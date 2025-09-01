F1: Vasseur elogia atitude de Antonelli após batida com Leclerc
Chefe da Ferrari disse que novato da Mercedes pediu desculpas depois de acidente que tirou monegasco da corrida
O chefe de equipe da Ferrari na Fórmula 1 , Fred Vasseur, aplaudiu o novato da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, por sua "reação correta" ao acidente com Charles Leclerc no GP da Holanda.
O piloto italiano pediu desculpas a Vasseur depois de ter se chocado com Leclerc, acabando com a corrida do monegasco: "Sim, ele veio e pediu desculpas a mim, pois Charles não estava lá", explicou o chefe do time de Maranello, concordando que a penalidade de 10 segundos foi suficiente.
"Agradeço por isso - é algo que pode acontecer. Não é fácil ultrapassar em Zandvoort. É preciso correr riscos. Ele correu um risco, cometeu um erro e pediu desculpas. Essa é a reação correta. Para mim, foi um incidente de corrida", continuou.
Na volta 53, Antonelli tentou a ultrapassagem sobre o monegasco na curva 3, mergulhando por dentro. Mas ele desviou para o lado de Leclerc, fazendo o piloto da Ferrari bater nas barreiras. Antonelli recebeu uma penalidade de 10 segundos pelo incidente.
"Acabei de ver e é uma pena, porque o ritmo estava bom, estávamos voltando na frente. Eu sabia que aquela era provavelmente a melhor chance que eu tinha de fazer a manobra, porque eu estava muito perto dele, ele tinha pneus mais frios", explicou Antonelli após a corrida. "Eu apenas tentei me mover, mas foi um pouco demais. Quando vi que ele estava voltando na frente, tentei deixá-lo ir, mas não foi o suficiente".
Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: Gabriele Lanzo / Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images
O italiano ainda acrescentou: "Eu tentei porque é muito difícil ultrapassar. Quanto mais voltas você dá no ar sujo, mais prejudica seu pneu e seu ritmo. Fui tentar e foi um pouco demais. Agora estou apenas revendo a situação. Em um determinado momento, tentei deixar passar, mas não foi o suficiente. Obviamente, sinto muito por ele. Da próxima vez, provavelmente pensarei duas vezes antes de fazer a jogada. A não ser que eu tenha 100% de certeza de que vou conseguir".
A Ferrari tentará deixar o GP da Holanda para trás depois de um duplo abandono decepcionante e se preparará para sua corrida em casa, em Monza, de 5 a 7 de setembro, para o GP da Itália.
HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Depois de ter cargo ameaçado, chefe da Ferrari explica como rumores afetam as equipes de F1
F1 - Presidente da Ferrari explica extensão do contrato de Vasseur: 'Estabilidade é importante'
F1 - Brundle detona rumor sobre Ferrari: "Loucura trocar Vasseur"
F1: Ferrari explica por que Hamilton pode estar otimista apesar de batida na Holanda
F1 - Antonelli lamenta manobra em Leclerc no GP da Holanda: "Da próxima vez, pensarei duas vezes"
F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'
Últimas notícias
F1: Vasseur elogia atitude de Antonelli após batida com Leclerc
F2/F3: Veja horários e como assistir à etapa da Itália, com Rafa Câmara e a estreia de Fefo Barrichello
GP da Catalunha de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Barcelona, com Diogo Moreira e Eric Granado
WEC: Peugeot anuncia Nick Cassidy para temporada de 2026
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários