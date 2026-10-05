F1: Vencedores e perdedores do caótico GP do Bahrein na Malásia

Em um dia em que a Fórmula 1 não se destacou positivamente com seu complicado conjunto de regulamentos de 2026, a edição da Malásia do GP do Bahrein ainda proporcionou uma corrida envolvente, com alguns pilotos que se destacaram.

O evento único da F1 em Sepang foi prejudicado desde o início por problemas logísticos significativos que afetaram os espectadores. E, embora a situação tenha melhorado com o decorrer do fim de semana, o espetáculo na pista também não ocorreu sem contratempos, já que a primeira corrida da temporada em pista molhada foi atormentada por problemas de software. Assim é a vida na F1 em 2026.

É uma pena, porque, em termos de qualidade, o Sepang é um dos melhores circuitos do calendário. Mas, apesar dos problemas com a unidade de potência, do clima e dos carros de segurança, o homem e a equipe certos ainda assim venceram, escrevendo história com a primeira vitória de uma fabricante de unidades de potência totalmente nova.

Vencedores: Max Verstappen, Red Bull

Max Verstappen acumulou algumas vitórias especiais em seus 10 anos como um dos principais candidatos ao título, mas houve alguns motivos pelos quais a 72ª foi ainda mais especial.

Havia a sensação de que o GP do Azerbaijão do último fim de semana seria a melhor oportunidade da Red Bull para conquistar sua primeira vitória neste ano, antes da tão esperada atualização do carro da Mercedes na Malásia, mas a Red Bull acabou fazendo “um ótimo trabalho estragando tudo”, já que Verstappen teve que se contentar com o segundo lugar.

Mas, com a Mercedes muito menos competitiva do que o esperado, foi realmente o próprio progresso da Red Bull que roubou as manchetes, revelando os verdadeiros ganhos de desempenho de sua atualização do Azerbaijão nas curvas do Circuito de Sepang, que o circuito de rua de Baku, com menor downforce, talvez tivesse mantido em segredo.

A vitória dominante de Verstappen na Malásia, da pole até a bandeirada final, não foi tão simples quanto deveria ter sido, graças aos graves problemas de software da FIA, às condições climáticas instáveis e à entrada do safety car, mas acabou com a possibilidade de ele passar uma temporada sem vitórias.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Ashwith S Pai

No entanto, 4 de outubro não foi apenas um dia marcante para Verstappen. A 72ª vitória de Verstappen também foi a primeira da Red Bull Ford Powertrains como fabricante de unidades de potência. Após Verstappen ter prorrogado seu contrato com a Red Bull até 2030, embora com as habituais cláusulas de rescisão, o fim de semana na Malásia viu sua confiança no projeto ser recompensada.

É um motivo de orgulho para os mais de 700 funcionários da RBPT em Milton Keynes, seus colegas da Ford e também para o ex-chefe da Red Bull na F1, Christian Horner, que foi a força motriz por trás da Red Bull alçar voo como fabricante.

Perdedora: Mercedes

A visita da Mercedes à sede de seu patrocinador principal, a Petronas, só pode ser descrita como uma enorme decepção. O desempenho de seu W17 atualizado ficou aquém das expectativas, talvez devido às condições excepcionalmente difíceis no asfalto irregular e quente de Sepang, enquanto a equipe parece também ter aumentado o arrasto do carro nas retas como resultado lógico do aumento do downforce.

“Não sabemos ao certo se isso nos fez andar mais rápido ou pior”, disse Kimi Antonelli, após terminar em terceiro. É perfeitamente possível que a Malásia tenha sido um caso isolado, com o GP de Singapura no próximo fim de semana talvez oferecendo mais pistas sobre o verdadeiro potencial da mais nova especificação da Mercedes.

O que é mais difícil para a equipe aceitar é o mais recente problema de confiabilidade com sua unidade de potência, já que o motor de George Russell parou pouco antes do final da corrida, não apenas custando ao britânico um pódio, mas também interrompendo o ímpeto de sua vitória em Baku, à medida que suas chances de conquistar o título se esvaem ainda mais.

Vencedor: Lewis Hamilton

Logo nas primeiras voltas da corrida, Lewis Hamilton parecia estar perdido, já que a aposta da equipe em pneus slicks em uma pista molhada, mas que secava lentamente, não deu certo. “Quando saímos [dos boxes], toda a água espirrava da traseira do carro do Max e eu pensei: ‘Ok, estou perdido. Minha corrida está realmente em apuros".

Ficando mais de um pit stop para trás em questão de duas voltas, Hamilton sentiu que não tinha escolha a não ser apostar nos pneus macios. Mas assim que os pneus lisos se tornaram a escolha certa, o heptacampeão mundial foi rápido ao subir na classificação, ajudado por uma nova entrada do safety car que permitiu se livrar dos pneus médios, dos quais ele não era muito fã.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images

“Nunca imaginei que conseguiríamos voltar ao pódio”, disse Hamilton, embora tenha ressaltado que sua discordância com a aposta da equipe em relação aos pneus no início da corrida precisaria ser discutida mais a fundo. “Não vou ao cassino com a galera”, brincou.

