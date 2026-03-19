F1: Ferrari faz alerta sobre verdadeiro impacto da taxa de compressão

Fred Vasseur, chefe de equipe da Ferrari, acredita que o ADUO (coeficiente de equilíbrio entre as equipes) pode ser muito mais importante na recuperação de desempenho das unidades de potência na temporada 2026 da Fórmula 1 do que a introdução de novos parâmetros da medição da taxa de compressão dos motores a combustão em interna, que entrará em vigor em junho.

Há exatamente um ano, a Federação Internacional de Automobilismo introduziu uma nova diretiva técnica para tornar mais rigorosos os testes relacionados à flexibilidade das asas nos carros da geração anterior. O resultado foi o seguinte: a McLaren, pelo menos no curto e médio prazo, continuou a ter uma vantagem de desempenho mais do que evidente sobre todo o resto do grid.

A diretiva técnica era esperada como uma grande reviravolta no equilíbrios das forças no grid. Mas, no fim das contas, não mudou muita coisa.

Após um início dominante da Mercedes em 2026, muitos aguardam ansiosamente a chegada de 1º de junho, data em que a FIA introduzirá novas medições da taxa de compressão dos motores térmicos que equipam os carros atuais. E estão aguardando com expectativas igualmente grandes, quase como se isso pudesse ser a chave para acirrar a rivalidade entre equipes que, pelo menos até hoje, não existe.

A dúvida é que, mais uma vez, as expectativas podem ser frustradas. Que, assim como no ano passado, as novas medições não levem ao resultado imaginado.

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Nas últimas horas, surgiu uma opinião mais do que autorizada a esse respeito, com o objetivo de traçar um quadro já bastante claro sobre o que devemos (e as equipes deverão) esperar da introdução das novas medições da taxa de compressão. A de Frédéric Vasseur.

Segundo o chefe de equipe da Ferrari, as coisas podem não mudar. Ou melhor, podem não mudar na medida esperada por quem espera assistir a uma temporada disputada até Abu Dhabi por pilotos e carros diferentes.

“Não estou convencido de que a nova regra sobre a taxa de compressão será uma virada decisiva, uma virada enorme”, disse.

Vasseur, de fato, acredita que pode ser o uso do ADUO que represente uma oportunidade mais concreta e, pelo menos no papel, decisiva.

"Teremos o ADUO em algum momento e representará para nós uma oportunidade de diminuir a diferença, mas, mais uma vez, não se trata apenas do desempenho puro do motor de combustão interna, acho que há muito na gestão de energia, muito no chassi, e seria um erro da nossa parte nos concentrarmos apenas em um único parâmetro”.

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