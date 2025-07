A Racing Bulls e a Aston Martin estão entre as equipes intermediárias da Fórmula 1 que levarão atualizações aerodinâmicas para o GP da Bélgica deste fim de semana em Spa, já que ambas as equipes pretendem se firmar no apertado meio do pelotão de 2025.

A Racing Bulls começou a temporada de 2025 com o pé direito, mas uma série de oportunidades perdidas a deixou à margem de equipes como Williams, Haas e Aston Martin. Essa situação se inverteu completamente nos últimos dois meses, com a equipe taurina marcando 26 pontos desde Mônaco.

Durante o mesmo período, a Williams, quinta colocada, estagnou, a Aston melhorou e a Sauber agora ultrapassou a RB para o sexto lugar na classificação da F1.

Em uma tentativa de recuperar seu déficit de cinco pontos em relação à Sauber, que foi muito melhorada, a Racing Bulls está trazendo uma série de atualizações aerodinâmicas neste fim de semana.

"Temos algumas coisas para Spa, algumas pequenas atualizações aerodinâmicas para Spa", disse o novo chefe da equipe, Alan Permane, ao Motorsport.com. "E acho que haverá mais uma coisa depois da parada. Mas, novamente, mudamos em grande parte para 2026".

A Racing Bulls não está sozinha em seu esforço final para 2025, com a Aston Martin também prometendo a introdução de um "grande componente" para acompanhar suas últimas melhorias testadas no GP da Grã-Bretanha.

"A coleta de dados sobre o pacote aerodinâmico foi difícil [em Silverstone] por causa das condições úmidas e mutáveis, mas vamos nos reunir na fábrica e descobrir exatamente o que aprendemos sobre o assoalho e as pequenas mudanças na carroceria superior", disse o chefe da Aston, Andy Cowell, à SiriusXM.

"Temos outro grande componente chegando a Spa e também vamos decidir o que faremos no resto do ano. Não estamos investindo em nenhum recurso aerodinâmico mais significativo, mas se houver coisas que pudermos identificar e arrumar que ajudem a refinar nossas ferramentas, fazer esse trabalho agora nos ajudará em 2016 e nos anos seguintes".

Na realidade, a maioria das equipes já mudou o foco para 2026 em seus túneis de vento, se não totalmente, mas devido ao tempo que leva desde a criação de um conceito aerodinâmico até a instalação de uma peça nova no carro, várias atualizações passaram pelo ciclo de produção nas últimas semanas, enquanto os modelos de 2026 comandaram a maior parte do orçamento de desenvolvimento.

"A maior parte do orçamento é de 2026 agora", disse Permane. "Portanto, como em todas as equipes, essas atualizações que foram projetadas e passaram pelo túnel de vento semanas, ou até meses atrás, estão chegando agora".

Nesta fase final do ciclo de regulamentação, é improvável que as equipes encontrem grandes avanços, mas uma olhada nas tabelas de tempos de classificação desta temporada mostra que até mesmo meio décimo de desempenho puro pode fazer a diferença entre sair no Q1 e chegar ao Q3.

Isso tornou a busca por pequenos ajustes até a pausa de verão uma perspectiva tentadora para as equipes, e também colocou um foco ainda maior na execução na pista, o que será fundamental no GP da Bélgica, pois é um fim de semana de sprint com apenas uma sessão de treinos.

"Spa tem algumas complicações adicionais", explicou Permane. "Em primeiro lugar, é um fim de semana de sprint. Em segundo lugar, sem dúvida, choverá em algum momento do fim de semana, como sempre acontece lá".

"Como o pelotão intermediário é muito apertado, se faltar um décimo e você tiver um fim de semana ruim, ou talvez não consiga fazer as coisas perfeitamente corretas ou a pista não seja adequada para o seu carro, você pode passar do quinto carro mais rápido para o sétimo, oitavo, nono carro mais rápido com muita facilidade".

"Você pode ficar fora do Q1 ou no Q3 com um décimo, de qualquer maneira. Portanto, iremos para essas duas corridas com - não vou dizer cheios de confiança - mas com o plano de que nosso carro é bem capaz de chegar à Q3 e marcar pontos. Mas sabemos que precisamos fazer tudo certo para isso", concluiu o chefe da Racing Bulls.

