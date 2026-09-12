Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP de San Marino

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP de San Marino

F1: Norris revela que perdeu "três décimos" com erro na volta da pole em Madri

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Norris revela que perdeu "três décimos" com erro na volta da pole em Madri

TCR South America: Gerolami e Piquet lideram TLs em Concordia

TCR South America
TCR South America
TCR South America: Gerolami e Piquet lideram TLs em Concordia

F1: Russell explica déficit para Antonelli na classificação de Madri

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Russell explica déficit para Antonelli na classificação de Madri

F1: Hamilton e Leclerc temem GP da Espanha ruim após quali frustrante da Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Hamilton e Leclerc temem GP da Espanha ruim após quali frustrante da Ferrari

Clerot brilha e vence a primeira na F3 em prova com forte acidente; Ugochukwu e Slater empatam antes da final

F3
F3
Madri
Clerot brilha e vence a primeira na F3 em prova com forte acidente; Ugochukwu e Slater empatam antes da final

F1 - Antonelli após quali em Madri: "Norris roubou a pole de mim"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1 - Antonelli após quali em Madri: "Norris roubou a pole de mim"

F1 - "Faltou carro e pilotar direito": Bortoleto sai frustrado de quali para GP da Espanha

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1 - "Faltou carro e pilotar direito": Bortoleto sai frustrado de quali para GP da Espanha
Fórmula 1

F1 - Vasseur: "Está no contrato" Ferrari não definir primeiro piloto

Após momento de tensão em Monza, chefe de equipe reforçou que nenhum dos pilotos será priorizado pela Scuderia

Livia Veiga
Publicado:

A situação entre Charles Leclerc e Lewis Hamilton continua ganhando novos contornos na Fórmula 1. A dupla da Ferrari enfrentou mais uma polêmica no GP da Itália e o heptacampeão continua pedindo que a equipe defina a ordem de forças. Por outro lado, Fred Vasseur não está nem um pouco preocupado com essa situação.

Leia também:

Em entrevista recente ao L'Equipe, Vasseur fez um balanço sobre a situação entre os pilotos e deixou claro que não aprovou a tensão protagonizada por Leclerc e Hamilton ainda na primeira volta em Monza - que causou uma pequena colisão entre os dois carros antes do piloto #16 abandonar a etapa por uma batida forte.

O chefe da Ferrari já deixou claro que o time não definirá um piloto número um claro e cada final de semana será tratado de maneira justa entre ambos, uma situação muito parecida com a da McLaren.

"Em Monza, Piastri tinha uma vantagem de 30 pontos sobre Norris. Se a McLaren tivesse escolhido Oscar como o primeiro piloto, Verstappen provavelmente teria conquistado outro título. Optamos por não ter um número 1, mas dois pilotos capazes de vencer e tratá-los igualmente", falou.

"Os pilotos sabem disso muito bem quando vêm até nós. Lewis sabia. Está claro e está escrito no contrato. É uma escolha estratégica. Alguns decidem ter um piloto número 1 e um número 2, nós decidimos por dois números 1, com vantagens e desvantagens que possam haver", continuou. 

Ainda traçando um paralelo com a situação da McLaren em 2025, com as famosas 'regras papaia', Vasseur explicou que a Ferrari tem as próprias normas, mas mantendo certa flexibilidade pois dificilmente um episódio é igual ao outro. 

"Não gosto desse princípio porque cada situação precisa ser interpretada, e haveria discussões de qualquer maneira. Fala-se sobre quem tem prioridade para decidir a organização de alguns fins de semana, sobre quem larga à frente na classificação, mas depois sou eu quem gerencia tudo. Eles confiam em mim e nas minhas decisões. O aspecto fundamental é o respeito: entre eles, por mim, pelos funcionários, pelos patrocinadores, mas, acima de tudo, pela Ferrari", concluiu. 

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Norris à frente de Antonelli e Bortoleto em 12º; veja o grid de largada do GP da Espanha
Próximo artigo F1 - "Faltou carro e pilotar direito": Bortoleto sai frustrado de quali para GP da Espanha
Mais de
Livia Veiga

F1 - Antonelli após quali em Madri: "Norris roubou a pole de mim"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1 - Antonelli após quali em Madri: "Norris roubou a pole de mim"

F1: Norris à frente de Antonelli e Bortoleto em 12º; veja o grid de largada do GP da Espanha

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Norris à frente de Antonelli e Bortoleto em 12º; veja o grid de largada do GP da Espanha

F1: Norris voa no apagar das luzes e crava pole em Madri; Bortoleto larga em 12º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Norris voa no apagar das luzes e crava pole em Madri; Bortoleto larga em 12º

Últimas notícias

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP de San Marino

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP de San Marino

F1: Norris revela que perdeu "três décimos" com erro na volta da pole em Madri

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Norris revela que perdeu "três décimos" com erro na volta da pole em Madri

TCR South America: Gerolami e Piquet lideram TLs em Concordia

TCR South America
TCRS TCR South America
TCR South America: Gerolami e Piquet lideram TLs em Concordia

F1: Russell explica déficit para Antonelli na classificação de Madri

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Russell explica déficit para Antonelli na classificação de Madri