Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve

Geral
Geral
Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve

ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP

MotoGP
MotoGP
Pré-temporada de Sepang
ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP

F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026

Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1

Jacoby disputa etapa de Abu Dhabi da ALMS em busca do título

Endurance
Endurance
Jacoby disputa etapa de Abu Dhabi da ALMS em busca do título

Chefe, diretores, engenheiros... conheça os principais nomes das equipes da F1 em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Chefe, diretores, engenheiros... conheça os principais nomes das equipes da F1 em 2026

STJ nega habeas corpus e ex-Fórmula Delta que agrediu adolescente segue preso

Geral
Geral
STJ nega habeas corpus e ex-Fórmula Delta que agrediu adolescente segue preso

Bortoleto recebe 'aumento' e Norris apenas o quarto mais bem pago; confira salário dos pilotos da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Bortoleto recebe 'aumento' e Norris apenas o quarto mais bem pago; confira salário dos pilotos da F1
Fórmula 1

F1: Veja quem é o favorito ao título de 2026 para casas de apostas

Antes da temporada 2025, a maioria das casas de apostas apontaram corretamente o título mundial de Lando Norris

Ruben Zimmermann
Ruben Zimmermann
Editado:
Add as a preferred source
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Como os novos carros para a temporada 2026 da Fórmula 1 realizaram, até agora,apenas um único teste em Barcelona, ainda não é possível fazer previsões realmente confiáveis sobre quem será o favorito para a nova temporada. Ainda assim, há uma surpreendente unanimidade entre várias casas de apostas.

Leia também:

As grandes casas concordam que o piloto da Mercedes, George Russell, tem as melhores chances de conquistar o título mundial. Ou seja: quem apostar em Russell receberá o menor retorno em caso de vitória.

Os apostadores também concordam em relação ao segundo colocado. No ranking dos favoritos, eles veem unanimemente o piloto da Red Bull, Max Verstappen. O tetracampeão foi vice no ano passado, atrás de Lando Norris, da McLaren.

Quanto a Norris, os apostadores consideram que a defesa do título em 2026 é menos provável. Ele aparece em terceiro lugar — curiosamente empatado com Fernando Alonso, e em alguns casos também com o piloto da Mercedes, Kimi Antonelli.

Assim, Alonso e Antonelli são considerados com chances maiores de título do que o piloto da McLaren, Oscar Piastri, que liderou o campeonato por muito tempo no ano passado. A posição elevada de Alonso na lista provavelmente está ligada a Adrian Newey. O novo carro da Aston Martin de 2026 é o primeiro projetado pela lenda do design.

Os apostadores ainda não estão totalmente alinhados em relação à Ferrari. Enquanto Charles Leclerc é colocado à frente de Piastri por alguns sites de apostas, a maioria o posiciona logo atrás. Todos, porém, reconhecem que Leclerc tem mais chances do que seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton.

O heptacampeão aparece atrás de Verstappen, Leclerc e dos pilotos da Mercedes e McLaren em todas as casas de apostas. Com exceção de Isack Hadjar, que será o novo companheiro de Verstappen na Red Bull em 2026, Hamilton é o piloto com as menores chances de título entre os quatro principais times.

No geral, os apostadores veem a Ferrari em 2026 mais como uma coadjuvante na disputa pelo título de pilotos. Os maiores azarões, para a maioria dos operadores, são os dois pilotos da Cadillac, Valtteri Bottas e Sergio Pérez, que aparecem no final da lista.

Observar as odds das apostas é interessante porque, por exemplo, em 2025 Norris era o favorito da maioria dos sites antes do início da temporada — e acabou conquistando o título, como se sabe.

MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Chefe da McLaren compara disputa inicial de motores em 2026 e destaca paridade
Próximo artigo F1: Russell está "eufórico" com favoritismo, admite Norris

Principais comentários

Mais de
Ruben Zimmermann

F1: Apenas mudança nas regras impediu mais títulos de Schumacher, afirma ex-diretor da Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Apenas mudança nas regras impediu mais títulos de Schumacher, afirma ex-diretor da Ferrari

F1: Preocupação com o SF-26? Saiba a verdadeira situação da Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Preocupação com o SF-26? Saiba a verdadeira situação da Ferrari

F1 - Pilotos reclamam de férias curtas: "Vamos pilotar duas temporadas em uma"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Pilotos reclamam de férias curtas: "Vamos pilotar duas temporadas em uma"
Mais de
George Russell

F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026

F1: Russell se coloca na briga por título de 2026 contra Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Russell se coloca na briga por título de 2026 contra Verstappen

F1: Mercedes lança oficialmente o W17, carro para temporada 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Mercedes
F1: Mercedes lança oficialmente o W17, carro para temporada 2026
Mais de
Mercedes

Presidente da Mercedes Benz ameaça processar F1 devido à polêmica dos motores; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
Presidente da Mercedes Benz ameaça processar F1 devido à polêmica dos motores; entenda

F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Antonelli define objetivo de vencer e "ser o melhor" com a Mercedes em 2026

F1: Diretor técnico da Mercedes revela maior surpresa do shakedown em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Mercedes
F1: Diretor técnico da Mercedes revela maior surpresa do shakedown em Barcelona

Últimas notícias

Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve

Geral
Misc Geral
Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve

ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
Pré-temporada de Sepang
ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP

F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026

Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1