F1: Veja detalhes do 'carro B' da Aston Martin na Hungria

A FIA divulgou, nesta sexta-feira (24) o documento que explica as alterações feitas pelas equipes em seus carros para o GP da Hungria de Fórmula 1 e, como era aguardado, a Aston Martin apresentou uma série de atualizações para o AMR26 'versão B' pilotado por Lance Stroll e Fernando Alonso.

No total, a Aston apresentou 16 modificações em seu carro para a Hungria, mais do que qualquer outra equipe, embora uma das mais importantes, a do motor Honda, só chegue no mês que vem, em Zandvoort. Além disso, as 16 mudanças da equipe de Silverstone visam o desempenho aerodinâmico, nenhuma delas se destina a se adaptar ao circuito em si.

Veja mudanças no AMR26 na Hungria

Peça atualizada Motivo da melhoria Diferenças em relação à versão anterior Como funciona a melhoria Asa dianteira Desempenho – Carga local Vista frontal e vista em planta revisadas com redistribuição de corda Asa dianteira, as endplates e o bico formam um conjunto projetado para melhorar o desempenho da dianteira do carro em combinação com as demais atualizações. Asa dianteira – Endplates Desempenho - Carga local Atualizados o corpo principal, o defletor (diveplane) e a base (foot) Asa dianteira, as endplates e o bico formam um conjunto projetado para melhorar o desempenho da dianteira do carro em combinação com as demais atualizações. Bico Desempenho - Carga local Bico mais longo e mais estreito. Asa dianteira, os endplates e o bico formam um conjunto projetado para melhorar o desempenho da dianteira do carro em combinação com as demais atualizações. Canto dianteiro / Duto de freio dianteiro Desempenho - Carga local A borda do duto de freio dianteiro foi revisada e o defletor traseiro foi alongado. Os novos elementos externos do duto de freio dianteiro atuam em conjunto com a nova asa dianteira para controlar o fluxo de ar ao redor das rodas dianteiras. Assoalho Desempenho - Carga local Todas as superfícies permitidas do assoalho foram modificadas. Todas as alterações no assoalho foram desenvolvidas como um pacote para aumentar a carga aerodinâmica e, assim, melhorar o desempenho do carro. Defletores do assoalho Desempenho - Carga local As aletas defletores do assoalho foram atualizadas. Todas as alterações no assoalho foram desenvolvidas como um pacote para aumentar a carga aerodinâmica e, assim, melhorar o desempenho do carro. Borda do assoalho Desempenho - Carga local Foram modificadas a borda e a área localizada à frente do pneu traseiro. Todas as alterações no assoalho foram desenvolvidas como um pacote para aumentar a carga aerodinâmica e, assim, melhorar o desempenho do carro. Difusor Desempenho - Carga local Alterações no difusor principal, nas barreiras do difusor e no winglet. Todas as alterações no assoalho foram desenvolvidas como um pacote para aumentar a carga aerodinâmica e, assim, melhorar o desempenho do carro. Entrada dos sidepods Desempenho - Carga local A forma da entrada de ar foi revisada para se adaptar ao novo pacote de carroceria. O pacote de carroceria foi aprimorado para melhorar o fluxo de ar em direção à parte traseira do carro e complementar as modificações introduzidas no assoalho. Chassi / Cobertura do motor Desempenho - Carga local Pequenas alterações no formato do chassi. O pacote de carroceria foi aprimorado para melhorar o fluxo de ar em direção à parte traseira do carro e complementar as modificações introduzidas no assoalho. 'Venezianas' de resfriamento Desempenho - Carga local Painéis de refrigeração conceitualmente semelhantes aos anteriores. As ranhuras mantêm a variedade habitual de configurações para adaptar o sistema de refrigeração e otimizar o desempenho de acordo com as condições variáveis. Suspensão traseira Desempenho - Carga local Pequenas modificações na posição dos braços de suspensão e nas carenagens externas. As modificações na suspensão traseira e nos dutos de freio traseiros foram desenvolvidas em conjunto, em coordenação com as alterações realizadas na parte traseira do assoalho. Canto traseiro / Duto de freio traseiro Desempenho - Carga local Pequenas alterações na entrada, na saída e nos defletores. As modificações na suspensão traseira e nos dutos de freio traseiros foram desenvolvidas em conjunto, em coordenação com as alterações realizadas na parte traseira do assoalho. Asa traseira Desempenho - Carga local A corda foi redistribuída entre os três elementos da asa e foram adicionadas pequenas aletas na borda de saída do flap. Os três componentes da asa traseira aumentam a carga aerodinâmica ao mesmo tempo em que reduzem o arrasto aerodinâmico, em combinação com as demais alterações introduzidas na parte traseira do carro. Asa de viga Desempenho - Carga local A distribuição da torção do suporte da asa traseira foi modificada. Os três componentes da asa traseira aumentam a carga aerodinâmica ao mesmo tempo em que reduzem o arrasto aerodinâmico, em combinação com as demais alterações introduzidas na parte traseira do carro. Endplates da asa traseira Desempenho - Carga local Todas as superfícies foram revisadas. Os três componentes da asa traseira aumentam a carga aerodinâmica ao mesmo tempo em que reduzem o arrasto aerodinâmico, em combinação com as demais alterações introduzidas na parte traseira do carro.

Aston Martin car tech detail Foto de: Ronald Vording

Por outro lado, a Alpine é a única equipe que não apresenta melhorias no documento da FIA para a Hungria, enquanto a Haas, a Cadillac e a Audi têm apenas uma alteração em seus carros.

Quanto à Aston Martin, o chefe de pista Mike Krack admitiu que não veremos o avanço esperado desse pacote logo de cara, já que, enquanto outras equipes tiveram os testes de pré-temporada para otimizar seus carros, eles estão atrasados e uma atualização como essa requer tempo de testes.

Alonso também moderou as expectativas, avaliando que não há atualização possível que permita avançar tanto quanto a desvantagem que a Aston enfrenta nessas primeiras corridas. Outra história será, é claro, quando, após as férias de meio de temporada, a Honda estrear sua nova unidade de potência (ou pelo menos é o que se espera).

Aston Martin car tech detail Foto de: Ronald Vording

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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