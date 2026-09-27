F1 - Vasseur rebate comentário de Horner sobre possível ida à Ferrari: "Está procurando emprego"

Depois de aparecer como uma promessa considerável na pré-temporada e nas primeiras corridas de 2026 na Fórmula 1, a Ferrari acabou perdendo espaço e, como costuma acontecer, as lideranças do time começaram a ser questionadas.

Apesar de a Scuderia ocupar a segunda colocação no campeonato de construtores, 160 pontos atrás da Mercedes, o ponto alto do time em 2026 continua sendo a vitória de Lewis Hamilton no GP de Barcelona. Neste fim de semana, no Azerbaijão, Charles Leclerc terminou como P4 o heptacampeão foi sexto.

Houve deslizes persistentes na execução de corrida ao longo do ano, como a falta de organização para os dois carros conseguirem vácuo na classificação para o GP da Itália e novamente em Baku. Além disso, Hamilton criticou repetidamente a falta de disciplina do time, mesmo que isso deva ser visto no contexto de ele querer que a equipe apoie suas ambições cada vez menores no campeonato.

Inevitavelmente, o cenário coloca a liderança sob escrutínio, com o chefe de equipe Fred Vasseur sendo alvo de rumores sobre seu futuro, mesmo com contrato até o fim do ano que vem. As especulações se intensificaram nos últimos dias, embora se entenda que as alegações de que ele está sendo “conduzido nos bastidores” para a aposentadoria não venham, na verdade, de fontes dentro da Ferrari.

Christian Horner, Red Bull Racing Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

A mais recente onda de especulações coincide com uma entrevista que o ex-chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, deu ao jornal The Times. O britânico voltou a falar sobre o desejo de voltar ao paddock, desde que a nova função contemple também parte das ações de uma equipe, no entanto, revelou que existe uma exceção para essa regra.

“Nesta fase da minha vida, há apenas uma equipe que eu aceitaria [trabalhar] sem ter participação acionária. Se eu consideraria a Ferrai? A Ferrari é a marca mais tradicional da F1. É o sonho. E, na minha opinião, é o gigante adormecido da F1”, disse Horner.

Questionado após o GP do Azerbaijão se a especulação constante sobre seu cargo estava colocando a equipe sob pressão, Vasseur respondeu à sua maneira habitual, com ironia: “Não estamos trabalhando em perfeita serenidade, se essa é a pergunta. Para mim, primeiro, mas para todos na equipe, para a mídia, para 50% das perguntas sobre isso, acho que é uma situação um pouco frustrante".

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

“Estamos lutando pelo P2 no campeonato. No fim das contas, todos estamos falando muito sobre isso [rumores sobre seu cargo] e até para os caras na garagem discutirem isso não é a melhor conversa que podemos ter. Mas é o que é, não está nas minhas mãos", continuou.

“O sr. Horner está procurando emprego, isso todo mundo sabe, em todos os lugares. Mas o que posso fazer? Apenas tentar dar o meu melhor para impulsionar a equipe, pedir que se mantenham motivados, focados no que é melhor hoje, e não gastar tempo com fofocas", falou.

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