O chefe da Ferrari, Fred Vasseur, não escondeu sua irritação após mais um incidente entre Charles Leclerc e Lewis Hamilton na Fórmula 1. Durante o GP de Las Vegas, os companheiros de equipe voltaram a se envolver em uma colisão, apenas três semanas depois de um episódio semelhante no México. O francês classificou a atitude como "inaceitável" e afirmou que houve falta de respeito com a escuderia.

O contato aconteceu na 38ª volta, quando Leclerc atingiu Hamilton e provocou uma rodada do britânico. O monegasco recebeu uma punição de 10 segundos, terminando em 10º, enquanto o heptacampeão conseguiu se recuperar para cruzar a linha de chegada na oitava posição. Ainda durante a volta de desaceleração, Vasseur deixou claro pelo rádio que queria conversar imediatamente com Leclerc.

"Charles, quero falar com você ao final da corrida, antes de qualquer outra coisa", afirmou o dirigente. Questionado posteriormente sobre o encontro, Vasseur revelou que não houve espaço para um diálogo.

"Não foi uma conversa. Eu falei. Ele pediu desculpas e entendeu, mas o resultado está aí. Você comete um erro e diz: 'Foi um erro meu, desculpe'. Mas você ainda cometeu um erro."

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

O francês foi ainda mais contundente ao avaliar a repetição dos problemas internos. "É inaceitável. É uma falta de respeito com a equipe, com os patrocinadores. É o mesmo discurso de depois do México. Acho que tivemos uma conversa clara em São Paulo. Hoje não foi profissional. Acho que provavelmente é uma escalada da tensão", declarou.

Vasseur explicou que a Ferrari já havia alertado Leclerc durante a prova sobre a necessidade de considerar os interesses da equipe nas disputas com Hamilton. Entretanto, ressaltou que as características do circuito de Las Vegas, com a importância do vácuo nas ultrapassagens, impediam a adoção de ordens para manter os carros em posições fixas.

"Passamos a mensagem para Charles durante a corrida, para pensar na equipe quando estivesse disputando posição da maneira correta. Mas você não pode congelar as posições nesse tipo de corrida, porque está no vácuo. Se diminuir a velocidade, o piloto atrás ultrapassa. Todas as outras equipes conseguiram ultrapassar umas às outras 20 vezes durante a corrida. Vocês não podem imaginar minha frustração, mas, mais importante, a de todos os funcionários que estão na fábrica", afirmou.

Apesar da reincidência, o dirigente descartou que a solução esteja na criação de regras mais rígidas para seus pilotos. "Não é uma questão de regras. O que você pode fazer de diferente, além de respeitar seu companheiro de equipe? Nesse tipo de corrida, você precisa ultrapassar o carro à frente. Não pode simplesmente ficar atrás. É completamente impossível de administrar. Você só precisa agir com respeito quando é seu companheiro, correr menos riscos. Eles simplesmente precisam agir de maneira profissional."

Por fim, Vasseur confirmou que pretende voltar a conversar com Leclerc para avaliar o ocorrido, reconhecendo que o momento imediatamente posterior à corrida não era o mais adequado para aprofundar a discussão.

"É por isso que quero conversar novamente amanhã e também tentar digerir a situação. Acho que não é o lugar certo para discutir com eles dois minutos depois da corrida. Vi que Charles estava um pouco abatido e disse a ele o que precisava dizer. Tenho que conversar com ele amanhã", concluiu.

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