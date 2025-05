F1: Veja 'antes e depois' da asa da Ferrari após diretriz da FIA

A Ferrari modificou completamente a construção da asa dianteira que foi enviada aos boxes da FIA em Barcelona para testes: as fibras de carbono de cada elemento foram orientadas de forma completamente diferente para atingir valores de deflexão controlados pelo regulamento da Fórmula 1.

Nosso correspondente Roberto Chinchero, durante um passeio pelo pit lane de Barcelona, ​​fotografou a versão modificada que estreará no GP da Espanha para atender ao regulamento da FIA sobre deflexão que entrará em vigor nesta etapa, a nona do campeonato.

É a única atualização a estrear em Montmelò, aparentemente combinando uma asa traseira ‘vinda’ do ano passado, assim como aconteceu em Ímola.

A equipe de Diego Tondi revisou completamente a asa dianteira, que deve atender a critérios de deflexão muito mais rigorosos devido à diretriz técnica que foi definida e aprovada antes do início do campeonato.

O texto original estipulava que quando uma carga de 100 kg fosse aplicada simetricamente a ambos os perfis da asa dianteira, a deflexão vertical não deveria exceder 15 mm, enquanto se a força fosse aplicada apenas a um lado da asa, a deflexão não deveria exceder 20 mm. A FIA modificou as medidas, limitando a deflexão para carga em ambos os lados a 10 mm e a deflexão em um lado do carro a 15 mm.

Confronto fra l'ala anteriore di Monaco e Barcellona sulla Ferrari SF-25 Foto di: Roberto Chinchero

Em relação à flexibilidade do flap, os regulamentos estipulam que "...qualquer parte da borda de cada elemento da asa dianteira não pode desviar mais de 5 mm, medidos ao longo do eixo de carga, quando uma carga pontual de 6 kg é aplicada perpendicularmente ao flap." A partir deste GP, o desvio permitido será de apenas 3 mm.

A intervenção de Nikolas Tombazis, diretor técnico de monopostos da FIA, é significativa, e as equipes tiveram que revisar não apenas o design, mas também a construção da asa dianteira.

As diferenças são fáceis de perceber porque o perfil principal, que antes seguia um traçado de fibras de carbono inclinadas em cerca de 45 graus, agora tem uma orientação diferente, paralela à direção do deslocamento, justamente o oposto do que pode ser visto no segundo elemento, que também tem a função estrutural de segurar o nariz e o suporte.

Em particular, não passa despercebido como a conexão entre os quatro elementos e a antepara lateral foi modificada, com inserções completamente revisadas. E nas fotografias que temos disponíveis, pode-se observar a diferente arqueação da antepara lateral: é uma peça sensível aos movimentos causados ​​por deformações planejadas. As duas últimas abas têm fibras redirecionadas e um design diferente na borda de fuga.