Perdedora: McLaren

A Mercedes não é a única equipe que chega a Singapura em um estado de confusão. O ritmo excepcional da McLaren em circuitos de alta carga aerodinâmica, como Budapeste, Zandvoort ou Madri, parece ter desaparecido, apesar de a equipe também ter atualizado seu carro recentemente.

“O quadro mudou muito rapidamente”, reconheceu Stella quando o questionamos sobre o retrocesso de sua equipe. “Precisamos analisar nosso próprio desenvolvimento. Não vemos nenhuma anomalia em nossos dados".

"Mas temos que reconhecer que, possivelmente, alguns concorrentes desenvolveram seus carros com avanços maiores do que os nossos. Aqui na Malásia, as condições são muito específicas, então acho que devemos nos dar mais tempo".

Essa falta geral de competitividade foi agravada no lado da garagem de Lando Norris por problemas recorrentes na unidade de potência, que deixaram o atual campeão mundial com pouca velocidade em retas.

Na verdade, a falta geral de desempenho da McLaren tornou menos penalizante a decisão da equipe de largar com os dois carros com pneus slicks. Oscar Piastri terminou mais ou menos onde merecia, em sexto lugar, com Norris acompanhando o australiano até ter que fazer uma manobra evasiva durante a última entrada do safety car e perder várias posições.

Assim como a Ferrari e outras equipes, Stella explicou que a McLaren foi pega de surpresa pela lentidão com que o circuito estava secando, apesar do calor.

“Nesse tipo de asfalto, os pneus intermediários estavam se desgastando muito, muito rapidamente, e os pneus de pista seca funcionaram com muito mais facilidade do que em praticamente qualquer outro circuito. Mas, na verdade, foram necessárias mais voltas do que pensávamos".

Vencedora: Racing Bulls

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls Foto: Joe Portlock / Getty Images

A Racing Bulls fez com que uma corrida complicada parecesse relativamente simples. É isso que acontece quando se combina um carro rápido com uma pilotagem sólida e decisões estratégicas acertadas, já que Liam Lawson provou ser o melhor do pelotão intermediário da F1.

Lawson está fazendo tudo o que a equipe pode exigir dele, mas ainda não tem garantida uma vaga para o ano que vem, já que a equipe está prestes a decidir entre o neozelandês e a estrela da F2, Nikola Tsolov. Um fim de semana como o da Malásia certamente não prejudicará suas chances.

No outro carro, o inglês Arvid Lindblad também teve um desempenho louvável ao superar uma penalidade por troca de motor para conquistar um ponto na última volta, ultrapassando Nico Hulkenberg. “Definitivamente acertamos no básico hoje”, disse o chefe de equipe Alan Permane.

Perdedora: Audi

Várias equipes do meio de grid passaram por uma tarde frustrante, incluindo a Haas e a Williams. Mas talvez nenhuma mais do que a Audi, que estava prestes a conquistar um ponto até que Nico Hulkenberg foi ultrapassado por Lindblad na última volta.

Na verdade, o alemão poderia ter alcançado resultados ainda melhores se não fosse pelo safety car, que prejudicou seu timing perfeito para trocar para os pneus slick.

“Cara, eu estava mordendo o volante naquele momento”, contou Hulkenberg. “Sério, foi péssimo. Eu estava me sentindo corajoso e como um herói naquele momento, e tinha conseguido fazer tudo funcionar muito bem. Acho que poderíamos ter ultrapassado algumas pessoas ali, mas, infelizmente, o safety car tinha outros planos".

Gabriel Bortoleto também não teve uma das melhores tarde depois de tirar Carlos Sainz da pista, o que lhe rendeu uma penalidade de 10 segundos. Bortoleto inicialmente culpou o piloto da Williams por não ter deixado espaço suficiente para ele, mas mudou de ideia rapidamente depois de assistir ao replay.

“Foi um pouco frustrante ter que ultrapassar na última volta novamente, porque já são duas corridas consecutivas em que fomos prejudicados na última volta”, resumiu o diretor de corridas Allan McNish. “E isso é um pouco frustrante".

Vencedor: Fernando Alonso

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Foi preciso um conjunto específico de circunstâncias para que Fernando Alonso e a Aston Martin conseguissem somar pontos pela terceira vez nesta temporada. Mas, embora a deficiência do motor Honda da equipe tenha sido brutalmente exposta em Baku, um traçado mais equilibrado em Sepang destacou os avanços da equipe no que diz respeito ao chassi.

Isso não se deveu à decisão da equipe de largar com pneus slicks, o que exigiu a entrada do safety car no meio da corrida para que Alonso voltasse à disputa. Mas, tirando esse erro — cometido por mais da metade do grid —, a Aston aproveitou sua chance com desenvoltura.

“Não há muitos fins de semana em que podemos marcar pontos e, nesses fins de semana, não podemos cometer erros”, disse Alonso. “Não podemos perder a oportunidade, então executamos bem hoje, por isso estou feliz pela equipe, pelos pontos.

Com o que deve ser um circuito ainda melhor para a Aston nas ruas de Singapura, o desempenho na Malásia até mesmo devolveu o ânimo ao veterano espanhol.

“Sim, com certeza. Acho que, no papel, Singapura é melhor do que a Malásia, então isso é animador para o próximo fim de semana. Os próximos cinco dias vão ser emocionantes, enquanto aguardamos a primeira sessão de classificação".

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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