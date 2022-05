Carregar reprodutor de áudio

As semelhanças dos carros da Aston Martin e Red Bull tem sido o maior ponto de discussão do fim de semana do GP da Espanha de Fórmula 1 até agora.

Embora a equipe de Silverstone tenha aberto nas últimas semanas que uma grande reformulação estava chegando, poucos esperavam que ela adotasse grande parte do conceito que a escuderia austríaca colocou em uso até agora com o RB18.

Mas enquanto até a Red Bull admitiu que a imitação é a forma mais sincera de bajulação, e as equipes há muito copiam as ideias umas das outras na história da F1, o livro de regras da F1 ficou mais rigoroso nos últimos anos sobre esse comportamento.

E, ironicamente, foram as próprias ações da Aston Martin, quando competia sob o nome de Racing Point, que significa que as coisas são muito mais fortemente regulamentadas agora.

Em 2020, a Racing Point causou uma grande controvérsia quando executou uma cópia direta do Mercedes W10 do ano anterior.

Suas ações provocaram reclamações de equipes rivais e, após um protesto da Renault, a Racing Point foi considerada culpada.

A FIA deu à escuderia uma multa de 400.000 euros (aproximadamente 205.928 reais) e concedeu 15 pontos no campeonato de construtores por suas ações.

Além das especificidades do caso, a atitude da Racing Point provocou um debate mais amplo no esporte sobre se a F1 arriscava ou não se prejudicar se as equipes de repente sentissem que a melhor maneira de alcançar o sucesso era copiar outros projetos.

Foi acordado que tal cenário não deveria acontecer e a FIA foi obrigada a apresentar uma série de regulamentos para limitar essa ação.

Como o diretor técnico de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, disse na época: "Isso impedirá que as equipes usem grande parte das fotos para copiar partes inteiras de outros carros da maneira que a Racing Point fez."

“Ainda aceitaremos que componentes individuais sejam copiados em áreas locais, mas não queremos que o carro inteiro seja fundamentalmente uma cópia de outro carro”.

As novas regras que entraram em vigor para a temporada seguinte e foram levadas para o novo livro de regras de 2022, proibiram o compartilhamento de qualquer IP entre as equipes.

Embora as equipes possam ser 'influenciadas pelo design ou conceito do design de um concorrente', elas só podem fazê-lo 'usando informações que devem estar potencialmente disponíveis para todos os concorrentes'.

Tal conhecimento só pode ser adquirido em corridas e eventos teste, portanto, nenhum trabalho nessa frente pode ser feito fora da pista.

O artigo 17.3.3 dos regulamentos da F1 de 2022 descreve onde a linha é cruzada em termos de equipes indo longe demais em sua tentativa de copiar outras ideias.

Ele especificamente proíbe

1) O uso de fotografias ou imagens, combinado com software que as converte em nuvens de pontos, curvas, superfícies ou permite que a geometria CAD seja sobreposta ou extraída da fotografia ou imagem

2) O uso de estereofotogrametria, câmeras 3D ou quaisquer técnicas estereoscópicas 3D c. Qualquer forma de escaneamento de superfície com ou sem contato

3) Qualquer técnica que projete pontos ou curvas em uma superfície para facilitar o processo de engenharia reversa

Embora a movimentação de funcionários seja algo que acontece há anos e a Aston Martin tenha escolhido algumas figuras importantes da Red Bull, incluindo seu novo diretor técnico Dan Fallows, as regras da FIA também são claras de que nenhuma informação direta pode ser transferida de rivais.

Essas informações incluem (mas não se limitam a) dados, design, desenhos ou qualquer outra Propriedade Intelectual.

No entanto, na F1, não há como parar as ideias que um designer tem na cabeça sobre uma filosofia de carro e implementá-la para outra equipe.

As regras dizem, no entanto, que, se houver ocasiões em que tiver grandes semelhanças entre componentes listados em carros diferentes, a FIA tem o direito de investigar o assunto e pedirá às escuderias que provem que o design foi feito de forma independente.

As equipes serão solicitadas a fornecer dados e informações para provar que cumpriram as regras e projetaram componentes do zero.

Os regulamentos afirmam: "Será o papel da FIA determinar se essa semelhança é resultado de engenharia reversa ou de trabalho independente legítimo".

Foi exatamente isso que aconteceu no caso Aston Martin, com a FIA sendo alertada sobre possíveis semelhanças entre as atualizações do AMR22 e o RB18.

A FIA agiu rapidamente na sexta-feira para dizer que investigou as peças dos carros da Aston Martin e, após a análise dos dados de ambas as equipes, ficou convencida de que nenhuma violação dos regulamentos ocorreu.

Por enquanto, a Red Bull limitou-se a sugerir que qualquer transferência de IP seria uma 'preocupação séria', mas você pode ter certeza de que verificará os detalhes nos próximos dias para garantir que nenhuma informação direta tenha saído de Milton Keynes e chegado a Silverstone.

