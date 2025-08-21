Max Verstappen está se aproximando do recorde de Lewis Hamilton para o maior número de corridas com um único construtor e a McLaren está de olho em um novo recorde para o maior número de pontos marcados em uma temporada, mas nem todos os marcos da F1 estão prestes a cair. Veja quais são esses recordes históricos da Fórmula 1 que devem se manter intactos.

Os fãs da F1 assistiram, com lágrimas nos olhos, Nico Hulkenberg finalmente conquistar seu primeiro pódio no GP da Grã-Bretanha de 2025, encerrando uma sequência que o levou a começar quase 240 corridas de F1 antes de subir em seu primeiro top 3.

Esse marco impressionante significa que Hulkenberg não detém mais o recorde, um tanto infeliz, de maior número de largadas em corridas sem subir ao pódio - uma honra indesejada que, por enquanto, volta para Adrian Sutil. Yuki Tsunoda é o único piloto atual perto de conquistar esse título, tendo feito mais de 100 largadas sem terminar um GP entre os três primeiros.

Mas a F1 é uma categoria cheia de recordes, o que significa que há todos os tipos de outros recordes esperando para serem quebrados - tanto os bons quanto os ruins. E embora o compromisso de Max Verstappen com a Red Bull signifique que ele poderá um dia quebrar o recorde de Lewis Hamilton de maior número de largadas com um único construtor, há alguns marcos que talvez nunca sejam superados.

Mais velho vencedor de corrida

Atualmente, a F1 é um esporte para jovens. No grid atual, oito dos 20 pilotos nasceram neste milênio e apenas três pilotos atuais têm mais de 30 anos. No entanto, esse nem sempre foi o caso, e a idade de 20 e poucos anos ganhando tudo na F1 é um fenômeno relativamente recente. Em contraste, os pilotos de antigamente muitas vezes chegavam à quarta ou até à quinta década de vida ainda correndo na F1.

Fernando Alonso é atualmente o piloto mais velho do grid, com 44 anos, mas venceu uma corrida pela última vez quando tinha 32 anos - e isso é brincadeira de criança em comparação com o vencedor de corrida mais velho da F1.

Em vez disso, esse prêmio vai para Luigi Fagioli, que venceu o GP da França de 1951 com a idade avançada de 53 anos e 22 dias. A corrida, que também é o mais longo GP em termos de distância, teve um desfecho caótico depois que a Alfa Romeo ordenou que Fagioli trocasse de carro com Juan Manuel Fangio, que estava com problemas mecânicos.

Quando Fangio estava em um carro que funcionava, ele assumiu a liderança e venceu a corrida, com cerca de 50 segundos de vantagem sobre o segundo colocado. Fagioli, por sua vez, cruzou a linha de chegada em 11º lugar, o que significava que a classificação final contava tanto Fangio como Fagioli como primeiro e 11º colocados no GP ao mesmo tempo.

No entanto, Fagioli ficou indignado com a troca de carro e abandonou as corridas de GP no local, o que significa que a vitória de 1951 continua sendo sua única vitória.

Maior número de pontos sem uma vitória em uma corrida de F1

Todos assistiram com alegria quando Hulkenberg finalmente encerrou sua sequência sem pódios na F1 no GP da Grã-Bretanha de 2025. O piloto alemão precisou de 239 largadas para finalmente subir ao pódio, chegando ao terceiro degrau em Silverstone.

Mas, embora sua busca por um pódio tenha terminado, Hulkenberg ainda clama por uma primeira vitória na corrida, o que significa que ele é o infeliz detentor de outro recorde na F1: o maior número de pontos no campeonato mundial sem uma vitória na corrida.

Depois de mais de uma década na categoria, Hulkenberg acumulou 608 pontos no campeonato mundial, mas nunca conquistou os 25 pontos máximos que vêm com uma vitória em uma corrida. Ele tem mais do que o dobro do segundo colocado, Romain Grosjean, que conquistou 391 pontos sem vitórias em sua carreira na F1, e pode aumentar sua vantagem no topo, dependendo de como será a transição da Sauber para a equipe de trabalho da Audi no próximo ano.

Campeões mundiais de F1 com menos pontos na carreira

Ao longo dos 75 anos de história da F1, a categoria usou cinco sistemas diferentes de pontuação. Nos primórdios, os pontos eram oferecidos apenas aos cinco primeiros colocados, enquanto hoje eles vão até o 10º lugar.

Devido à expansão do sistema de pontuação da F1, é improvável que um piloto quebre o recorde de Phil Hill como o campeão mundial com o menor número de pontos na carreira. Hill, que correu na F1 de 1958 a 1966, conquistou o título mundial em 1961, quando pilotava pela Ferrari.

Para conquistar seu primeiro e único título, Hill venceu dois GPs e terminou no pódio em outras três corridas - acumulando 34 pontos por seu esforço e superando Wolfgang von Trips no topo por apenas um ponto. Durante o resto de sua carreira, Hill acumulou mais 64 pontos, o que significa que seu total é menor do que o de Lewis Hamilton, da Ferrari, conquistou na primeira metade desta temporada.

O recorde parece seguro, já que hoje um piloto pode acumular quase tantos pontos em um fim de semana de sprint quanto Hill conseguiu em sua temporada vencedora do campeonato. Se um piloto vencer a sprint e a corrida principal ele ganhará 33 pontos.

Total de abandonos em corridas de F1 na carreira

A F1 percorreu um longo caminho desde a época em que os motores não duravam uma corrida, as peças falhavam no meio da corrida e alguns pilotos acumulavam mais abandonos do que pontos ao longo de uma temporada.

Os motores de F1 atuais, que podem rodar por mais de mil milhas, são bastiões da confiabilidade, ao contrário dos motores V10 e V12 que muitos fãs clamam para ver de volta no grid. É por esse motivo que o recorde de maior número de abandonos provavelmente está seguro com seu atual detentor, Riccardo Patrese.

O piloto italiano pilotou na F1 entre 1977 e 1993, participando de 256 GPs nesse período. Mas, embora tenha acumulado seis vitórias e subido ao pódio outras 37 vezes, ele também se retirou de um número enorme de corridas.

147 corridas, para ser exato, o que representa mais da metade das etapas em que Patrese participou. Além da reputação de dirigir de forma agressiva, que muitas vezes deixava Patrese nas barreiras, ele também ficou preso a vários carros não confiáveis, como o Alfa Romeo 185T.

Mais corridas de F1 sem marcar ponto

Um recorde que a nova participante Cadillac espera não quebrar é o de ser a equipe de F1 a iniciar o maior número de corridas sem nunca marcar um ponto. Atualmente, duas equipes em dificuldades compartilham esse marco: Caterham e HRT.

A HRT foi a primeira a estabelecer o recorde de largar em 56 GPs sem marcar um ponto, correndo na F1 por três temporadas a partir de 2010. Nesse período, a equipe contratou pilotos como Daniel Ricciardo, Karun Chandhok e Pedro de la Rosa, mas ainda assim nunca conseguiu sair do top 10 e marcar um ponto. O melhor resultado da equipe espanhola foi o 13º lugar no GP do Canadá de 2011, com Vitantonio Liuzzi.

A série sem pontos da Caterham continuou de onde a HRT parou, com a equipe de verde correndo de 2012 a 2014 sem conquistar um ponto no campeonato mundial. A Caterham chegou mais perto do que a HRT, conseguindo um 11º lugar no GP do Brasil de 2012, graças a Vitaly Petrov.

