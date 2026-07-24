F1: Veja detalhes do 'carro B' da Aston Martin na Hungria
FIA divulgou a lista completa das mudanças no AMR26 para Hungaroring, com modificações profundas na parte aerodinâmica
Aston Martin car tech detail
Foto de: Ronald Vording
A FIA divulgou, nesta sexta-feira (24) o documento que explica as alterações feitas pelas equipes em seus carros para o GP da Hungria de Fórmula 1 e, como era aguardado, a Aston Martin apresentou uma série de atualizações para o AMR26 'versão B' pilotado por Lance Stroll e Fernando Alonso.
No total, a Aston apresentou 16 modificações em seu carro para a Hungria, mais do que qualquer outra equipe, embora uma das mais importantes, a do motor Honda, só chegue no mês que vem, em Zandvoort. Além disso, as 16 mudanças da equipe de Silverstone visam o desempenho aerodinâmico, nenhuma delas se destina a se adaptar ao circuito em si.
Veja mudanças no AMR26 na Hungria
|Peça atualizada
|Motivo da melhoria
|Diferenças em relação à versão anterior
|Como funciona a melhoria
|Asa dianteira
|Desempenho – Carga local
|Vista frontal e vista em planta revisadas com redistribuição de corda
|Asa dianteira, as endplates e o bico formam um conjunto projetado para melhorar o desempenho da dianteira do carro em combinação com as demais atualizações.
|Asa dianteira – Endplates
|Desempenho - Carga local
|Atualizados o corpo principal, o defletor (diveplane) e a base (foot)
|Asa dianteira, as endplates e o bico formam um conjunto projetado para melhorar o desempenho da dianteira do carro em combinação com as demais atualizações.
|Bico
|Desempenho - Carga local
|Bico mais longo e mais estreito.
|Asa dianteira, os endplates e o bico formam um conjunto projetado para melhorar o desempenho da dianteira do carro em combinação com as demais atualizações.
|Canto dianteiro / Duto de freio dianteiro
|Desempenho - Carga local
|A borda do duto de freio dianteiro foi revisada e o defletor traseiro foi alongado.
|Os novos elementos externos do duto de freio dianteiro atuam em conjunto com a nova asa dianteira para controlar o fluxo de ar ao redor das rodas dianteiras.
|Assoalho
|Desempenho - Carga local
|Todas as superfícies permitidas do assoalho foram modificadas.
|Todas as alterações no assoalho foram desenvolvidas como um pacote para aumentar a carga aerodinâmica e, assim, melhorar o desempenho do carro.
|Defletores do assoalho
|Desempenho - Carga local
|As aletas defletores do assoalho foram atualizadas.
|Todas as alterações no assoalho foram desenvolvidas como um pacote para aumentar a carga aerodinâmica e, assim, melhorar o desempenho do carro.
|Borda do assoalho
|Desempenho - Carga local
|Foram modificadas a borda e a área localizada à frente do pneu traseiro.
|Todas as alterações no assoalho foram desenvolvidas como um pacote para aumentar a carga aerodinâmica e, assim, melhorar o desempenho do carro.
|Difusor
|Desempenho - Carga local
|Alterações no difusor principal, nas barreiras do difusor e no winglet.
|Todas as alterações no assoalho foram desenvolvidas como um pacote para aumentar a carga aerodinâmica e, assim, melhorar o desempenho do carro.
|Entrada dos sidepods
|Desempenho - Carga local
|A forma da entrada de ar foi revisada para se adaptar ao novo pacote de carroceria.
|O pacote de carroceria foi aprimorado para melhorar o fluxo de ar em direção à parte traseira do carro e complementar as modificações introduzidas no assoalho.
|Chassi / Cobertura do motor
|Desempenho - Carga local
|Pequenas alterações no formato do chassi.
|O pacote de carroceria foi aprimorado para melhorar o fluxo de ar em direção à parte traseira do carro e complementar as modificações introduzidas no assoalho.
|'Venezianas' de resfriamento
|Desempenho - Carga local
|Painéis de refrigeração conceitualmente semelhantes aos anteriores.
|As ranhuras mantêm a variedade habitual de configurações para adaptar o sistema de refrigeração e otimizar o desempenho de acordo com as condições variáveis.
|Suspensão traseira
|Desempenho - Carga local
|Pequenas modificações na posição dos braços de suspensão e nas carenagens externas.
|As modificações na suspensão traseira e nos dutos de freio traseiros foram desenvolvidas em conjunto, em coordenação com as alterações realizadas na parte traseira do assoalho.
|Canto traseiro / Duto de freio traseiro
|Desempenho - Carga local
|Pequenas alterações na entrada, na saída e nos defletores.
|As modificações na suspensão traseira e nos dutos de freio traseiros foram desenvolvidas em conjunto, em coordenação com as alterações realizadas na parte traseira do assoalho.
|Asa traseira
|Desempenho - Carga local
|A corda foi redistribuída entre os três elementos da asa e foram adicionadas pequenas aletas na borda de saída do flap.
|Os três componentes da asa traseira aumentam a carga aerodinâmica ao mesmo tempo em que reduzem o arrasto aerodinâmico, em combinação com as demais alterações introduzidas na parte traseira do carro.
|Asa de viga
|Desempenho - Carga local
|A distribuição da torção do suporte da asa traseira foi modificada.
|Os três componentes da asa traseira aumentam a carga aerodinâmica ao mesmo tempo em que reduzem o arrasto aerodinâmico, em combinação com as demais alterações introduzidas na parte traseira do carro.
|Endplates da asa traseira
|Desempenho - Carga local
|Todas as superfícies foram revisadas.
|Os três componentes da asa traseira aumentam a carga aerodinâmica ao mesmo tempo em que reduzem o arrasto aerodinâmico, em combinação com as demais alterações introduzidas na parte traseira do carro.
Aston Martin car tech detail
Foto de: Ronald Vording
Por outro lado, a Alpine é a única equipe que não apresenta melhorias no documento da FIA para a Hungria, enquanto a Haas, a Cadillac e a Audi têm apenas uma alteração em seus carros.
Quanto à Aston Martin, o chefe de pista Mike Krack admitiu que não veremos o avanço esperado desse pacote logo de cara, já que, enquanto outras equipes tiveram os testes de pré-temporada para otimizar seus carros, eles estão atrasados e uma atualização como essa requer tempo de testes.
Alonso também moderou as expectativas, avaliando que não há atualização possível que permita avançar tanto quanto a desvantagem que a Aston enfrenta nessas primeiras corridas. Outra história será, é claro, quando, após as férias de meio de temporada, a Honda estrear sua nova unidade de potência (ou pelo menos é o que se espera).
Aston Martin car tech detail
Foto de: Ronald Vording
INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo
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