F1: Veja quem são os novatos que correrão no TL1 do GP da Áustria

Assim como em Barcelona, em que sete novatos participaram do primeiro treino livre da etapa de Montmelò, o GP da Áustria de Fórmula 1 também terá a participação de jovens pilotos na sessão de abertura.

Para 2026, a FIA dobrou a cota de vagas para novatos em TL1s, aumentando de uma vez por carro (duas por equipe) para duas por carro (quatro no total para cada equipe), o que aumenta ainda mais o desafio para as marcas em meio a um calendário extenso.

No TL1 do GP de Barcelona participaram Leonardo Fornaroli (McLaren), Frederik Vesti (Mercedes), Ayumu Iwasa (Red Bull), Luke Browning (Williams), Paul Aron (Audi), Colton Herta (Cadillac) e Dino Beganovic (Ferrari).

Até o momento dessa reportagem, são quatro pilotos anunciados para participarem do treino livre inicial do GP da Áustria.

São eles:

Ryo Hirakawa , vencedor das 24 Horas de Le Mans e que assumirá o carro de Esteban Ocon na Haas ;

, vencedor das e que assumirá o carro de na ; Jak Crawford , terceiro piloto da Aston Martin e que já havia feito um treino livre neste ano, no GP do Japão; o americano irá correr com o AMR26 de Lance Stroll ;

, terceiro piloto da e que já havia feito um treino livre neste ano, no GP do Japão; o americano irá correr com o de ; Paul Aron, júnior da Alpine mas que pilotará o monoposto de Gabriel Bortoleto na Audi depois de participar do TL1 de Barcelona no R26 de Nico Hulkenberg ;

júnior da mas que pilotará o monoposto de na depois de participar do TL1 de Barcelona no de ; E Luke Browning, reserva da Williams que irá para a pista do Red Bull Ring com o FW48 de Carlos Sainz.

O GP da Áustria da F1 acontece entre os dias 26 e 28 de junho, nesta semana.

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