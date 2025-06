F1: Vencedores e perdedores do caótico GP da Espanha

Enquanto Max Verstappen sofreu dez segundos de punição pela batida em George Russell, Oscar Piastri não perdeu tempo e reforçou sua liderança no campeonato. Com isso, confira os vencedores e perdedores do caótico GP da Espanha de Fórmula 1.

Vencedor: Oscar Piastri

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

A McLaren, como um todo, pode ser considerada vencedora, para além de seu 1-2. Depois das reclamações de alguns concorrentes (e a mídia, para ser justo) fizeram sobre as asas flexíveis e outros truques, a equipe ainda está no topo, em um circuito sobre o qual também tinha algumas dúvidas.

Parece que os rivais estão começando a ficar sem munição para impedir o domínio, tanto dentro quanto fora da pista, para deter a escuderia papaia.

Mas vamos entregar os méritos desta semana ao Oscar Piastri. Enquanto todo o inferno se desenrolava atrás dele em uma polêmica briga pelo pódio, Piastri simplesmente tinha tudo sob controle e conquistou sua quinta vitória da temporada.

Grande parte do trabalho foi feito na classificação, com os dois pilotos da McLaren muito próximos neste fim de semana, mas Piastri fez uma volta muito mais limpa quando foi necessário no Q3.

Depois de ser ultrapassado por Verstappen na largada, seu companheiro de equipe, Lando Norris, foi a 'linha de defesa' quando o tetracampeão tentou fazer três paradas.

Enquanto isso, Piastri nunca pareceu particularmente incomodado, pilotou com o ritmo exigido pela situação complicada dos pneus em Barcelona e parecia ter velocidade suficiente em mãos no segundo stint para demonstrar que não precisava mostrar toda a sua força. O reinício tardio pelo safety car não teve a menor importância para o australiano.

Perdedor: Max Verstappen

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Fazia tempo que não víamos a 'fúria' de Max Verstappen, mas a raiva parecia emanar de seu capacete depois que sua frustração na corrida foi aumentando gradativamente; desde a falta de aderência, problemas de embreagem e "idiotas" do tráfego de carros até a leve batida de Charles Leclerc na reta e, por fim, sua 'panca' na Curva 5 em George Russell.

Não podemos olhar dentro da cabeça de Verstappen para julgar se o fato de ter sido Russell que o tirou da pista na Curva 1 fez diferença ou não, mas nunca é muito bom ver pilotos descarregarem sua frustração nos outros enquanto estão ao volante. Ele teve sorte de se safar com a penalidade que recebeu.

Em um panorama geral, Verstappen sempre foi brilhante em maximizar o potencial do carro e parecia estar no caminho certo para obter outro resultado excelente, atrás das duas McLarens, até que o safety car expôs sua desvantagem de pneus.

Verstappen perderia algumas posições independentemente da decisão de parada de box da Red Bull, mas, dessa vez, a 'fúria' lhe custou muito mais do que isso, desnecessariamente, já que os comissários não iriam penalizá-lo por ter saído da pista em primeiro lugar no primeiro embate com Russell.

Pode haver um problema maior em jogo com as próprias regras de corrida, que Verstappen pode achar que são desnecessariamente complicadas. Mas isso era totalmente evitável.

Vencedora: Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber, Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

A Sauber finalmente conquistou seus primeiros pontos desde a corrida de abertura da temporada em Melbourne. E, desta vez, a equipe suíça teve um bom valor para sua classificação, mostrando que deu um passo suficientemente grande para se misturar com os outros em um meio de campo apertado.

Sim, Nico Hulkenberg teve um pouco de sorte ao terminar em quinto lugar, já que sua eliminação na Q1 significou que ele tinha mais jogos de pneus não utilizados, que ele pôde usar no reinício final do safety car.

Mesmo assim, Hulkenberg foi rápido com sua Sauber melhorada, e ultrapassar a Ferrari de Lewis Hamilton foi apenas a cereja do bolo. A emoção predominante é uma combinação de euforia e alívio. Não, a temporada de 2025 não precisa ser um fracasso total. Sim, a escuderia de Hinwil tem o que é preciso para lutar e oferecer uma atualização sólida para seus carros.

Perdedora: Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

Talvez a Mercedes tenha se mostrado melhor do que temia no calor da Catalunha, mas foi mais um fim de semana difícil em termos de ritmo, parecendo ser a quarta equipe mais rápida naquelas condições quentes.

