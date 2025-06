O chefe da Ferrari, Fred Vasseur, não estará presente no GP da Áustria de Fórmula 1, no domingo, depois que a equipe anunciou que ele voltou para casa por "motivos pessoais". O francês será substituído pelo vice-chefe Jerome d'Ambrosio no pitwall.

Isso acontece depois que Vasseur atacou a mídia italiana durante o fim de semana do GP do Canadá, quando disse que os jornalistas deveriam se lembrar de que estão lidando com "pessoas e não com coisas".

Isso foi em relação aos relatos de que alguns membros da equipe estavam sob pressão para apresentar resultados, após um início decepcionante em 2025, em que a Ferrari não conseguiu desafiar a líder McLaren.

Charles Leclerc, Ferrari

Os pontos foram levantados pelas publicações italianas de peso Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera, enquanto o impacto causado pelo engenheiro de Vasseur, Loïc Serra, que veio da Mercedes, também foi debatido.

Vasseur, cujo contrato com a Ferrari expira no final da temporada, acrescentou em Montreal: "É preciso entender que quando um jornalista diz que a Ferrari vai recrutar este nome para este cargo, há alguém dentro deste cargo e no domingo à noite o cara diz 'OK, amanhã de manhã não terei mais emprego se o que está no jornal for verdade, terei alguém no meu cargo'."

"Estamos nessa situação diariamente na Itália e isso é demais. Se eles quiserem ter sucesso, precisamos trabalhar em um ambiente limpo e não estamos nessa situação."

A Ferrari não ofereceu nenhuma explicação adicional para a ausência na Áustria, onde Charles Leclerc começa em segundo e Lewis Hamilton em quarto, após uma sessão de classificação positiva.

A declaração da equipe disse: "Fred não estará na pista hoje, pois teve que voltar para casa por motivos pessoais. O vice-chefe da equipe, Jerome d'Ambrosio, irá substituí-lo."

