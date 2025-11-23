F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren
Com o veredito da FIA, Mercedes chega a pódio duplo em Nevada, enquanto a Haas pontua com os dois pilotos
Com a desclassificação dos pilotos da McLaren do GP de Las Vegas de Fórmula 1, em decorrência do desgaste excessivo da placa do assoalho dos carros de Lando Norris e Oscar Piastri, o resultado da prova fica da seguinte forma:
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|1
|M. VerstappenRed Bull Racing
|1
|50
|
1:21'08.429
|229.201
|1
|2
|G. RussellMercedes
|63
|50
|
+23.546
1:21'31.975
|2.805
|228.097
|1
|3
|A. AntonelliMercedes
|12
|50
|
+30.488
1:21'38.917
|2.838
|227.774
|1
|4
|C. LeclercFerrari
|16
|50
|
+30.678
1:21'39.107
|0.190
|227.765
|1
|5
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|50
|
+34.924
1:21'43.353
|4.246
|227.568
|1
|6
|I. HadjarRB
|6
|50
|
+45.257
1:21'53.686
|10.333
|227.089
|1
|7
|N. HulkenbergSauber
|27
|50
|
+51.134
1:21'59.563
|5.877
|226.818
|1
|8
|L. HamiltonFerrari
|44
|50
|
+59.369
1:22'07.798
|8.235
|226.439
|1
|9
|E. OconHaas F1 Team
|31
|50
|
+1'00.635
1:22'09.064
|1.266
|226.381
|1
|10
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|50
|
+1'10.549
1:22'18.978
|9.914
|225.927
|1
|11
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|50
|
+1'25.308
1:22'33.737
|14.759
|225.253
|1
|12
|Y. TsunodaRed Bull Racing
|22
|50
|
+1'26.974
1:22'35.403
|1.666
|225.178
|2
|13
|P. GaslyAlpine
|10
|50
|
+1'31.702
1:22'40.131
|4.728
|224.963
|1
|14
|L. LawsonRB
|30
|49
|
+1 Lap
1:21'11.720
|1 Lap
|224.463
|2
|15
|F. ColapintoAlpine
|43
|49
|
+1 Lap
1:21'18.888
|7.168
|224.134
|1
|dnf
|A. AlbonWilliams
|23
|35
|
+15 Laps
59'28.001
|14 Laps
|218.888
|4
|dnf
|G. BortoletoSauber
|5
|2
|
+48 Laps
4'52.053
|33 Laps
|151.739
|2
|dnf
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|0
|
