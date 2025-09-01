Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Holanda

F1: Vasseur elogia atitude de Antonelli após batida com Leclerc

Chefe da Ferrari disse que novato da Mercedes pediu desculpas depois de acidente que tirou monegasco da corrida

Lydia Mee Stuart Codling
Editado:

O chefe de equipe da Ferrari na Fórmula 1 , Fred Vasseur, aplaudiu o novato da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, por sua "reação correta" ao acidente com Charles Leclerc no GP da Holanda. 

O piloto italiano pediu desculpas a Vasseur depois de ter se chocado com Leclerc, acabando com a corrida do monegasco: "Sim, ele veio e pediu desculpas a mim, pois Charles não estava lá", explicou o chefe do time de Maranello, concordando que a penalidade de 10 segundos foi suficiente.

"Agradeço por isso - é algo que pode acontecer. Não é fácil ultrapassar em Zandvoort. É preciso correr riscos. Ele correu um risco, cometeu um erro e pediu desculpas. Essa é a reação correta. Para mim, foi um incidente de corrida", continuou. 

Na volta 53, Antonelli tentou a ultrapassagem sobre o monegasco na curva 3, mergulhando por dentro. Mas ele desviou para o lado de Leclerc, fazendo o piloto da Ferrari bater nas barreiras. Antonelli recebeu uma penalidade de 10 segundos pelo incidente.

"Acabei de ver e é uma pena, porque o ritmo estava bom, estávamos voltando na frente. Eu sabia que aquela era provavelmente a melhor chance que eu tinha de fazer a manobra, porque eu estava muito perto dele, ele tinha pneus mais frios", explicou Antonelli após a corrida. "Eu apenas tentei me mover, mas foi um pouco demais. Quando vi que ele estava voltando na frente, tentei deixá-lo ir, mas não foi o suficiente".

O italiano ainda acrescentou: "Eu tentei porque é muito difícil ultrapassar. Quanto mais voltas você dá no ar sujo, mais prejudica seu pneu e seu ritmo. Fui tentar e foi um pouco demais. Agora estou apenas revendo a situação. Em um determinado momento, tentei deixar passar, mas não foi o suficiente. Obviamente, sinto muito por ele. Da próxima vez, provavelmente pensarei duas vezes antes de fazer a jogada. A não ser que eu tenha 100% de certeza de que vou conseguir". 

A Ferrari tentará deixar o GP da Holanda para trás depois de um duplo abandono decepcionante e se preparará para sua corrida em casa, em Monza, de 5 a 7 de setembro, para o GP da Itália.

Lydia Mee Fórmula 1 Frederic Vasseur Charles Leclerc Andrea Kimi Antonelli Ferrari Mercedes
Filtros