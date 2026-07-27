F1: Vencedores e perdedores do agitado GP da Hungria

Enquanto a Fórmula 1 se prepara para sua pausa anual de agosto, a temporada 2026 teve um novo vencedor: a McLaren, que se juntou à Mercedes e à Ferrari na lista de triunfantes graças a uma impressionante atualização do carro que fez a diferença no GP da Hungria.

A disputa parece destinada a ser decidida por qual das principais equipes ainda tem mais munição na reserva, enquanto a guerra de desenvolvimento continua acirrada. Mas alguns pilotos e equipes irão descansar melhor do que outros.

Vencedor:Lando Norris

Não havia dúvidas de quem era o mais rápido na tarde de domingo. Mas Lando Norris quase não teve a chance de mostrar isso após um erro na curva 2, do qual seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, aproveitou habilmente para assumir a liderança.

Em um circuito onde é difícil ultrapassar quando se segue a mesma estratégia de pneus, Norris ficou efetivamente preso, mesmo com Piastri enfrentando dificuldades para manter o ritmo com os pneus duros. Ultrapassá-lo era extremamente difícil e arriscado, enquanto explorar uma estratégia alternativa deixava Norris vulnerável à pressão vinda de trás.

A única coisa que Norris podia fazer era tentar pressionar Piastri para que cometesse um erro, ao mesmo tempo em que deixava claro para a equipe, tanto por meio de sua pilotagem quanto pelo rádio, quem era o mais rápido dos dois pilotos naquele dia.

Alguns chamariam isso de petulância clássica de piloto; outros, de corrida. De qualquer forma, a impaciência de Norris não foi particularmente bem recebida por sua equipe, que tentou fazê-lo se acalmar em vez de correr riscos desnecessários, já que ele saiu da pista na curva 4.

Por acaso, Norris recebeu uma ajuda do tráfego de retardatários, já que Carlos Sainz, da Williams, bateu em Piastri após o pit stop do australiano, custando-lhe tempo suficiente para permitir que Norris conseguisse uma rara manobra de overcut.

Perdedor: Oscar Piastri

Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Foi um dia de azar terrível para Piastri, mas as coisas pioraram ainda mais quando o australiano abandonou a corrida devido a uma falha na caixa de câmbio.

Parte da frustração de Piastri parecia estar direcionada à sua equipe por causa das escolhas estratégicas, mas ele teve a grandeza, após a corrida, de reconhecer que se tratava de uma frustração do calor do momento, provocada ao ver Norris saindo do pit lane à sua frente, sem que ele tivesse culpa alguma.

Na verdade, a McLaren havia seguido o plano convencional de dar prioridade ao seu piloto principal para fazer o pit stop primeiro, o que tem sido uma prática comum nos últimos anos devido à eficácia do “undercut”, especialmente na Hungria, onde pneus novos fazem uma enorme diferença.

A parada de Piastri na volta 34 — antes de Norris — parecia, portanto, consolidar sua liderança em vez de ameaçá-la, se não fosse pelo incidente anormal de um carro ultrapassado causar uma batida, o que lhe custou um tempo crucial.

Mas, ao mesmo tempo, a McLaren de Norris foi facilmente a combinação carro-piloto mais rápida no domingo, o que confirmou uma tendência recente de Norris ter um melhor domínio do carro de 2026 do que Piastri.

Houve circunstâncias atenuantes, no entanto, já que Piastri ficou de fora do TL1 para dar lugar a Leonardo Fornaroli e só recebeu a especificação mais recente do assoalho na manhã de sábado, durante o TL3 — o que afetou particularmente um piloto que tende a levar um pouco mais de tempo durante um fim de semana de corrida para ganhar ritmo e entrar no ritmo ideal.

A mais recente atualização da McLaren foi um passo crucial à frente. Após a pausa de meio de temporada, Piastri ainda precisará seguir o mesmo caminho.

Perdedora: Ferrari

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Dado o ritmo inato do carro da Ferrari, especialmente suas velocidades nas curvas e a estabilidade da traseira — que têm sido motivo de inveja no paddock —, Hungaroring parecia o local perfeito para a Ferrari aumentar ainda mais a pressão sobre uma equipe da Mercedes pouco confiável. As muitas curvas do circuito de Budapeste também jogaram a favor da Scuderia, mascarando seu déficit na unidade de potência.

Então, Lewis Hamilton e Charles Leclerc terem saído sem um pódio e terminado atrás de um carro de cada uma de suas três principais equipes rivais vai causar certa perplexidade em Maranello.

A Ferrari normalmente não tenta ser a heroína dos treinos de sexta-feira, mas seu ritmo encorajador parecia colocá-la legitimamente na disputa. Mas a escolha de largar com pneus macios não deu certo para nenhum dos pilotos, que ficaram presos atrás dos que usavam pneus médios durante a primeira parte da corrida.

Quando Hamilton conseguiu fazer um undercut em Max Verstappen, foi imediatamente ultrapassado com uma manobra ousada do holandês na curva 1.

A Ferrari nunca conseguiu realmente superar sua posição desfavorável na pista a partir daí, e as paradas nos boxes antecipadas de Hamilton não ajudaram, já que o ritmo do SF-26 com pneus duros não foi particularmente impressionante. Uma penalidade por excesso de velocidade no pit lane para o britânico coroou um fim de semana frustrante.

“Não foi um bom domingo, porque quando você está em 1º e 2º na sexta-feira, espera muito mais do que o quarto e o quinto lugares”, admitiu Fred Vasseur, chefe de equipe da Ferrari.

