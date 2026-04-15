F1: Veja como pilotos aproveitam a pausa sem corridas

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Após cancelamento das etapas do Bahrein e da Arábia Saudita, categoria entrou em um intervalo de cinco semanas

Mike Mulder
Mike Mulder
Editado:
#18 Comtoyou Racing, Aston Martin Vantage GT3 EVO - Roberto Mehri, Lance Stroll, Mari Boya

Um mês sem Fórmula 1. Para alguns, o inferno na terra. Para outros, um luxo sem precedentes para recarregar totalmente as baterias. Enquanto as equipes se dedicam a melhorar e aperfeiçoar seus carros e motores, e a FIA se debruça sobre o regulamento, os pilotos tiveram um tempo para distrair a mente.

Leia também:

Atual líder do campeonato, Andrea Kimi Antonelli visitou o VR46 Ranch, complexo de treinos privado do compatriota e ex-piloto de MotoGP, Valentino Rossi. Titular da Aprilia na categoria rainha do motociclismo, Marco Bezzechi também esteve presente. 

 

Oliver Bearman também foi conferir um esporte sobre duas rodas. O piloto da Haas foi convidado no domingo para a prova clássica de ciclismo Paris-Roubaix e conversou com Tadej Pogačar, tetracampeão do Tour de France e medalhista olímpico, que ficou em segundo lugar atrás de Wout van Aert no Inferno do Norte.

 

Apesar da histórica rivalidade, os compatriotas Esteban Ocon e Pierre Gasly assistiram juntos à uma partida da Champions League. Os dois franceses foram ao Parc de Princes torcer pelo Paris-Saint German em jogo contra o Liverpool. O PSG venceu por 2 a 0. 

 

Lando Norris também assistiu a uma partida de futebol, em Lisboa. O Arsenal jogou na Champions League contra o Sporting, vencendo por 1 a 0. O britânico foi recebido de maneira especial no estádio, ganhando ainda uma camiseta personalizada do Sporting. 

 

George Russell, Gabriel Bortoleto, Charles Leclerc, Alexander Albon, Oscar Piastri e Bearman assistiram no sábado (11), em Mônaco, ao tenista italiano Jannik Sinner chegar à final do Masters 1000 de Monte Carlo, a qual, posteriormente, venceu. Após a partida, houve um momento para uma sessão de fotos.

Bortoleto, Bearman e Albon ainda foram vistos conversando com Carlos Alcaraz, nº2 do mundo e adversário de Sinner na final. 

 

Alguns dias antes, Bortoleto prestigiou também João Fonseca, tenista brasileiro de 19 anos e nº35 do ranking mundial, em partida contra Gabriel Diallo. Fonseca chegou às quartas de final do torneio, quando foi eliminado por Alexander Zverev

 

Lance Stroll não abandonou as pistas totalmente e assumiu o volante de um Aston Martin Vantage GT3 no último fim de semana. Ele participou da primeira etapa do GT World Challenge Europe no circuito de Paul Ricard, no sul da França, ao lado de Roberto Mehri e Mari Boya

#18 Comtoyou Racing, Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO - Lance Stroll, Roberto Merhi, Mari Boya

#18 Comtoyou Racing, Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO - Lance Stroll, Roberto Merhi, Mari Boya

Foto: SRO

A participação não foi propriamente bem-sucedida: o trio terminou na 48ª posição.

Lewis Hamilton, por sua vez, aproveitou o momento para curtir o Coachella, nos Estados Unidos. O piloto tinha costume de participar do evento no passado, mas, desde que o GP do Bahrein começou a bater datas, o heptacampeão não foi mais uma 'figurinha marcada'.

No entanto, no último fim de semana (11), Hamilton compareceu ao Coachella, acompanhado de Kim Kardashian, com quem estaria vivendo um romance.

 

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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