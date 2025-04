Frédéric Vasseur, chefe de equipe da Ferrari, defendeu firmemente Lewis Hamilton, rejeitando sugestões de que o ritmo do heptacampeão da Fórmula 1 caiu "drasticamente".

Hamilton não pode estar satisfeito com o fim de três finais de semana de corrida consecutivos, já que na Arábia Saudita, Charles Leclerc imprimiu um ritmo excelente para terminar no pódio, enquanto o britânico só conseguiu terminar com uma pontuação ruim.

Como era de se esperar, a mídia não demorou a falar sobre as dificuldades de Lewis Hamilton, e o Vasseur foi questionado sobre o ritmo fraco do heptacampeão. Ele no entanto, não está em pânico e afirmou estar ao lado de seu piloto até o fim.

"Eu o apoiarei 2000%", disse Vasseur ao Motorsportweek.com, quando foi questionado sobre Hamilton. "Eu o apoiarei e tentaremos encontrar soluções e razões e começaremos a trabalhar nisso de manhã cedo".

"Mas, para ser sincero, não estou muito preocupado. Se você observar o que ele fez na China, ou o que ele fez na corrida anterior no Bahrein, ou até mesmo a primeira parte do treino do fim de semana, o potencial certamente está lá".

Hamilton venceu com confiança a corrida sprint no GP da China, largando na frente, o que mostra que, quando o carro está bem ajustado, o heptacampeão é capaz de um alto desempenho. Mas ele não conseguiu fazer isso na maior parte do tempo até agora neste ano.

"Só temos que acertar o equilíbrio porque, juntos, Lewis e nós, estamos lutando com o equilíbrio do carro dele e [a maneira] como ele trabalha com os pneus. É uma espécie de ponto negativo, mas acho que o potencial do carro está lá e vamos tentar resolvê-lo".

Vasseur, no entanto, corrigiu o jornalista, que disse que o desempenho de seu piloto havia caído muito: "Não drasticamente. Fizemos cinco corridas até agora. Sei que você quer grandes manchetes amanhã dizendo 'Fred disse isso'. Mas isso é um monte de besteira. No final das contas, estamos na disputa. Há altos e baixos".

