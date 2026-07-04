F1: Vasseur rebate "alegações de trapaça" de Wolff sobre atualizações da Ferrari
Chefe da Scuderia respondeu líder da Mercedes após questionamentos públicos sobre como time italiano consegue tantas novidades sob regime do teto de gastos
Chefe da Ferrari, Fred Vasseur respondeu de forma contundente à surpresa de Toto Wolff pelo fato de a Ferrari continuar trazendo atualizações ao longo de toda a temporada da Fórmula 1, acreditando que o rival da Mercedes fez alegações de “trapaça”.
A Scuderia tem sido agressiva com as atualizações do carro durante as oito primeiras etapas da temporada de 2026, tentando reduzir a diferença para a Mercedes, líder disparada. O cenário levou Wolff a admitir, no fim de semana da Áustria, estar "um pouco surpreso que a Ferrari consiga colocar essas enormes atualizações no carro da forma como faz”.
O chefe do time alemão disse então que a Ferrari ‘deve estar ficando sem dinheiro do teto de gastos em breve’ - 215 milhões de dólares (R$1,1 bilhões, na cotação atual) em 2026 - esperando que a equipe possa, eventualmente, desacelerar suas atualizações.
Mas Vasseur partiu para o ataque na sexta-feira do GP da Grã-Bretanha, afirmando que a Ferrari não está sendo mais agressiva do que suas rivais, já que a eficiência com as atualizações determinará o sucesso neste novo ciclo de regulamentos.
“Acho bastante irônico vindo de Toto e da Mercedes,” disse Vasseur em Silverstone. “Quando a Red Bull está desenvolvendo, ou quando a Mercedes está desenvolvendo, eles são gênios, quando nós estamos desenvolvendo, estamos trapaceando. Acho que é preciso se acalmar com isso. Não trouxemos mais peças do que a Red Bull ou outra equipe... não sei se foi uma piada!”.
Toto Wolff and Fred Vasseur have been friends for quite some time
Photo by: Kym Illman / Getty Images
Quando então lhe pediram para esclarecer o comentário sobre “trapaça” e se ele acha que Wolff estava fazendo exatamente essa alegação, Vasseur respondeu: “Se você acha que ultrapassamos o teto de custos, para mim está indo nessa direção".
Mas o chefe da Ferrari esteve no 'modo ataque' durante toda a coletiva de imprensa de sexta-feira, mostrando sinais de clara frustração sempre que era questionado sobre os comentários de Wolff no Red Bull Ring.
Em uma ocasião, por exemplo, perguntaram a Vasseur por que ele acha que Wolff destacou a Ferrari, única outra equipe a ter vencido um GP em 2026, com Lewis Hamilton, em Barcelona. Ele prontamente respondeu: “Se você tem que perguntar algo ao Toto, vá até o Toto e pergunte a ele por que falou sobre mim. Honestamente, não faço ideia".
Vasseur e Wolff são conhecidos por serem amigos há bastante tempo, mas o francês deu uma resposta dura quando perguntado se eles haviam conversado desde então: “Acho que foi melhor evitar falar [sobre isso]".
Mas, posteriormente, o chefe de equipe deu uma explicação clara sobre por que a Ferrari tem sido agressiva com as atualizações, argumentando que é melhor fazer isso com dois terços da temporada ainda por vir.
“Estamos todos no mesmo barco: se podemos trazer algo no começo, trazemos. É melhor ter alguns décimos por cinco corridas do que apenas alguns décimos nas duas últimas. Mas às vezes é difícil encontrar performance. Você pode ter a sensação de que estamos trazendo uma grande atualização, mas é apenas a modificação de algumas peças e nada mais”, concluiu.
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
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