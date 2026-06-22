F1: Veja quem são os novatos que correrão no TL1 do GP da Áustria

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Haas, Audi, Aston Martin e Williams estão entre as equipes que cumprirão a obrigatoriedade de testes de jovens pilotos estabelecida pela FIA

Redação Motorsport.com
Publicado:
Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Assim como em Barcelona, em que sete novatos participaram do primeiro treino livre da etapa de Montmelò, o GP da Áustria de Fórmula 1 também terá a participação de jovens pilotos na sessão de abertura.

Leia também:

Para 2026, a FIA dobrou a cota de vagas para novatos em TL1s, aumentando de uma vez por carro (duas por equipe) para duas por carro (quatro no total para cada equipe), o que aumenta ainda mais o desafio para as marcas em meio a um calendário extenso.

No TL1 do GP de Barcelona participaram Leonardo Fornaroli (McLaren), Frederik Vesti (Mercedes), Ayumu Iwasa (Red Bull), Luke Browning (Williams), Paul Aron (Audi), Colton Herta (Cadillac) e Dino Beganovic (Ferrari).

Até o momento dessa reportagem, são quatro pilotos anunciados para participarem do treino livre inicial do GP da Áustria.

São eles:

  • Ryo Hirakawa, vencedor das 24 Horas de Le Mans e que assumirá o carro de Esteban Ocon na Haas;
  • Jak Crawford, terceiro piloto da Aston Martin e que já havia feito um treino livre neste ano, no GP do Japão; o americano irá correr com o AMR26 de Lance Stroll;
  • Paul Aron, júnior da Alpine mas que pilotará o monoposto de Gabriel Bortoleto na Audi depois de participar do TL1 de Barcelona no R26 de Nico Hulkenberg;
  • E Luke Browning, reserva da Williams que irá para a pista do Red Bull Ring com o FW48 de Carlos Sainz.

O GP da Áustria da F1 acontece entre os dias 26 e 28 de junho, nesta semana.

Como a VITÓRIA de HAMILTON impacta Leclerc na Ferrari? KIMI x RUSSELL, Bortoleto e + | FELIPE MOTTA

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