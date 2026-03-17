Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Hadjar discorda de Verstappen sobre novas regras: "Corridas emocionantes"

Fórmula 1
GP da China
F1 - Hadjar discorda de Verstappen sobre novas regras: "Corridas emocionantes"

F1: Ferrari acredita que poderá modificar motor ainda em 2026; entenda

Fórmula 1
F1: Ferrari acredita que poderá modificar motor ainda em 2026; entenda

F1 - Dupla da McLaren não se vê na briga por pódios: “Terceira equipe”

Fórmula 1
GP da China
F1 - Dupla da McLaren não se vê na briga por pódios: “Terceira equipe”

F1: Ferrari explica por que "preferiu" não intervir em "batalha fantástica" entre Hamilton e Leclerc

Fórmula 1
GP da China
F1: Ferrari explica por que "preferiu" não intervir em "batalha fantástica" entre Hamilton e Leclerc

GP do Brasil de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Goiânia, com Diogo Moreira

MotoGP
GP do Brasil
GP do Brasil de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Goiânia, com Diogo Moreira

F1: Norris rejeita suposição de Hamilton sobre 'modo festa' em classificações

Fórmula 1
GP da China
F1: Norris rejeita suposição de Hamilton sobre 'modo festa' em classificações

F1 - 2026 x 2014: qual teve mais abandonos nas duas primeiras corridas?

Fórmula 1
F1 - 2026 x 2014: qual teve mais abandonos nas duas primeiras corridas?

MotoGP - Moreira relembra ajuda de Barros no início da carreira: "Foi uma boa pessoa"

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP - Moreira relembra ajuda de Barros no início da carreira: "Foi uma boa pessoa"
Fórmula 1 GP da China

F1: Ferrari explica por que "preferiu" não intervir em "batalha fantástica" entre Hamilton e Leclerc

Corrida de Xangai foi marcada por disputa entre pilotos da Ferrari e chefe da equipe esclareceu motivo pelo qual decidiu não interromper disputa

Fabien Gaillard
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Em um GP da China de Fórmula 1 dominado pela Mercedes de Kimi Antonelli, apesar de uma breve resistência de Lewis Hamilton no início da corrida, foi naturalmente o duelo entre as Ferraris — rapidamente interrompido por George Russell — que animou grande parte do domingo em Xangai. Uma disputa por vezes extremamente acirrada, ela chegou a ter ainda pontos de contato, mas Frédéric Vasseur não quis interromper.

Leia também:

A disputa entre os dois pilotos — que se estendeu por vários episódios ao longo das primeiras 40 voltas — chegou a um leve “beijo” na 25ª volta. Durante toda a sequência, os dois não pareceram querer poupar esforços e não necessariamente levaram em conta a mínima possibilidade de que esse confronto pudesse lhes custar mais tempo do que o necessário diante das Mercedes.

Confrontado tanto com a questão do risco de colisão quanto com a perda de tempo, Vasseur esclareceu o porquê de ter escolhido a não intervenção. Em entrevista à Sky Sports, o francês explicou sua visão: “Confio neles. É verdade que é sempre delicado, pois é difícil dizer para eles pararem e não quero pedir que se fixem em suas posições, teria sido injusto. São profissionais, trabalharam muito bem e isso é bom para a equipe e para a F1. Prefiro que as coisas continuem assim". 

"Não foi muito arriscado", acrescentou ainda à Sky Italia. "Acho que tudo estava sob controle. Claro, a gente sempre fica um pouco preocupado porque sempre pode acontecer alguma coisa, mas também é muito difícil 'congelar' as posições. Eles demonstraram grande profissionalismo e eu me diverti bastante. Estávamos fazendo um bom trabalho e nunca se sabe o que pode acontecer no final, então acho que foi a decisão certa deixá-los disputar. Achei que foi uma batalha fantástica”. 

"Também posso parecer um idiota 30 minutos depois..."

Frederic Vasseur assume le choix ne de pas intervenir.

Frederic Vasseur assume a escolha de não intervir.

Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Diante da imprensa internacional, incluindo o Motorsport.com, Vasseur admitiu: “Sei perfeitamente que também posso parecer um idiota meia hora depois". No entanto, para ele, trata-se também de uma fase de construção importante para todo a equipe.

