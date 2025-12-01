F1: Vasseur indica interesse em Rafa Câmara no futuro da Ferrari
Campeão da F3 deste ano, brasileiro faz parte da academia de jovens pilotos da equipe italiana
Rafael Câmara(Divulgação/FDA)
Foto de: Divulgacao
A decisão do título de pilotos da Fórmula 1 acontecerá somente no GP de Abu Dhabi, com Max Verstappen tendo vencido em Lusail e mantendo vivas suas chances de ser campeão. No entanto, outro campeonato foi decidido no Catar: Leonardo Fornaroli foi segundo colocado e garantiu o título da Fórmula 2 de 2025.
O italiano compete pela Invicta, equipe pela qual Gabriel Bortoleto foi campeão da F2 no ano passado e pela qual Rafael Câmara estará nessa mesma categoria no ano que vem. O recifense foi campeão da F3 em 2025 e, desde 2022, faz parte da Academia de Jovens Pilotos da Ferrari.
Chefe de equipe da Ferrari na F1, Fred Vasseur foi questionado se o time de Maranello tem algum interesse em Fornaroli para o futuro, o que o francês não negou, mas deu destaque ao brasileiro, indicando até mesmo que Câmara poderá estar dentro de um carro de F1 já no ano que vem.
"Certamente, mas já temos Rafael Câmara, que venceu a Fórmula 3 e, no ano que vem, ele estará na F2 e provavelmente fará alguns testes de TL1 conosco e certamente testes com carros anteriores", disse Vasseur segundo o site AutoRacer. "Já temos o Ollie Bearman. Não achamos que faça sentido ter tantos jovens pilotos sob contrato conosco".
