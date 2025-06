F1: "Vasseur não tem o poder que Todt tinha na Ferrari", diz Alesi

Na semana em que se comemorou 30º aniversário da primeira e única vitória de Jean Alesi na Fórmula 1, com a Ferrari no Canadá, o La Stampa entrevistou o francês, que relembrou os eventos do dia.

"Eu tive um bom começo de temporada e naquele dia eu queria vencer a todo custo." A volta foi memorável, pois o carro ficou sem combustível e Michael Schumacher lhe "deu uma carona" de volta aos boxes. "Pude ver que ele [Schumacher] estava feliz por mim porque era minha primeira vitória. Ele disse que eu tinha me saído bem e me deu um abraço no parque fechado. Sempre tive um relacionamento maravilhoso com ele, então não fiquei chateado quando ele assumiu meu lugar na Ferrari no ano seguinte."

No entanto, três décadas depois, Alesi ainda ocupa um lugar importante no coração dos tifosi: "Os fãs da Ferrari me apoiaram muito porque queriam me ver ganhar um campeonato, mas depois perceberam que os carros que eu estava pilotando não eram capazes disso. Apesar de tudo, me dediquei de corpo e alma a estar na frente o máximo possível e eles apreciaram isso".

Charles Leclerc, atual piloto da Scuderia, às vezes é comparado a Alesi, o que o francês aceita. "Eu era um pouco como ele, sim. Ele teve azar porque não tinha o carro para lutar pelo campeonato até o fim. Para mim, ele ainda é o piloto mais talentoso da categoria e espero que tenha outra chance no futuro".

Sobre a situação atual da equipe, ele disse: "[Fred] Vasseur não tem o poder que, digamos, um Jean Todt tinha. As dificuldades não estão em suas decisões, mas em algumas pessoas dentro da Ferrari que querem liderar, mas não são competentes o suficiente. Acho que Lewis [Hamilton] logo voltará ao seu antigo nível, ele só precisa se adaptar bem ao carro".

Vasseur, por sua vez, disse antes do GP do Canadá deste fim de semana que eles estavam tentando se preparar da melhor forma possível e dificultar as coisas para seus rivais.

