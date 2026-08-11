F1: Veja quais pilotos estão 'pendurados' em punições por trocas na unidade de potência

Assim como em anos anteriores, a gestão dos componentes da unidade de potência é um tema importante na nova era da Fórmula 1. Cinco pilotos já tiveram de aceitar punições no grid por excederem o número de trocas permitidas, e muitos outros serão afetados após a pausa de meio de ano. Na Mercedes, já se pondera em que pista a penalidade será aplicada a Kimi Antonelli.

Após alguns problemas na primeira metade da temporada, a probabilidade de que o italiano precise trocar peças importantes de sua unidade de potência é alta. Antonelli já excedeu o limite permitido em relação ao motor, bateria, controle eletrônico e no conjunto de escapamento. Seu companheiro de equipe, George Russell, também precisa ficar atento à bateria e ao controle eletrônico.

São sobretudo estes dois elementos que estão causando dificuldades às equipes em 2026: todos os cinco pilotos que receberam uma penalização no grid este ano por trocas no motor ultrapassaram o limite num destes dois componentes.

Lando Norris (McLaren) e Carlos Sainz (Williams) colocaram em Spa o quarto controle eletrônico, mas apenas três são permitidos. Os dois precisaram perder dez lugares no grid.

No caso de Isack Hadjar isso já aconteceu na quarta corrida da temporada, em Miami, juntamente com a quarta bateria, e ele largou do pit lane. O francês voltou a ser penalizado na Bélgica: pelo quinto motor, turbocompressor e escape, teve de largar do fim do pelotão.

Aston Martin com o maior número de penalizações até agora

Os reis das penalizações até agora são, porém, os Aston Martin, embora isso não tenha tido grandes impactos desportivos. Fernando Alonso e Lance Stroll já chegaram à quinta bateria e ao quinto controle eletrônico e, por isso, foram penalizados duas vezes.

Punições por trocas na primeira metade do ano

Piloto GP Peça do carro Quantidade Punição Norris Bélgica Controle eletrônico 4 de 3 +10 lugares Hadjar Miami Armazenamento de energia 4 de 3 Começa no pit lane Controle eletrônico 4 de 3 — Bélgica Motor 5 de 4 Fim do grid Turbocompressores 5 de 4 — Escapamento 5 de 4 — Sainz Bélgica Controle eletrônico 4 de 3 +10 lugares Alonso Barcelona Armazenamento de energia 4 de 3 Começa no pit lane Controle eletrônico 4 de 3 — Bélgica MGU-K 4 de 3 — Armazenamento de energia 5 de 3 Fim do grid Controle eletrônico 5 de 3 — Componentes secundários 7 de 6 — Piastri Canadá Armazenamento de energia 4 de 3 Começa no pit lane Controle eletrônico 4 de 3 — Reino Unido Armazenamento de energia 5 de 3 +10 lugares Controle eletrônico 5 de 3 — Bélgica MGU-K 4 de 3 +10 lugares

Alonso é, além disso, o único piloto que também ultrapassou o limite de seis unidades nos componentes secundários, dos quais uma tabela inteira é listada no Apêndice C4 do regulamento.

Em contrapartida, Stroll é o único piloto que já recebeu três penalizações no grid, pois não incluiu a sua quarta MGU-K numa outra penalização, ao contrário de Alonso.

Para o resto da temporada, outros pilotos ainda correm o risco de sofrer penalizações: além dos pilotos da Mercedes já mencionados, Charles Leclerc e Lewis Hamilton (Ferrari) também precisam de ter cuidado, pois já estão no limite permitido em MGU-K, bateria e controle eletrônico, tal como as duas equipas clientes, Haas e Cadillac.

Nico Hülkenberg já usou três MGU-Ks, assim como o companheiro Gabriel Bortoleto, para quem o problema também existe no controle eletrônico. Alexander Albon (Williams) e Franco Colapinto (Alpine) estão no limite em bateria e eletrônicos.

Visão geral dos motores da temporada 2026 da Fórmula 1

Equipe Piloto ICE TC EX ES CE MK AN McLaren Norris 3 3 3 3 4 2 4 Piastri 3 3 2 2 2 1 3 Mercedes Antonelli 4 3 4 3 3 2 5 Russell 3 3 3 3 3 2 5 Red Bull Verstappen 3 3 3 2 2 2 3 Hadjar 5 5 5 4 4 2 5 Ferrari Leclerc 3 3 2 3 3 3 4 Hamilton 3 3 2 3 3 3 4 Williams Albon 2 2 3 3 3 2 3 Sainz 3 3 3 3 4 2 4 Racing Bulls Lawson 2 2 2 2 2 2 2 Lindblad 2 2 2 2 2 2 4 Aston Martin Alonso 3 3 2 5 5 4 7 Stroll 3 3 3 5 5 4 5 Haas Ocon 3 3 2 3 3 3 4

ICE = Motor de combustão interna

= Motor de combustão interna TC = Turbocompressor

= Turbocompressor EX = Escapamento

= Escapamento ES = Armazenamento de energia (bateria)

= Armazenamento de energia (bateria) CE = Controle eletrônico

= Controle eletrônico MK = MGU-K

= MGU-K AN = Componentes secundários

Cinco pilotos ainda não precisam se preocupar, pois atualmente não estão em perigo em nenhum elemento do motor: Oscar Piastri (McLaren), Max Verstappen (Red Bull), Liam Lawson (Racing Bulls), Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Pierre Gasly (Alpine).

Para a temporada de F1 de 2027, aliás, a quota ficará ainda mais apertada: deixará de existir a regra segundo a qual todos os fabricantes têm à disposição, no primeiro ano, um componente adicional por elemento.

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