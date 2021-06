O diretor esportivo da Fórmula 1, Ross Brawn, revelou que o vencedor da corrida sprint de classificação será considerado nos livros de história como o detentor da pole position.

Anteriormente, pensava-se que o piloto que fosse mais rápido na sessão classificatória de sexta-feira - e, portanto, largasse primeiro na corrida sprint de sábado - seria considerado o vencedor da pole.

No entanto, após discussões entre a F1 e a FIA, foi acordado que o piloto que ganhar a corrida sprint e, portanto, começar o GP da frente será oficialmente creditado com a pole.

O primeiro final de semana utilizando o novo formato será a décima etapa da temporada, na Inglaterra.

“Provavelmente terei que corrigir algo que disse antes, porque inicialmente pensamos que ainda seria a classificação de sexta-feira”, disse Brawn quando questionado sobre a questão da pole.

“Mas, na verdade, depois de discussões com a FIA, eles acham que a pole position é o cara que estiver na frente do grid para o GP."

“Então, a pessoa que termina uma corrida sprint em primeiro lugar é aquela que está na frente do grid e tem a pole position para a corrida no domingo. E é isso que vamos contar estatisticamente para o número de poles, a sprint de classificação."

“Esse é um dos motivos pelos quais a FIA quer que seja assim, para que possamos garantir que a corrida é a corrida, o GP é o GP.”

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Brawn também confirmou que os procedimentos pré e pós corridas sprint não seguirão o formato usual da prova de domingo e não será uma cerimônia de pódio tradicional, por exemplo.

“Estamos tentando dar um sabor um pouco mais fresco,” disse ele quando questionado pelo Motorsport.com sobre o procedimento. “Para que haja um período mais curto no grid. Não haverá o desfile dos pilotos, mas haverá oportunidades no grid para entrevistá-los."

“E temos algumas coisas interessantes que queremos experimentar depois da corrida. Não haverá pódio, será como uma classificação, porque queremos manter o pódio para o grande evento do fim de semana."

“Mas há algumas coisas novas que estamos fazendo com a corrida sprint, que acho que será bom tentar.”

Brawn enfatizou que é importante explicar ao público como funcionará o novo formato de final de semana.

“Teremos uma competição de verdade na sexta-feira, [e] uma nova competição no sábado, e tudo isso deve melhorar o GP no domingo”, disse. “Portanto, não acredito que possamos estragar o GP de forma alguma. Isso tudo é aditivo e contribuirá para todo o fim de semana."

“Acho que, enfrentando as críticas, algumas pessoas gostam da abordagem tradicional e pensam que estamos mexendo com algo que não precisa ser mexido, e eu entendo isso."

“Como você sabe, estou no esporte há muito tempo. Acho que a maneira como estamos explorando essa oportunidade não vai prejudicar a F1 de forma alguma. E ficará claro, após o segundo ou terceiro evento, o quanto isso acontecer é bom e quanto os fãs se envolverão com isso."

“Temos novos gráficos, estamos fazendo muito nas redes sociais na próxima semana ou 10 dias. Portanto, estamos fazendo muito para explicar aos nossos fãs do que se trata para que, quando ligarem a televisão, durante o fim de semana de Silverstone, eles saibam exatamente o que está acontecendo", concluiu.

A versão definitiva das regras do fim de semana de corridas sprint deve ser assinada após uma reunião de dirigentes de equipe na Áustria na quinta-feira (01), com alguns detalhes ainda em análise.

F1 2021: O que as POUCAS mudanças no GP da Áustria podem dar de ESPERANÇA a HAMILTON | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Sequência de corridas até férias da F1 será chave para campeonato?

Your browser does not support the audio element.