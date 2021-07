Muito se falou sobre a penalidade de dez segundos dada a Lewis Hamilton no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, após o toque com Max Verstappen na curva Copse, que tirou o holandês da corrida e o mandou para o hospital. Para a Red Bull, a punição foi muito branda, tanto que o conselheiro da equipe, Helmut Marko, anunciou que acionará um advogado para ver o que fazer com base nas leis do esporte.

De todo modo, a escolha de dez segundos como penalidade seguiu um padrão imposto pela FIA em 2021, com tempo a ser adicionado no fim da corrida ou pago na parada nos boxes. Relembre outros casos.

Punições com tempo (por infrações no domingo)

Sebastian Vettel – GP do Bahrein de 2021 – batida em Esteban Ocon – 10 segundos de punição

Sergio Pérez – GP da Áustria de 2021 – dois incidentes com Charles Leclerc – 5 segundos de punição em cada um deles

Lando Norris – GP da Áustria de 2021 – incidente com Pérez – 10 segundos de punição

Punições no grid (por infrações no sábado)

George Russell – Corrida sprint do GP da Grã-Bretanha de 2021 – batida com Carlos Sainz – 3 posições de grid

A única exceção foi com Kimi Raikkonen no GP da Áustria. O finlandês recebeu um drive-thru por ter rodado Vettel, mas como foi na última volta, a penalidade foi convertida em 20 segundos no tempo final de corrida.

Critérios à parte, vários pilotos se manifestaram sobre o caso: Rubens Barrichello falou em live com Reginaldo Leme que as consequências deveriam ser mais severas.

Já Fernando Alonso e Daniel Ricciardo divergiram sobre de quem foi a culpa e o chefe da Mercedes, Toto Wolff, saiu em defesa do heptacampeão.

Até o ex-CEO da categoria, Bernie Ecclestone, deu sua opinião. E você, o que achou do incidente?

