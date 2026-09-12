F1 - Vasseur: "Está no contrato" Ferrari não definir primeiro piloto

A situação entre Charles Leclerc e Lewis Hamilton continua ganhando novos contornos na Fórmula 1. A dupla da Ferrari enfrentou mais uma polêmica no GP da Itália e o heptacampeão continua pedindo que a equipe defina a ordem de forças. Por outro lado, Fred Vasseur não está nem um pouco preocupado com essa situação.

Em entrevista recente ao L'Equipe, Vasseur fez um balanço sobre a situação entre os pilotos e deixou claro que não aprovou a tensão protagonizada por Leclerc e Hamilton ainda na primeira volta em Monza - que causou uma pequena colisão entre os dois carros antes do piloto #16 abandonar a etapa por uma batida forte.

O chefe da Ferrari já deixou claro que o time não definirá um piloto número um claro e cada final de semana será tratado de maneira justa entre ambos, uma situação muito parecida com a da McLaren.

"Em Monza, Piastri tinha uma vantagem de 30 pontos sobre Norris. Se a McLaren tivesse escolhido Oscar como o primeiro piloto, Verstappen provavelmente teria conquistado outro título. Optamos por não ter um número 1, mas dois pilotos capazes de vencer e tratá-los igualmente", falou.

"Os pilotos sabem disso muito bem quando vêm até nós. Lewis sabia. Está claro e está escrito no contrato. É uma escolha estratégica. Alguns decidem ter um piloto número 1 e um número 2, nós decidimos por dois números 1, com vantagens e desvantagens que possam haver", continuou.

Ainda traçando um paralelo com a situação da McLaren em 2025, com as famosas 'regras papaia', Vasseur explicou que a Ferrari tem as próprias normas, mas mantendo certa flexibilidade pois dificilmente um episódio é igual ao outro.

"Não gosto desse princípio porque cada situação precisa ser interpretada, e haveria discussões de qualquer maneira. Fala-se sobre quem tem prioridade para decidir a organização de alguns fins de semana, sobre quem larga à frente na classificação, mas depois sou eu quem gerencia tudo. Eles confiam em mim e nas minhas decisões. O aspecto fundamental é o respeito: entre eles, por mim, pelos funcionários, pelos patrocinadores, mas, acima de tudo, pela Ferrari", concluiu.

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

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