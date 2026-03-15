F1: Vencedores e perdedores do espetacular GP da China

Em um circuito que se mostrou menos exigente em termos de economia de energia, a safra de 2026 da Fórmula 1 conseguiu dar um show. O GP da China teve algo para todos os gostos, proporcionando ao mesmo tempo histórias inspiradoras e momentos de terror, e aqui estão os protagonistas de cada um desses cenários:

Vencedor - Kimi Antonelli (e seu chefe)

A divisão da tela durante a transmissão para mostrar os familiares é algo que me irrita um pouco, mas abriremos uma feliz exceção para Marco, pai de Kimi Antonelli, que dedicou uma parte significativa de sua vida à carreira do filho.

No segundo fim de semana em que a Mercedes lhe forneceu um carro com potencial para o campeonato, Kimi Antonelli conseguiu, justificando a confiança que Toto Wolff depositou nele ao promovê-lo a um lugar de piloto titular pelo menos um ano antes do previsto, enquanto ele passava por uma temporada de estreia cheia de altos e baixos. Wolff fez questão de enfatizar isso depois, e com razão.

As lágrimas do adolescente foram um alívio para os olhos, com seu antecessor, Lewis Hamilton, juntando-se a ele no pódio para passar o proverbial bastão.

Kimi Antonelli retribuiu a confiança de Toto Wolff como o sucessor de longo prazo de Lewis Hamilton na Mercedes. Foto: Dom Gibbons / Fórmula 1 via Getty Images

Perdedor – McLaren sofre início catastrófico na defesa do título

A McLaren conseguiu colocar apenas um carro na largada dos dois primeiros GPs de 2026, o que é simplesmente catastrófico. Em seus três problemas — primeiro a volta de aquecimento de Oscar Piastri em Melbourne e agora duas falhas elétricas distintas na unidade de potência, tanto para Piastri quanto para Lando Norris —, a única constante é a dificuldade com o fornecimento das unidades de potência da Mercedes.

Tendo como pano de fundo as equipes clientes lutando para obter o mesmo aproveitamento de energia que a equipe de fábrica, isso é um problema, e uma investigação na Mercedes HPP em Brixworth terá agora que revelar se há um problema com seus motores ou com a forma como a equipe os operou.

De qualquer forma, o duplo DNS é um enorme revés para a McLaren, justamente quando parecia ter encontrado mais desempenho na gestão de energia em Xangai, em um circuito menos exigente para a recuperação de energia.

A McLaren mostrou sinais de melhora, mas acabou sendo prejudicada por problemas de confiabilidade. Foto: Dom Gibbons / Fórmula 1 via Getty Images

Vencedor – Oliver Bearman e a Haas fazem uma largada fulminante

Depois de uma menção honrosa na semana passada, Ollie Bearman agora merece todo o crédito por mais uma corrida excelentemente, saindo vitorioso de uma batalha acirrada no meio do pelotão contra seu companheiro de equipe Esteban Ocon, os dois carros da Haas e um elenco rotativo de pilotos da Red Bull.

Bearman teve sorte de evitar o que chamou de uma batida “monstruosa” quando Isack Hadjar deu uma 'pirueta' na sua frente, antes de ultrapassar o tráfego e completar 40 voltas rápidas para conquistar um merecido quinto lugar.

Isso significa que a Haas está agora em quarto lugar na classificação, um ponto atrás da McLaren e cinco pontos à frente da Red Bull — um começo de ouro para a intensa batalha no meio do pelotão da F1 2026.

Perdedor – A Red Bull precisa de grandes melhorias

A Red Bull teve alguns fins de semana terríveis nos últimos anos — o GP da Hungria do ano passado vem à mente. Mas um carro da equipe de Milton Keynes raramente pareceu tão abertamente hostil ao seu piloto, já que Max Verstappen estava lutando desesperadamente para levar o carro ao oitavo lugar na classificação, logo à frente de Hadjar.

Foi tudo em vão, pois mais uma largada terrível deixou Verstappen na retaguarda. Um problema de resfriamento no sistema de recuperação de energia acabou por interromper sua tarde.

Quando Hadjar, que escapou de ser atingido por Bearman após a derrapagem mencionada, foi questionado sobre qual seria o efeito das corridas canceladas em abril no Bahrein e na Arábia Saudita, sua resposta foi: “Menos pontos perdidos para todos os outros.”

Das quatro equipes de ponta, a Red Bull é a que mais precisa desesperadamente de um grande pacote de atualizações, e, idealmente, já em Miami.

