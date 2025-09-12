F1: Vasseur "espera" que Hamilton suba ao pódio em 2025

O chefe de equipe da Ferrari, Fred Vasseur, disse que espera que Lewis Hamilton suba ao pódio em 2025, depois de ver sinais encorajadores nas últimas corridas de Fórmula 1.

Hamilton surpreendeu ao vencer a corrida sprint da China de ponta a ponta, mas, fora isso, sua primeira temporada na Ferrari ainda não proporcionou o sucesso que o heptacampeão tinha em mente, levando mais tempo do que o previsto para se ajustar a uma configuração muito diferente em comparação com sua casa de longa data na Mercedes.

Lewis estava particularmente desconsolado com sua forma de classificação antes das férias de meio de temporada, mas, embora ainda esteja atrás do companheiro de equipe Charles Leclerc na disputa de classificações e tenha sofrido um raro acidente em Zandvoort, o piloto de 40 anos também mostrou sinais de estar muito mais próximo do piloto monegasco em velocidade pura.

De acordo com Vasseur, esse aumento no desempenho bruto resultará em um pódio inédito em um GP mais cedo ou mais tarde.

"Sim, porque ele conseguiu lutar com [George] Russell em Zandvoort e [conseguiu] voltar da P10 para a caixa de câmbio de Russell [carro do britânico em Monza]", disse Vasseur. "Russell esteve algumas vezes no pódio. Sim, podemos esperar que ele [Hamilton] esteja no pódio".

Fãs de Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Vasseur acredita que a recepção apaixonada dos fãs da Ferrari a Hamilton em Maranello e Monza certamente não foi ruim, mas acha que a recuperação do britânico já estava sendo preparada.

"Honestamente, acho que isso começou em Zandvoort na semana passada", argumentou o francês. "É difícil dizer, porque o resultado do fim de semana não foi positivo para ele. Mas, no final das contas, o ritmo estava melhor desde o início em comparação com Charles. O humor estava melhor. Durante a corrida, ele estava brigando com Russell até a volta 30. Isso significa que ele estava de volta em uma posição melhor".

"Acho que a energia que ele recebeu dos tifosi na quarta e quinta-feira em Milão foi algo muito especial para ele. Não sei o que ele estava esperando disso. Mas foi algo extraordinário. E acho que isso lhe deu um impulso extra durante todo o fim de semana".

"Com certeza, tivemos que cumprir a penalidade [de cinco posições no grid]. Sabíamos desde o início do fim de semana que era mais cinco. Não é fácil. Mas voltamos atrás de Russell. E o ritmo estava lá desde a primeira volta do TL1 até a última volta da corrida".

Hamilton vai para o GP do Azerbaijão da próxima semana em sexto lugar na classificação de pilotos, com 117 pontos, atrás do quinto colocado, seu companheiro de equipe Leclerc, por 46 pontos.

Reportagem adicional de Livia Veiga

