garantiria necessariamente o sucesso.

“Sinceramente, não é uma questão de regras. O que você pode fazer de diferente, além de respeitar seus companheiros de equipe?”

Segundo Vasseur, no fim das contas, tudo se resume a esse último ponto: demonstrar respeito pelo companheiro de equipe, independentemente da situação.

O francês deixou claro que essa deve ser uma mentalidade que se aplique a todas as situações, e não apenas uma folha de papel com regras. Na opinião dele, é impossível criar uma regra para cada cenário, e as regras também não teriam evitado o que aconteceu em Las Vegas.

“Acho que, na corrida de hoje, ninguém escreveria um cenário como esse. Ninguém consegue imaginar uma corrida assim. Eles só precisam agir de maneira profissional".

Em ambos os casos, pode-se argumentar que o traçado da pista teve, pelo menos, um papel secundário. Leclerc disse no México que a sequência inicial de curvas incentivava essas disputas, enquanto o vácuo em Las Vegas era tão forte que os pilotos eram quase forçados a ultrapassar uns aos outros nas retas.

Esses são argumentos válidos, mas Vasseur não se dispôs a aceitá-los como circunstâncias atenuantes, principalmente porque outros companheiros de equipe conseguiram evitar problemas.

“Não dá para manter a posição nesse tipo de corrida, porque você está no vácuo. Se você diminuir a velocidade, o cara que está atrás de você vai ultrapassá-lo. Mas todas as outras equipes conseguiram ultrapassar umas às outras 20 vezes durante a corrida. Antonelli e Russell, Norris e Piastri, até mesmo Hadjar ultrapassou Verstappen”.

É exatamente por isso que Vasseur ainda não estava convencido, após a prova, de que regras escritas fossem a solução. Resta saber como essa posição evoluirá nos próximos dias, mas em Las Vegas o chefe de equipe continuou a enfatizar o respeito acima de tudo.

A sensação de impotência em torno de toda a situação, no entanto, é que a mesma mensagem foi transmitida em São Paulo, mas a história se repetiu apenas duas semanas depois…

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