Lewis Hamilton está finalmente começando a aproveitar sua mudança para a Ferrari. Foto: Dom Gibbons / Fórmula 1 via Getty Images

Vencedor – Lewis Hamilton parece rejuvenescido

Hoje é Dia das Mães no Reino Unido, e que ocasião melhor para Hamilton finalmente conquistar um pódio há muito esperado com a Ferrari na presença de sua mãe. O britânico está a todo vapor, e isso é visível em tudo o que faz, desde a maneira como interage com a equipe e a mídia até a forma como atacou Antonelli na largada e depois disputou com o companheiro de equipe Charles Leclerc.

Hamilton está dando um suspiro de alívio por esta nova geração de carros estar se adaptando muito melhor a ele, e você teria que ser bastante mal-intencionado para não ficar feliz por um heptacampeão mundial ter reencontrado seu ritmo. Ainda há vida no velho cão, para citar seu ex-engenheiro de corrida Pete Bonnington, e isso só pode ser uma coisa boa tanto para a Ferrari quanto para a F1.

Perdedor – Aston Martin mostra poucos sinais de melhora

Quando a Cadillac entrou na F1, seu objetivo inicial era ser respeitável, mesmo que isso significasse correr sozinha durante sua temporada de estreia. Com todo o respeito, a 11ª equipe da F1 provavelmente não esperava ter que enfrentar a aspirante a superequipe, a Aston Martin, logo de cara, o que é uma prova de quão profundas são as dificuldades da Aston.

Uma semana nunca iria mudar o mundo para Fernando Alonso e Lance Stroll após um fim de semana difícil em Melbourne, mas houve muito poucos sinais de progresso na China, já que Stroll abandonou a corrida logo no início e Alonso teve que parar de pilotar antes de ser sacudido pelas vibrações devastadoras do motor.

A Aston Martin e a Honda vão se esforçar para implementar soluções mais robustas a fim de evitar um vexame nacional no território da Honda, no Japão, daqui a duas semanas. E por mais que sua parceira saudita Aramco possa estar abalada, talvez o cancelamento das etapas do Bahrein e de Jeddah seja o melhor para que a equipe tenha mais tempo para se aprofundar em seus problemas.

Vamos ser realistas: os eventos recentes mostram que há coisas muito mais importantes na vida do que uma unidade de potência que vibra.

Foi uma exibição cheia de ação para Franco Colapinto, que conquistou seu primeiro ponto pela Alpine. Foto: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Vencedora – Alpine mostra seu potencial

Ao que tudo indica, a Alpine teve um desempenho fraco em Melbourne ao tirar o máximo proveito de suas unidades de potência Mercedes, mas havia circunstâncias atenuantes na primeira corrida com essas regulamentações complicadas, já que não era a única equipe cliente nessa situação.

Em um circuito menos difícil para o gerenciamento de energia, a equipe de Enstone conseguiu mostrar muito mais seu verdadeiro potencial e, com isso, demonstrar por que a decisão de descartar 2025 não foi tomada em vão.

Pierre Gasly teve que ceder a Bearman pelo quinto lugar, mas, fora isso, não teve adversários na disputa pelo sexto após uma intensa batalha inicial. Enquanto isso, seu companheiro de equipe, Franco Colapinto, conquistou seu primeiro ponto pela Alpine, apesar de ter sido prejudicado por largar com pneus duros, o que o deixou vulnerável após a saída do safety car no início da corrida.

Mas o argentino apresentou seu melhor desempenho com as cores azul e rosa, com uma pilotagem defensiva robusta, para conquistar seu primeiro ponto em mais de um ano.

Perdedor - A Williams está atrás em todas as frentes

Uma parada para trocar de pneus de médios para duros logo antes da entrada do safety car no início da corrida deu a Carlos Sainz uma oportunidade de superar nomes como Colapinto, Nico Hulkenberg e Arvid Lindblad para chegar em nono, mas, fora isso, este fim de semana na China ofereceu pouco de que se orgulhar para a Williams.

Alex Albon nem sequer conseguiu largar na corrida devido a um problema hidráulico, depois que a melhor classificação da equipe nas duas sessões de qual foi o 17º lugar. Sim, o FW48 está acima do peso, mas também carece de carga aerodinâmica e está se mostrando difícil de equilibrar e ajustar corretamente.

Se a Aston Martin não tivesse sido tão desastrosa, a Williams teria sido a clara decepção da temporada nesta fase e terá que dar tudo de si para se desenvolver no meio da temporada, algo que não faz há algum tempo (por opção).

Alex Albon sentiu que a Williams era mais lenta que a Cadillac em certas curvas e estava disputando com as Aston Martins na corrida sprint de sábado. Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images

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