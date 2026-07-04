F1: Vasseur rebate "alegações de trapaça" de Wolff sobre atualizações da Ferrari

Chefe da Ferrari, Fred Vasseur respondeu de forma contundente à surpresa de Toto Wolff pelo fato de a Ferrari continuar trazendo atualizações ao longo de toda a temporada da Fórmula 1, acreditando que o rival da Mercedes fez alegações de “trapaça”.

A Scuderia tem sido agressiva com as atualizações do carro durante as oito primeiras etapas da temporada de 2026, tentando reduzir a diferença para a Mercedes, líder disparada. O cenário levou Wolff a admitir, no fim de semana da Áustria, estar "um pouco surpreso que a Ferrari consiga colocar essas enormes atualizações no carro da forma como faz”.

O chefe do time alemão disse então que a Ferrari ‘deve estar ficando sem dinheiro do teto de gastos em breve’ - 215 milhões de dólares (R$1,1 bilhões, na cotação atual) em 2026 - esperando que a equipe possa, eventualmente, desacelerar suas atualizações.

Mas Vasseur partiu para o ataque na sexta-feira do GP da Grã-Bretanha, afirmando que a Ferrari não está sendo mais agressiva do que suas rivais, já que a eficiência com as atualizações determinará o sucesso neste novo ciclo de regulamentos.

“Acho bastante irônico vindo de Toto e da Mercedes,” disse Vasseur em Silverstone. “Quando a Red Bull está desenvolvendo, ou quando a Mercedes está desenvolvendo, eles são gênios, quando nós estamos desenvolvendo, estamos trapaceando. Acho que é preciso se acalmar com isso. Não trouxemos mais peças do que a Red Bull ou outra equipe... não sei se foi uma piada!”.

Toto Wolff and Fred Vasseur have been friends for quite some time Photo by: Kym Illman / Getty Images

Quando então lhe pediram para esclarecer o comentário sobre “trapaça” e se ele acha que Wolff estava fazendo exatamente essa alegação, Vasseur respondeu: “Se você acha que ultrapassamos o teto de custos, para mim está indo nessa direção".

Mas o chefe da Ferrari esteve no 'modo ataque' durante toda a coletiva de imprensa de sexta-feira, mostrando sinais de clara frustração sempre que era questionado sobre os comentários de Wolff no Red Bull Ring.

Em uma ocasião, por exemplo, perguntaram a Vasseur por que ele acha que Wolff destacou a Ferrari, única outra equipe a ter vencido um GP em 2026, com Lewis Hamilton, em Barcelona. Ele prontamente respondeu: “Se você tem que perguntar algo ao Toto, vá até o Toto e pergunte a ele por que falou sobre mim. Honestamente, não faço ideia".

Vasseur e Wolff são conhecidos por serem amigos há bastante tempo, mas o francês deu uma resposta dura quando perguntado se eles haviam conversado desde então: “Acho que foi melhor evitar falar [sobre isso]".

Mas, posteriormente, o chefe de equipe deu uma explicação clara sobre por que a Ferrari tem sido agressiva com as atualizações, argumentando que é melhor fazer isso com dois terços da temporada ainda por vir.

“Estamos todos no mesmo barco: se podemos trazer algo no começo, trazemos. É melhor ter alguns décimos por cinco corridas do que apenas alguns décimos nas duas últimas. Mas às vezes é difícil encontrar performance. Você pode ter a sensação de que estamos trazendo uma grande atualização, mas é apenas a modificação de algumas peças e nada mais”, concluiu.

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