“Cometemos erros demais hoje, começando pela largada, pela penalidade, pelo fato de Max ter nos ultrapassado na pista, e pelo fato de que, cada vez que fazíamos uma parada nos boxes, perdíamos uma posição por 0s2 ou 0s3, e então você passa o tempo todo atrás dos [outros] carros. Tudo deu errado, mas com certeza temos que fazer um trabalho muito melhor nos domingos".

Vencedor: Max Verstappen

Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen não é do tipo que tolera tolices nem nos melhores dias, mas se alguém tivesse dito a ele no sábado que ele terminaria no pódio, ele teria rido na cara dessa pessoa e mandado-a embora.

Sua frustração com o RB22, que não estava se comportando bem, atingiu um novo nível, pois, mesmo com a asa traseira 'macarena' consertada, as falhas inerentes do carro causaram uma mudança misteriosa no equilíbrio aerodinâmico, o que levou à mais recente rodada de Verstappen na classificação.

O fato de Verstappen ainda ter conseguido se sair bem no domingo com um desempenho impecável, incluindo uma ultrapassagem de tirar o fôlego na curva 1 sobre Lewis Hamilton, apesar de sofrer com os mesmos problemas, diz muito sobre o talento do holandês.

A Red Bull então pegou a Ferrari de surpresa ao permanecer na pista por um longo stint final com pneus macios, o que Verstappen executou com maestria.

“Ainda foi uma corrida muito difícil. Eu continuava enfrentando os mesmos problemas da classificação, em que o carro fica com muita saída de traseira em alguns momentos e em diferentes fases. Então, durante a maior parte da corrida, fiquei tentando lidar com isso”, disse Max à Sky. “Mas acho que fizemos muitas boas manobras".

Perdedor: George Russell

Foto: Clive Rose / Fórmula 1 via Getty Images

George Russell disse que estava indiferente à decepção de mais um episódio de azar na Bélgica; depois, uma largada desastrosa na Hungria, que o fez cair para a 19ª posição, o fez afirmar que já 'passou dessa fase'.

Este deveria ter sido o seu ano, mas, tendo sido desafiado por um Kimi Antonelli veloz e despreocupado, Russell precisava que tudo corresse a seu favor para se equiparar ao italiano. Isso não aconteceu.

Embora Antonelli também tenha sofrido com os preocupantes problemas de confiabilidade da Mercedes, Russell enfrentou ainda mais dificuldades e, em termos de pilotagem, ainda não conseguiu encontrar seu ritmo.

Chegar na pausa de agosto com uma diferença de mais de duas vitórias em pontos atrás de Antonelli, e também atrás de Lewis Hamilton, da Ferrari, na classificação, não fazia parte do roteiro. Ele terá que encontrar uma nova inspiração durante as férias para escrever um cenário mais empolgante.

Vencedor: Kimi Antonelli

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Apesar dos fins de semana em que uma parte do motor da Mercedes — potente, mas frágil — apresentou falhas, Antonelli tem sido mestre em minimizar os danos e tem mantido um alto nível de desempenho consistente, que contrasta com sua pouca idade.

“Kimi é aquele que está sempre presente em todas as provas”, disse Norris após a corrida, enquanto Antonelli se recuperava para terminar em terceiro, à frente dos dois carros da Ferrari. Essa estabilidade é o tipo de característica que se associaria a um veterano experiente, não a um jovem de 19 anos em sua segunda temporada.

A Hungria foi mais um exemplo de minimização de danos, já que a Mercedes não teve um fim de semana perfeito em vários aspectos. Mas Antonelli ainda assim deixa Budapeste em uma posição mais forte no campeonato do que quando chegou.

Vencedora: Aston Martin

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Terminar em 13º e 14º é o epítome de uma “pequena vitória”, mas é uma vitória mesmo assim para a equipe da Aston Martin, que vem enfrentando dificuldades, após uma temporada que até agora tem sido um pesadelo. O 'carro B' da Aston ainda não está totalmente pronto, e haverá mais potencial a ser explorado em conjunto com a nova unidade de potência da Honda na Holanda.

Mas, pelo menos, tal atualização massiva entregou o que a Aston Martin queria e precisava desesperadamente: respeitabilidade, um retorno ao meio de grid em 2026 e uma base para continuar construindo. Projetar e produzir um pacote aerodinâmico completamente novo em torno de um chassi mais leve não é pouca coisa.

A Aston ainda está bem aquém das ambições grandiosas de Lawrence Stroll, mas a Hungria deu à equipe de Silverstone um rumo para 2027 e proporcionou aos seus funcionários dedicados um motivo para sorrir.

Sergio Perez, Cadillac Racing Foto: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Perdedores: Williams, Haas, Cadillac

É difícil, e por isso um tanto injusto, destacar uma das equipes acima em detrimento das demais, mas a recuperação da Aston Martin só está colocando ainda mais em evidência outras equipes do meio do pelotão que agora correm o risco de ficar para trás.

Apesar da instalação de novas peças, os incêndios nos freios da Cadillac — que já haviam causado problemas graves na Áustria — voltaram com força total em Budapeste, tirando Valtteri Bottas e Sergio Pérez cedo da corrida.

O carro da Williams tem sido um desastre e, além de carecer de downforce, também sofre com a sensibilidade ao vento de longa data da equipe, que está prejudicando totalmente o equilíbrio aerodinâmico.

“Eu nem consigo pilotar de verdade”, disse Alex Albon. “A equipe não está tirando o melhor de mim porque tenho que pilotar muito abaixo do meu potencial.” Carlos Sainz, que também terminou com duas voltas atrás, teve uma tarde para esquecer ao bater com Piastri sob bandeira azul.

A Haas é outra equipe que simplesmente ficou para trás no desenvolvimento e, após um início admirável em 2026, a menor equipe da F1 está enfrentando a realidade de lutar com uma mão amarrada nas costas.

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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