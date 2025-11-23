Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas

Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas
F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren

F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren
F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"

F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"
F1: FIA identifica irregularidade técnica da McLaren no GP de Las Vegas, e Norris e Piastri podem ser desclassificados

F1: FIA identifica irregularidade técnica da McLaren no GP de Las Vegas, e Norris e Piastri podem ser desclassificados

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: FIA identifica irregularidade técnica da McLaren no GP de Las Vegas, e Norris e Piastri podem ser desclassificados
F1 - Verstappen reconhece luta pelo título, mas se mantém realista: "Não acertamos no início do ano"

F1 - Verstappen reconhece luta pelo título, mas se mantém realista: "Não acertamos no início do ano"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Verstappen reconhece luta pelo título, mas se mantém realista: "Não acertamos no início do ano"
F1: Norris crava que erro na largada 'custou a corrida' em Vegas

F1: Norris crava que erro na largada 'custou a corrida' em Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Norris crava que erro na largada 'custou a corrida' em Vegas
F1 - Briga por vice de construtores? Hamilton descarta: "Com meu desempenho, não há chance"

F1 - Briga por vice de construtores? Hamilton descarta: "Com meu desempenho, não há chance"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Briga por vice de construtores? Hamilton descarta: "Com meu desempenho, não há chance"
Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren

Com o veredito da FIA, Mercedes chega a pódio duplo em Nevada, enquanto a Haas pontua com os dois pilotos

Redação Motorsport.com
Editado:

Com a desclassificação dos pilotos da McLaren do GP de Las Vegas de Fórmula 1, em decorrência do desgaste excessivo da placa do assoalho dos carros de Lando Norris e Oscar Piastri, o resultado da prova fica da seguinte forma:

O editor recomenda:
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits
1 M. VerstappenRed Bull Racing 1 50

1:21'08.429

   229.201 1
2 G. RussellMercedes 63 50

+23.546

1:21'31.975

 2.805 228.097 1
3 A. AntonelliMercedes 12 50

+30.488

1:21'38.917

 2.838 227.774 1
4 C. LeclercFerrari 16 50

+30.678

1:21'39.107

 0.190 227.765 1
5 C. Sainz Jr.Williams 55 50

+34.924

1:21'43.353

 4.246 227.568 1
6 I. HadjarRB 6 50

+45.257

1:21'53.686

 10.333 227.089 1
7 N. HulkenbergSauber 27 50

+51.134

1:21'59.563

 5.877 226.818 1
8 L. HamiltonFerrari 44 50

+59.369

1:22'07.798

 8.235 226.439 1
9 E. OconHaas F1 Team 31 50

+1'00.635

1:22'09.064

 1.266 226.381 1
10 O. BearmanHaas F1 Team 87 50

+1'10.549

1:22'18.978

 9.914 225.927 1
11 F. AlonsoAston Martin Racing 14 50

+1'25.308

1:22'33.737

 14.759 225.253 1
12 Y. TsunodaRed Bull Racing 22 50

+1'26.974

1:22'35.403

 1.666 225.178 2
13 P. GaslyAlpine 10 50

+1'31.702

1:22'40.131

 4.728 224.963 1
14 L. LawsonRB 30 49

+1 Lap

1:21'11.720

 1 Lap 224.463 2
15 F. ColapintoAlpine 43 49

+1 Lap

1:21'18.888

 7.168 224.134 1
dnf A. AlbonWilliams 23 35

+15 Laps

59'28.001

 14 Laps 218.888 4
dnf G. BortoletoSauber 5 2

+48 Laps

4'52.053

 33 Laps 151.739 2
dnf L. StrollAston Martin Racing 18 0

 

      

A LIVE pós-GP de Vegas, em debate prévio à desclassificação da McLaren:

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"
Próximo artigo Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1 - Vitória de Verstappen e punição de Antonelli: Confira resultado final do GP de Las Vegas

F1 - Vitória de Verstappen e punição de Antonelli: Confira resultado final do GP de Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Vitória de Verstappen e punição de Antonelli: Confira resultado final do GP de Las Vegas
F1: Bortoleto é punido por lance com Stroll na largada de Las Vegas

F1: Bortoleto é punido por lance com Stroll na largada de Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Bortoleto é punido por lance com Stroll na largada de Las Vegas
F1 - Bortoleto se desculpa com Stroll por acidente no GP de Las Vegas: "Erro meu"

F1 - Bortoleto se desculpa com Stroll por acidente no GP de Las Vegas: "Erro meu"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Bortoleto se desculpa com Stroll por acidente no GP de Las Vegas: "Erro meu"

Últimas notícias

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas

Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas
F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren

F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren
F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"

F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros