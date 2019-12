A temporada 2019 da Fórmula 1 terminou no GP de Abu Dhabi no último fim de semana e os fãs do esporte a motor já estão com saudades da categoria máxima do automobilismo mundial, que promete emoções no ano que vem.

Tendo 2020 em vista, o Motorsport.com preparou um conteúdo especial com todas as estatísticas de pilotos e equipes que estarão no grid da F1 na próxima temporada. Confira todos os destaques na galeria exclusiva abaixo: