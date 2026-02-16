Lewis Hamilton estreou pela Ferrari em 2025 e, pela primeira vez na carreira desde que entrou na Fórmula 1, em 2007, não subiu ao pódio em nenhum fim de semana. A expectativa sobre a parceria entre o heptacampeão e o time de Maranello era muito alta, mas com problemas de adaptação, o primeiro ano não foi fácil.

A primeira temporada do britânico de 41 anos com a Scuderia foi marcada por tensas conversas pelo rádio com o engenheiro de corrida Riccardo Adami, que já havia trabalhado com Sebastian Vettel e Carlos Sainz. Então, no mês passado, a Ferrari anunciou que Adami havia sido transferido para outra função dentro da organização e que Hamilton trabalharia com um novo engenheiro em 2026.

Há boatos de que Cedric Michel-Grosjean, ex-engenheiro de pista de Oscar Piastri na McLaren, seja um forte nome para assumir a função, mas nada foi confirmado. O engenheiro francês está em uma pausa na carreira e pode levar algum tempo até que ele assuma o cargo na Ferrari, caso seja contratado.

Nesse meio tempo, Carlo Santi, ex-engenheiro de corrida de Kimi Räikkönen, está trabalhando com o heptacampeão nos testes, porém, o próprio Hamilton já confirmou que Santi está atuando de maneira interina.

Frederic Vasseur, Ferrari Foto: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Chefe de equipe da Scuderia, Fred Vasseur garantiu que "a colaboração entre o time e Lewis é muito boa" e que as discussões sobre o novo engenheiro não tem, necessariamente, atrapalhado o início de 2026. "Ele já era motivado, mas agora está com a autoconfiança em alta. Meus sentimentos são muito positivos e continuaremos a evoluir. Nossa mentalidade é sempre fazer amanhã um trabalho melhor do que fizemos hoje”, disse.

Porém, Vasseur também não escondeu o desejo de acabar com as especulações sobre o assunto. Quando questionado sobre o futuro engenheiro de Hamilton, em sessão com a mídia durante a pré-temporada, o francês pediu para "pararem com essa história", explicando que o sucesso da equipe não depende apenas de um profissional.

“Há 22 carros no paddock e, a cada ano, chegam cerca de seis ou sete novos engenheiros. O mesmo acontece com os chefes de equipe. Provavelmente, eu e Toto Wolff somos os que estão há mais tempo no cargo. A cada ano, três ou quatro chefes mudam e isso não é o fim da equipe", falou.

“A equipe é composta por cerca de 1.500 pessoas hoje, não se trata apenas de um engenheiro de corrida. A pessoa que você vê no pit wall gerencia uma grande equipe que trabalha no carro. Não se trata de indivíduos. Na F1, a equipe é sempre importante, nunca uma única pessoa", finalizou.