Russell conseguiu um honroso quarto lugar com uma manobra oportunista sobre um Verstappen em dificuldades na última relargada, enquanto seu companheiro de equipe, Andrea Kimi Antonelli, ainda estava lutando para lidar com o desgaste dos pneus da Mercedes em uma pista quente e de alta downforce como essa. Isso foi até que uma suspeita de problema no motor o fez se retirar pela segunda vez em três corridas.

Haverá muito o que descobrir sobre essa rodada tripla, já que a Mercedes está mirando em melhorar os resultados no restante da temporada 2025.

Vencedor: Fernando Alonso

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

Enquanto seu companheiro de equipe, Lance Stroll, teve que ficar de fora da corrida devido a problemas recorrentes na mão direita, Fernando Alonso finalmente teve sorte. Ou deveríamos dizer ausência de má sorte, já que a 'maré de azar' que perseguia o espanhol finalmente deixou seu Aston Martin em paz.

Alonso teve uma boa volta na classificação, compensando sua tentativa para ser momentaneamente mais rápido que Verstappen em quinto, antes de se classificar em 10º.

Mas Alonso superou uma ida à brita para marcar pontos em um carro que não era tão competitivo na corrida. O safety car tardio ajudou Alonso a finalmente sair do 0 em 2025, mas, depois da má sorte que teve, ele merecia um pouco de sorte.

Perdedor: Lewis Hamilton

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

Em 365 largadas, Lewis Hamilton rotulou seu GP da Espanha de 2025 como o "pior que já vivi". É provável que tenha havido uma certa hipérbole no calor do momento, saindo do carro que havia sofrido um problema tardio e não resolvido - pelo menos de acordo com o chefe de equipe Fréd Vasseur.

Mas foi bastante revelador o fato de que o heptacampeão teve que deixar passar rapidamente o companheiro de equipe Charles Leclerc - tendo começado com a mesma estratégia - e Hamilton sofreu com a falta de aderência e ritmo durante toda a tarde. Se o heptacampeão estava reenergizado após uma boa exibição diante dos tifosi em Ímola, essa energia se dissipou mais uma vez.

"Para onde você vai a partir de agora?", um jornalista tentou perguntar depois de uma reunião de mídia concisa e abatida. "Para casa", foi a resposta.

Vencedor: Isack Hadjar

Isack Hadjar, Racing Bulls Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

Está começando a ficar um pouco previsível, tamanha é a impressionante consistência de Isack Hadjar como novato. Depois de assistir ao seu amado PSG (Paris Saint-Germain) vencer a Liga dos Campeões da UEFA, Hadjar não errou nenhum passo para continuar sendo o melhor do meio de grid em ritmo de corrida, 'dando cotoveladas' em uma disputa acirrada no campo que ele parecia estar vencendo.

Hadjar não teve resposta para os pneus macios novos de Hulkenberg no reinício tardio do safety car, mas ele pode ficar extremamente satisfeito ao sair de uma rodada tripla movimentada em nono lugar na classificação de pilotos. Conhecendo Hadjar, ele não ficará. Ele vai querer mais. Até mesmo os chefes de equipe da Racing Bulls admitiram que ficaram surpresos com a rapidez com que ele se adaptou.

Perdedor: Williams

Liam Lawson, equipe Racing Bulls, Alexander Albon, Williams Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

Assim como o colega entusiasta do PSG, Pierre Gasly, teria merecido uma medalha de vencedor. Houve um empate entre duas outras equipes do meio-campo pela última vaga. A Haas tem sido muito boa e fria novamente, depois de uma corrida difícil para a equipe, enquanto a Williams melhorou muito em 2025, mas não conseguiu se sair bem na corrida em casa de Carlos Sainz.

A Williams introduziu uma atualização da asa dianteira para coincidir com a nova diretriz técnica sobre flexão, mas isso provou ser apenas um curativo para a fraqueza de longa data da equipe de Grove em Barcelona, em parte devido às muitas curvas longas do circuito.

"No momento em que você coloca forças combinadas nesse carro, a downforce se afasta do carro", disse Sainz após a classificação. Ele e Alex Albon também não tiveram sorte, pois sofreram danos na asa dianteira logo no início, então talvez tenha sido bom que o contato tenha acontecido em sua pista mais fraca. Sainz caiu para o 14º lugar, enquanto Albon abandonou a prova por danos na asa dianteira.

PIASTRI VENCE, MAX "ENLOUQUECE", HULK BRILHA E BORTOLETO FLERTA COM PONTOS! Rico Penteado analisa GP

Watch: AO VIVO: Tudo do GP da ESPANHA, com BORTOLETO em ação e RICO PENTEADO analisando a F1 em Barcelona!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!