Frédéric Vasseur, chefe de equipe da Ferrari, revelou que o SF-25 de Lewis Hamilton teve problemas nas últimas voltas do GP da Espanha de Fórmula 1. No entanto, o francês minimizou as preocupações do heptacampeão, que chegou a chamar a prova como a "pior corrida da vida".

"Você tem experiência suficiente para não tirar conclusões após as primeiras palavras do piloto", respondeu Vasseur quando questionado pela mídia, sobre os comentários de Hamilton após a sessão em Barcelona. "Se você quiser criar pânico, você pode, mas não é o caso".

"Acho que ele fez 70% da corrida na frente de Russell, e não tenho certeza se Russell disse que a corrida foi um desastre. Tivemos um problema com o carro na última volta, antes do safety car, e o resultado não foi bom. Mas ele fez 45 voltas na frente de Russell".

Quando perguntado sobre o tal problema no carro de Hamilton, o chefe de equipe se recusou a esclarecer tal questão.

PIASTRI VENCE, MAX "ENLOUQUECE", HULK BRILHA E BORTOLETO FLERTA COM PONTOS! Rico Penteado analisa GP

Watch: AO VIVO: Tudo do GP da ESPANHA, com BORTOLETO em ação e RICO PENTEADO analisando a F1 em Barcelona!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!