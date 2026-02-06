F1: Veja quem é o favorito ao título de 2026 para casas de apostas

Como os novos carros para a temporada 2026 da Fórmula 1 realizaram, até agora,apenas um único teste em Barcelona, ainda não é possível fazer previsões realmente confiáveis sobre quem será o favorito para a nova temporada. Ainda assim, há uma surpreendente unanimidade entre várias casas de apostas.

As grandes casas concordam que o piloto da Mercedes, George Russell, tem as melhores chances de conquistar o título mundial. Ou seja: quem apostar em Russell receberá o menor retorno em caso de vitória.

Os apostadores também concordam em relação ao segundo colocado. No ranking dos favoritos, eles veem unanimemente o piloto da Red Bull, Max Verstappen. O tetracampeão foi vice no ano passado, atrás de Lando Norris, da McLaren.

Quanto a Norris, os apostadores consideram que a defesa do título em 2026 é menos provável. Ele aparece em terceiro lugar — curiosamente empatado com Fernando Alonso, e em alguns casos também com o piloto da Mercedes, Kimi Antonelli.

Assim, Alonso e Antonelli são considerados com chances maiores de título do que o piloto da McLaren, Oscar Piastri, que liderou o campeonato por muito tempo no ano passado. A posição elevada de Alonso na lista provavelmente está ligada a Adrian Newey. O novo carro da Aston Martin de 2026 é o primeiro projetado pela lenda do design.

Os apostadores ainda não estão totalmente alinhados em relação à Ferrari. Enquanto Charles Leclerc é colocado à frente de Piastri por alguns sites de apostas, a maioria o posiciona logo atrás. Todos, porém, reconhecem que Leclerc tem mais chances do que seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton.

O heptacampeão aparece atrás de Verstappen, Leclerc e dos pilotos da Mercedes e McLaren em todas as casas de apostas. Com exceção de Isack Hadjar, que será o novo companheiro de Verstappen na Red Bull em 2026, Hamilton é o piloto com as menores chances de título entre os quatro principais times.

No geral, os apostadores veem a Ferrari em 2026 mais como uma coadjuvante na disputa pelo título de pilotos. Os maiores azarões, para a maioria dos operadores, são os dois pilotos da Cadillac, Valtteri Bottas e Sergio Pérez, que aparecem no final da lista.

Observar as odds das apostas é interessante porque, por exemplo, em 2025 Norris era o favorito da maioria dos sites antes do início da temporada — e acabou conquistando o título, como se sabe.

