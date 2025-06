George Russell, no apagar das luzes do treino classificatório, garantiu a pole position do GP do Canadá de Fórmula 1. Max Verstappen, da Red Bull, completa a primeira fila ao lado do rival da Mercedes. Gabriel Bortoleto, brasileiro da Sauber, foi eliminado no Q1 e largará em 15º.

Devido a uma ultrapassagem no TL3, Yuki Tsunoda, piloto japonês da Red Bull, foi punido em 10 posições e largará no final do pelotão, em 20º. Com isso, Bortoleto ganha uma posição no grid.

Outra punição foi aplicada ao piloto da Racing Bulls Isack Hadjar, por ter impedido Carlos Sainz, da Williams, ter passado durante o Q1 do classificatório. Com isso, ele irá largar em 12º, deixando Alex Albon em 9º e Franco Colapinto em 10º.

Grid de largada do GP do Canadá de F1

Cla Piloto Tempo 1 G. Russell Mercedes 1'10.899 2 M. Verstappen Red Bull Racing +0.160 1'11.059 3 O. Piastri McLaren +0.221 1'11.120 4 A. Antonelli Mercedes +0.492 1'11.391 5 L. Hamilton Ferrari +0.627 1'11.526 6 F. Alonso Aston Martin Racing +0.687 1'11.586 7 L. Norris McLaren +0.726 1'11.625 8 C. Leclerc Ferrari +0.783 1'11.682

9 A. Albon Williams +1.008 1'11.907 10 F. Colapinto Alpine +1.243 1'12.142

11 N. Hulkenberg Sauber +1.284 1'12.183

12 I. Hadjar RB +0.968 1'11.867

13 O. Bearman Haas F1 Team +1.441 1'12.340 14 E. Ocon Haas F1 Team +1.735 1'12.634 15 G. Bortoleto Sauber +1.486 1'12.385 16 C. Sainz Jr. Williams +1.499 1'12.398 17 L. Stroll Aston Martin Racing +1.618 1'12.517 18 L. Lawson RB +1.626 1'12.525 19 P. Gasly Alpine +1.768 1'12.667 20 Y. Tsunoda Red Bull Racing +1.203 1'12.102