“No fim das contas, essa também é a melhor maneira de construir um time. Precisamos desse tipo de competição dentro da equipe para nos aprimorarmos, e enquanto isso acontecer como hoje — eles até nos disseram várias vezes pelo rádio que se divertiram bastante —, não quero fixar as posições", disse. 

Questionado sobre o fato de que a ausência das McLaren poderia ter ajudado a manter viva a disputa, Vasseur concordou: “Sim. No início estávamos lutando contra as Mercedes. Enquanto estivermos a menos de um segundo, podemos aproveitar um impulso extra [modo ultrapassagem] e somos capazes de manter o ritmo, mas assim que elas abrem uma vantagem de um segundo, fica muito mais difícil”. 

"Acho que talvez estejamos atacando um pouco mais do que eles nas primeiras voltas, mas, depois das dez primeiras voltas, voltamos à vantagem de quatro ou cinco décimos que eles têm. Atrás de nós estava [a Haas de Oliver] Bearman, creio eu, ou [a Alpine de Pierre] Gasly em determinado momento, e eles estavam bem distantes, o que significa que podemos administrar um pouco melhor a situação", concluiu. 

CHEGOU A HORA: Tudo da MotoGP em GOIÂNIA! Diogo Moreira EXCLUSIVO sobre correr em casa, MÁRQUEZ e +

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo! 

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Norris rejeita suposição de Hamilton sobre 'modo festa' em classificações
Próximo artigo F1 - Dupla da McLaren não se vê na briga por pódios: “Terceira equipe”

Principais comentários

Mais de
Fabien Gaillard

F1: Leclerc "adorou" disputa contra Hamilton no GP e elogia impacto do novo regulamento nas corridas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1: Leclerc "adorou" disputa contra Hamilton no GP e elogia impacto do novo regulamento nas corridas

F1: Russell revela expectativas para largada de Xangai após pole

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1: Russell revela expectativas para largada de Xangai após pole

Norris afirma que Ferrari tem o melhor carro da F1 2026: 'A velocidade de curva deles é inacreditável'

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
Norris afirma que Ferrari tem o melhor carro da F1 2026: 'A velocidade de curva deles é inacreditável'
Mais de
Lewis Hamilton

F1: Norris rejeita suposição de Hamilton sobre 'modo festa' em classificações

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1: Norris rejeita suposição de Hamilton sobre 'modo festa' em classificações

ANÁLISE F1: Asa 'Macarena' da Ferrari deve retornar no GP do Japão

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
ANÁLISE F1: Asa 'Macarena' da Ferrari deve retornar no GP do Japão

F1- Villeneuve: "Hamilton e Leclerc arruinaram a corrida da Ferrari"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1- Villeneuve: "Hamilton e Leclerc arruinaram a corrida da Ferrari"
Mais de
Ferrari

F1: Chefe da Ferrari admite que ficou "preocupado" ao acompanhar a disputa Hamilton x Leclerc na China

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1: Chefe da Ferrari admite que ficou "preocupado" ao acompanhar a disputa Hamilton x Leclerc na China

F1: Hamilton comemora primeiro pódio com a Ferrari e agradece por "uma das corridas mais divertidas" da carreira

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1: Hamilton comemora primeiro pódio com a Ferrari e agradece por "uma das corridas mais divertidas" da carreira

ANÁLISE: Por que Ferrari é contra mudanças nos procedimentos de largada na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
ANÁLISE: Por que Ferrari é contra mudanças nos procedimentos de largada na F1

Últimas notícias

F1 - Hadjar discorda de Verstappen sobre novas regras: "Corridas emocionantes"

Fórmula 1
GP da China
F1 - Hadjar discorda de Verstappen sobre novas regras: "Corridas emocionantes"

F1: Ferrari acredita que poderá modificar motor ainda em 2026; entenda

Fórmula 1
F1: Ferrari acredita que poderá modificar motor ainda em 2026; entenda

F1 - Dupla da McLaren não se vê na briga por pódios: “Terceira equipe”

Fórmula 1
GP da China
F1 - Dupla da McLaren não se vê na briga por pódios: “Terceira equipe”

F1: Ferrari explica por que "preferiu" não intervir em "batalha fantástica" entre Hamilton e Leclerc

Fórmula 1
GP da China
F1: Ferrari explica por que "preferiu" não intervir em "batalha fantástica" entre Hamilton e Leclerc